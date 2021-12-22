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У Соловьева гематома мозга, били его приезжие из Читы. Подробности громкого избиения фигуриста

Вечером вторника всех потрясли новости об избиении в Москве известного фигуриста Дмитрия Соловьева, который находился в компании своей гражданской жены чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой и ее подруги.
У Соловьева гематома мозга, били его приезжие из Читы. Подробности громкого избиения фигуриста
22 декабря 2021 11:39
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Дмитрия Соловьева

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, в 4 часа, около одного из караоке, а стало известно о нем, когда о состоянии олимпийского чемпиона Сочи-2014 в командных соревнованиях рассказала Анна.

Позже в сети появилось видео происшествия, на котором видно, как начинался конфликт с тремя молодыми парнями. Соловьев оттолкнул одного из них после оскорблений в адрес своих спутниц, после чего был избит. Спортсмена отвезли в Боткинскую больницу из травмпункта, в котором он зафиксировал нанесенные телесные повреждения. «Скорую» вызвали около 7 утра. Медики диагностировали у Дмитрия сотрясение мозга и многочисленные ушибы – грудной клетки, головы, рук и бедра.

Сидорова поделилась новыми подробностями со СМИ. Телеграм-канал Олимпийского комитета России цитирует ее комментарии относительно здоровья Дмитрия. «Позже врачи провели дополнительные исследования, у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше».

По словам Сидоровой, Соловьеву предстоит пройти очередное КТ головного мозга. Ему ставят капельницы и делают необходимые уколы. Встретиться со своим молодым человеком Анне пока не разрешают.

Тем временем стали известны подробности об участниках инцидента. На двоих из них – тех, кто бил фигуриста, завели уголовное дело. Третий из компании в рукоприкладстве замечен не был, а потому пока идет свидетелем. Квалифицировано дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, по предварительному сговору и из хулиганских побуждений. Нападавшие были задержаны по горячим следам, они раскаялись в содеянном.

Ими оказались двое жителей Читы 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», следствие начало активное расследование драки во вторник вечером, после того как в СМИ пошел вал материалов на эту тему. Высказались по поводу происшедшего многие известные фигуристы и звезды шоу-бизнеса, ведь совсем недавно Соловьев был участником раскрученного проекта «Ледниковый период», где выступал в паре с телеведущей Ксенией Бородиной. Так что серьезно расширил круг звездных знакомств.

Причастность задержанных к избиению Соловьева была официально установлена только в 11 часов вечера. До этого времени, по сведением канала, Смирнову и Яковцеву лишь оформили протокол о мелком хулиганстве.

Соловьев выигрывал золото Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступал он в танцах на льду с Екатериной Бобровой. В Пхенчхане-2018 пара выиграла серебро.

источник: «Советский спорт»
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