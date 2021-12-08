Самое протяженное сальто на коньках!

Спортсмены и раньше пробовали уникальные трюки. И только организатор экстремального шоу Арик Закарян сумел разработать методику профессиональной подготовки опасных номеров. Без страховки и без поддержки фигуристы Закаряна идут на самые невероятные достижения. Однако Закарян на этом останавливаться не планирует. В разработке еще не один трюк.

Экспериментальный коллектив с завидной регулярностью выдает непростые номера и удивительные шоу. Каждый день к экстримальщикам присоединяются и бывшие спортсмены и любители этого вида спорта. На деле коллектив доказал: быть бесстрашным артистом на льду может любой желающий!