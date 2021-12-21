Избили фигуриста Соловьева. Он вступился за керлингистку Сидорову. Навка требует наказать подонков

«Дима получил многочисленные травмы лица, у него подозрение на сотрясение мозга. Его решили оставить в больнице в отделении нейрохирургии, - сообщила Анна последние подробности. - Он не собирался обращаться в больницу, но ему стало хуже. Мы поехали в травмпункт снять побои, а там ему вызвали «скорую». В больницу меня не пустили из-за карантина, он только успел написать, что сильно болит голова. Драка возникла из-за словесного конфликта. В другой компании был агрессивно настроенный человек, он постоянно провоцировал Соловьева, пытался напасть».

Инцидент произошел в ночь на вторник, пара отмечала праздничную дату в одном из заведений города. Компания приехала туда сразу после мероприятия Федерации керлинга. В караоке в центре столицы спортсмен заступился за Анну и ее подругу в результате бытового конфликта. Нападавших было трое, они повалили Дмитрия на землю у караоке и избили ногами. Фигурист получил многочисленные травмы: черепно-мозговую, гематому головы, ушиб грудных клеток, ушиб обеих кистей, ссадины правого бедра.

Сейчас Соловьев находится в Боткинской больнице. По словам врачей, состояние у Дмитрия тяжелое. Нападавших задержали оперативно, сейчас с ними проводят следственные действия.

«Дима никогда бы не полез в драку первым, он очень воспитанный и интеллигентный, его просто спровоцировали, — прокомментировала «СтарХиту» печальные новости директор спортсмена. — Слава Богу, обошлось без переломов, но у него сильное сотрясение мозга и ушибы. В данный момент врачи проводят полное обследование, чтобы выявить все повреждения».

Соловьев уже через неделю – 29 декабря должен был принять участие в шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге. Но, судя по всему, выступление теперь под угрозой. «Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере, - эмоционально отреагировала на происшествие Татьяна в разговоре с «Матч ТВ». - Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить».

Накануне Соловьев и Сидорова опубликовали видео в инстаграме, где вместе они на праздничном мероприятии. Дмитрий в Сочи-2014 выиграл золото Игр в командных соревнованиях со своей партнершей Екатериной Бобровой. Она уже успела публично пожелать ему скорейшего выздоровления.

Совсем недавно Соловьев принимал участие в проекте «Ледниковый период». Его партнершей была известная телеведущая Ксения Бородина. Пара дошла до финала. «Отдельное спасибо моему наставнику Дмитрию Соловьеву. Дима, тысячу раз спасибо тебе, ты большой молодец, буду очень скучать», - писала в слезах Бородина после завершения выступлений.