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Полиция завела дело о клевете на Гном Гномыча. По статье грозит штраф до 2 млн или 2 года тюрьмы

Заметка в СМИ о здоровье сына знаменитого фигуриста Евгения Плющенко вызвала нешуточный скандал, который грозит серьезными последствиями авторам статьи.
Полиция завела дело о клевете на Гном Гномыча. По статье грозит штраф до 2 млн или 2 года тюрьмы
23 декабря 2021 13:17
автор: Иван Сергеев
автор фото: «РИА Новости»

По данным телеграм-канала Mash, правоохранители отреагировали на заявления родителей Саши Плющенко – отца Евгения и матери ребенка, известного продюсера Яны Рудковской, обвинивший журнал Starhit в клевете. Материал, в котором говорилось о том, что восьмилетний мальчик болен синдромом Аспергера, вышел в мае прошлого года. Плющенко с Рудковской после выхода публикации не ограничились только опровержениями, но и обратились в полицию.

По словам родителей, у Гном Гномыча, как зовут в сети Сашу, популярного героя различных роликов, на фоне этих обвинений появилась психологическая травма, он сильно переживал и якобы по этой причине перестал посещать тренировки. Кроме того, после той статьи Александр стал подвергаться травле со стороны сверстников.

Дело было возбуждено о клевете в отношении неустановленных лиц. Виновнику может грозить штраф до двух миллионов рублей или два года колонии.

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Плющенко в этом деле, заявил, что вместе с Рудковской они добились возбуждения уголовного дела против редакции журнала. В отношении мальчика были проведены соответствующие психологические экспертизы, результаты которых говорят о нормальном здоровье ребенка. У него нет никаких отклонений, а потому изложенная в статье информация, по мнению истца, является абсолютной ложью.

По словам адвоката, следствие уже нашло виновных, в ближайшее время они должны понести наказание. Рудковская в свою очередь подчеркнула, что обвиняемая сторона старается закрыть дело. Процесс затягивается, а потому есть повод лишний раз напомнить о нем публично. В России это хорошо работает, широкая огласка нередко помогает ускорить рассмотрение вопроса.

По данным того же Mash, в феврале 2021-го главного редактора StarHit Анастасию Ананьину вызывали в полицию на очную ставку с Рудковской. От журналистки хотели получить информацию о личности эксперта, который поставил неверный диагноз сыну Александру Плющенко. Так как в статье издание ссылалось на показания эксперта. Бывший главный редактор журнала Андрей Малахов публично извинился перед семьей Плющенко, но от обращения в полицию это, как видим, не остановило.

источник: «Советский спорт»
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