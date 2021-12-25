Сергей Шахрай: Суперпрокат Валиевой, чемпион у нас есть, за третью путевку у девочек идет борьба

«ОЧЕНЬ ОБИДНО ЗА ЛИЗУ ТУКТАМЫШЕВУ»
Как и предполагалось, Камила Валиева захватила лидерство уже после короткой программы. Кажется, что у нее уже ничего невозможно улучшить, но она продолжает улучшать свои программы – это был суперпрокат, Камила все исполнила идеально.
Можно ли кататься еще лучше?
Причем такое впечатление, что у Камилы такой запас сил, что она могла эту короткую откатать три и пять раз, и всегда идеально. Не думаю, что у Валиевой будут проблемы с произвольной, поэтому с победителем у нас все ясно.
За вторую и третью путевки еще идет борьба. К сожалению, Трусовой не удался тройной прыжок, но если она на него пошла, значит, с ногой все нормально. Поэтому нужно ждать произвольную программу, Александра в ней, видимо, будет прыгать четверные.
Аня Щербакова откатала короткую чисто, но у нее нет тройного акселя.
Очень обидно за Лизу Туктамышеву, она упала с тройного акселя, который у нее прекрасно получался. Теперь шансы Лизы на одну из путевок, увы, сильно понижаются. Но будем болеть за Лизу – в спорте все возможно.
Как я и предсказывал, мы увидели очень хорошее выступление наших совсем юных девочек – Софьи Самоделкиной и Софьи Муравьевой.
Они в силу возраста не претендуют на путевки на Олимпиаду, но уже сейчас создают серьезную конкуренцию нашим молодым, но уже титулованным фигуристкам.
Все следили за ведущими спортсменками, а тем временем, Муравьева прекрасно откатала короткую как в техническом плане, так и в плане хореографии.
Хотел бы поздравить молодого тренера Евгения Плющенко с успешным выступлением его юной ученицы.
Был инцидент с пересчетом оценок, после чего Муравьева переместилась на третье место, а на второе поднялась Щербакова. Здесь только можно пожелать, чтобы на соревнованиях такого уровня больше не было сбоев компьютеров.
Но все равно это не сильно повлияло на текущий результат, и все решится в произвольной программе.
«ДЭВИС И СМОЛКИН ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЙ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
Ведущая наша танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялась из-за проблем со здоровьем у партнера. Но надеемся, что федерация все-таки найдет какую-то возможность, чтобы Виктория и Никита смогли выступить на Олимпиаде.
В отсутствие главных конкурентов уверенно победили Александра Степанова и Иван Букин.
Отдельно скажу про второе место молодой пары Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Мне их произвольный танец понравился больше всех. Второе место они заняли совершенно заслуженно. Теперь будем ждать их выступление на чемпионате Европы.
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин мне всегда нравились, и они заняли третье место в упорной борьбе с другой молодой парой. Тоже посмотрим на них на чемпионате Европы. Как примут дебютантов иностранные судьи.
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Александра Степанова/Иван Букин – 223,37
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 207,70
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 195,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин – 195,65
5. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный – 187,19.
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева – 90,38
2. Анна Щербакова – 81,46
3. Софья Муравьева – 80,87
4. Софья Самоделкина – 76,74
5. Александра Трусова – 74,21.