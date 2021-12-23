У мужчин - жесть, в танцах - все понятно. Стартовал чемпионат России

Самый интересный вид - женское одиночное катание организаторы приберегли на пятницу и субботу, остальные же участники чемпионата России вышли на лед «Юбилейного» сегодня. Судьи были привычно щедры на баллы - так всегда бывает на внутрироссийских соревнованиях. Возможно, даже слишком щедры: в танцах и парном катании победители получили баллы выше мировых рекордов.

В танцах все стало понятно уже сегодня. Впрочем, многое было очевидно и до этого: Синицина/Кацалапов - первые, Степанова /Букин - вторые. Кто третий? Вот в чем заключалась интрига. Вопрос был быстро снят: на это место судьи определили дочь Этери Тутберидзе Диану Дэвис и сына актера Бориса Смолкина Глеба. Бывшую третью пару страны Загорски/Гурейро сдвинули на четвертую позицию, причем зрители встретили низкие оценки судей свистом. Почти наверняка такое положение сохранится и после произвольного танца - отыграть более 4,5 баллов крайне трудно.

Если в танцах все понятно, то у мужчин не понятно ничего. После короткой программы лидирует Евгений Семененко, но разрыв между первым и восьмым местом - всего семь баллов. Можно отыграть одним успешно выполненным элементом ультра-си. Борьба за три путевки на чемпионат Европы будет очень жесткая. И Михаил Коляда в ней больше не фаворит: в короткой программе он «порадовал» фирменной бабочкой, и пока идет лишь пятым.

В парном катании интрига была своя: в каком порядке три наши ведущих дуэта будут стоять на промежуточном пьедестале почета. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. меньше балла им проиграли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. А вот опытные Евгения Тарасова и Владимир Морозов опять были далеки до идеала, допустив серьезную ошибку на поддержке. В борьбе за победу они теперь аутсайдеры.

Обладатели медалей у мужчин и танцоров определятся в пятницу, у пар и женщин - в субботу.

СТАТИСТИКА

Танцы. Ритм-танец. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) – 93,61 балла. 2. Александра Степанова / Иван Букин – 88,76. 3. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 83,99. 4. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (все – Москва) – 79,36. 5. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Пермский край) – 78,02. 6. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва / Самарская обл.) – 77,91.

Мужчины. Короткая программа. 1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 98,03. 2. Марк Кондратюк (Москва) – 97,77. 3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 95,84. 4. Алексей Ерохов (Москва) – 95,24. 5. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 94,26. 6. Александр Самарин (Москва) – 94,23.

Пары. Короткая программа. 1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 83,74. 2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (обе пары – Санкт-Петербург) – 82,84. 3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Москва / Татарстан) – 78,68. 4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Пермский край) – 76,26. 5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Москва) – 75,40. 6. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко (Санкт-Петербург) – 73,77.