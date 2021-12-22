Сергей Шахрай: Валиева стоит особняком, за остальные две путевки на Олимпиаду будет борьба

«НЕПОНЯТНО, ЧТО С НОГОЙ У ТРУСОВОЙ»

- Ясно, что основное внимание будет приковано к девушкам, - говорит чемпион мира Сергей Шахрай. – Если с Камилой Валиевой все ясно, с Аней Щербаковой тоже примерно понятно, то нет никакой ясности с Трусовой. У Саши были проблемы с ногой. В каком сейчас состоянии ее нога, будет ли она прыгать четверные?

И есть еще очень талантливые юниорки – Софья Самоделкина и Анастасия Зинина. Девочки в силу возраста не претендуют на путевки на Олимпиаду, но у обеих богатый арсенал. В программе есть четверные прыжки. Будет интересно на них посмотреть на фоне наших еще молодых, но уже заслуженных фигуристок.

Если вы хотите услышать от меня прогноз, то Валиева стоит особняком, почти наверняка она победит. Здесь можно только рассуждать, сколько Камила наберет баллов.

А вот за второе место развернется борьба. У Щербаковой были проблемы по ходу этого сезона. Про Трусову мы сказали, что пока ее сегодняшнее состояние непонятное. Плюс Лиза Туктамышева. Между этими тремя девушками и развернется борьба за две оставшиеся путевки. И в эту борьбу может вмешаться Майя Хромых, если подойдет к чемпионату в хорошей форме.

Слишком большая ответственность, для девушек это фактически предолимпийский турнир. Кто справится с волнением, тот и займет первые три места.

Эти фигуристки отправятся на чемпионат Европы. Чемпионке России и серебряному призеру путевки в Пекин гарантированы. А вот, кто станет третьей участницей Игр-2021, федерация примет решение по итогам чемпионата Европы.

«МОИ ФАВОРТЫ - МИШИНА И ГАЛЛЯМОВ»

Что касается мужчин, все выступали довольно нестабильно в этом сезоне. Разве что, Михаил Коляда стоит немного особняком. Здесь предсказать что-то не представляется возможным. Кто меньше наошибается, тот и получит бонус в виде поездки на Олимпиаду.

В танцах особняком стоят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Можно было бы сказать, что за ними идут Александра Степанова и Иван Букин. Но с ними уже конкурируют Диана Дэвис - Глеб Смолкин. Поэтому победители вроде бы вырисовываются, а вот дальше все достаточно запутано.

В парах мои фавориты Анастасия Мишина – Александр Галлямов. Вровень с ними идут Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Но эти ребята обычно более уверенно, в отличие от Мишиной и Галлямова, выступают на чемпионате России.

Есть еще две очень хорошие пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Опять же повторю: здесь судьба путевок зависит от того, как спортсмены справятся с нервами.

Сейчас уровень чемпионата России, пожалуй, будет повыше, чем чемпионата мира. Про соревнования в одиночном женском катании я даже и не говорю.

УЧАСТНИКИ

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Илья Миронов, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

РАСПИСАНИЕ

23 декабря, четверг

13.15 - мужчины, короткая программа

16.05 - танцы на льду, ритм-танец

19.05 - пары, короткая программа

24 декабря, пятница

12.45 - танцы на льду, произвольный танец

15.15 - мужчины, произвольная программа

18.20 - женщины, короткая программа

25 декабря, суббота

15.30 - пары, произвольная программа

18.00 - женщины, произвольная программа

26 декабря, воскресенье

14.00 - показательные выступления