Валиева берет реванш у Щербаковой и Трусовой. Все о чемпионате России

Главное внимание, как обычно в последнее время, к женщинам. Или, если хотите, девушкам или даже девочкам. Последние определения больше соответствуют сути современного женского фигурного катания. В Санкт-Петербурге не выступят Алена Косторная (травма кисти) и Дарья Усачева (травма ноги). Отсутствие на чемпионате России практически лишает обеих шансов попасть на Игры в Пекин.

Зато в Северной столице мы увидим Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову, Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых. Вот они-то и поведут борьбу за три путевки сначала на чемпионат Европы, а потом и на Олимпийские игры. Приятно осознавать, что уровень Топ-5 чемпионата России выше, чем первая пятерка любого другого турнира, включая чемпионаты мира и Олимпиады. Вот только девушкам не позавидуешь.

Основное внимание будет приковано к главному ньюсмейкеру мирового фигурного катания этого сезона, обладательнице всех мировых рекордов в женском катании Камиле Валиевой. В этом году ученица Этери Тутберидзе ни разу не проиграла. А вот в прошлом ссезоне, когда Камила еще выступала в юниорах, она дважды была второй. На чемпионате России ее не без труда, но обошла будущая чемпионка мира Анна Щербакова, у на одном из этапов Кубка России Валиева пропустила вперед Александру Трусову. На этот раз, чтобы победить, Анне и Александре надо будет прыгнуть выше головы. И не раз.

У мужчин не выступит Даниил Самсонов, впрочем он еще вообще не выступал в этом сезоне из-за болезни. Главный претендент на победу - Михаил Коляда. Поборются за медали Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Евгений Семененко, Александр Самарин. Впрочем, у мужчин состав достаточно ровный, и награду может выиграть добрая половина участников чемпионата России.

Интересная борьба будет в соревнованиях спортивных пар. Примерно равные шансы на победу у Мишиной и Галлямова, Тарасовой и Морозова, Бойковой и Козловского. При этом любой их оплошностью могут воспользоваться Павлюченко и Ходыкин. Вместе с медалью Дарья и Денис, возможно, получат и место в сборной.

В танцах на льду первое место зарезервировано за Синициной и Кацалаповым. За остальные награды поспорят Степанова/Букин, Загорски/Гурейро и Дэвис/Смолкин.

УЧАСТНИКИ

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Илья Миронов, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

РАСПИСАНИЕ

23 декабря, четверг

13.15 - мужчины, короткая программа

16.05 - танцы на льду, ритм-танец

19.05 - пары, короткая программа

24 декабря, пятница

12.45 - танцы на льду, произвольный танец

15.15 - мужчины, произвольная программа

18.20 - женщины, короткая программа

25 декабря, суббота

15.30 - пары, произвольная программа

18.00 - женщины, произвольная программа

26 декабря, воскресенье

14.00 - показательные выступления