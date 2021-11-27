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Богиня и смертные. В Сочи Валиева опять побила все мировые рекорды

Завершился шестой, последний этап Гран-при. Он прошел в России и обернулся новыми невероятными достижениями Камилы Валиевой
Богиня и смертные. В Сочи Валиева опять побила все мировые рекорды
27 ноября 2021 23:50
автор: Лев Тигай
автор фото: Твиттер ISU

Олимпиада отменяется

Чужих женских рекордов у нее не осталось. С пятницы, когда Валиева превзошла оценки Алены Косторной за короткую программу двухлетней давности. Ну, и что ей дальше делать?..

Как что - бить свои! Плюс (параллельно) мужские, до которых Камиле теперь тоже если не рукой подать, то почти. Из европейских одиночников, включая, естественно, Россию, 109 баллов за технику в произвольной программе не набирал никто и никогда. А она - запросто. Сегодня, в 15 лет - и при небрежно сдвоенном тулупе в одном из каскадов. После приземления с четверного Камила увидела, что борт сочинского катка слишком близко, и решила не рисковать.

Что тут сказать?.. Только если это: олимпийский турнир в женском одиночном катании теперь можно не проводить. Нет, ну зачем, ей-богу? Чтобы лишний раз убедиться во всемирном превосходстве этой 15-летней чудо-девочки? Шутка ли: «старорежимный» рекорд Косторной по сумме двух программ, еще недавно казавшийся недосягаемым, Валиева за последние пару месяцев улучшила на 25 баллов!

Туктамышевой - браво, мужчины - стыдоба

Турнир в Сочи изобиловал интереснейшими событиями. Просто на фоне Феноменальной Камилы они заслуживают лишь краткого упоминания «одной строкой».

Елизавета Туктамышева вновь приземлила два трикселя (второй с помаркой, но неважно) и подняла зал на ноги.

Майя Хромых после провала в короткой программе прыгнула полтора четверных тулупа (степ-аут на втором) и уверенно взяла бронзу.

Все три призерши сочинского турнира вышли в финал Гран-при, который пройдет с 9 по 11 декабря в Осаке. Там же выступят Анна Щербакова и Косторная, а противостоять пятиголовому российскому «дракону» будет японка Каори Сакамото.

В парном катании финал тоже будет в основном нашим: четыре дуэта из шести. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, после вчерашней ошибки шедшие вторыми, сегодня уверенно отыгрались, хотя мировой рекорд им опять не дали. Не хватило каких-то 2,36 балла. Жалко, но подождем.

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли с запасом, несмотря на грубую ошибку - в середине произвольной программы партнер потерял равновесие и чудом не упал.

Мужчины? Ничего хорошего про них, увы, не скажешь, посему лучше не говорить ничего. Вытащили Коляду в финал - и на том спасибо. На фоне валиевского «космоса» мучения наших парней смотрятся вдвойне убого, даже стыдно писать.

Гран-при. 6-й этап. Сочи (Россия)

Женщины

Зачет Гран-при. Итог

1. Камила Валиева (Россия) - 30 очков (1-е место+1-е место)

2. Анна Щербакова (Россия) - 30 (1+1)

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 26 (2+2)

4. Каори Сакамото (Япония) - 24 (1+4)

5. Майя Хромых (Россия) - 24 (2+3)

6. Алена Косторная (Россия) - 24 (2+3)

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7. Ю Йон (Корея) - 22 (3+3)

8. Луна Хендрикс (Бельгия) - 18 (3+5)

…11. Алиса Лю (США) - 16 (4+5)

…12. Ксения Синицына (Россия) - 16 (4+5)

…13. Александра Трусова (Россия) - 15 (1)

…16. Дарья Усачева (Россия) - 13 (2)

Пары

Зачет Гран-при. Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 30 (1+1)

2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) - 30 (1+1)

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 28 (1+2)

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 26 (1+3)

5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 26 (2+2)

6. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) - 24 (2+3)

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7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) - 24 (2+3)

8. Симека Нерим/Брэндон Фрэзер (США) - 20 (3+4)

Танцы

Зачет Гран-при. Итог

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 30 (1+1)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 30 (1+1)

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 28 (1+2)

4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) - 28 (1+2)

5. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) - 26 (2+2)

6. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 26 (2+2)

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7. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 22 (3+3)

8. Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) - 22 (3+3)

…14. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 12 (5+6)

Мужчины

Зачет Гран-при. Итог

1. Юма Кагияма (Япония) - 30 (1+1)

2. Сема Уно (Япония) - 28 (1+2)

3. Винсент Чжоу (США) - 28 (1+2)

4. Нэйтан Чен (США) - 26 (1+3)

5. Михаил Коляда (Россия) - 26 (2+2)

6. Джэйсон Браун (США) - 24 (2+3)

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7. Сун Сато (Япония) - 22 (2+4)

8. Морис Квителашвили (Грузия) - 20 (1+6)

…11. Макар Игнатов (Россия) - 18 (4+4)

…13. Евгений Семененко (Россия) - 17 (3+6)

Все финалисты Гран-при-2021

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Майя Хромых (все - Россия), Каори Сакамото (Япония)

Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Джэйсон Браун (все - США), Юма Кагияма, Сема Уно (оба - Япония), Михаил Коляда (Россия)

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (все - Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония)

Танцы: Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (все - США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)

источник: «Советский спорт»
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