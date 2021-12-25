Сергей Шахрай: Суперпрокат Валиевой, чемпион у нас есть, за третью путевку у девочек идет борьба

«ОЧЕНЬ ОБИДНО ЗА ЛИЗУ ТУКТАМЫШЕВУ»

Как и предполагалось, Камила Валиева захватила лидерство уже после короткой программы. Кажется, что у нее уже ничего невозможно улучшить, но она продолжает улучшать свои программы – это был суперпрокат, Камила все исполнила идеально.

Можно ли кататься еще лучше?

Причем такое впечатление, что у Камилы такой запас сил, что она могла эту короткую откатать три и пять раз, и всегда идеально. Не думаю, что у Валиевой будут проблемы с произвольной, поэтому с победителем у нас все ясно.

За вторую и третью путевки еще идет борьба. К сожалению, Трусовой не удался тройной прыжок, но если она на него пошла, значит, с ногой все нормально. Поэтому нужно ждать произвольную программу, Александра в ней, видимо, будет прыгать четверные.

Аня Щербакова откатала короткую чисто, но у нее нет тройного акселя.

Очень обидно за Лизу Туктамышеву, она упала с тройного акселя, который у нее прекрасно получался. Теперь шансы Лизы на одну из путевок, увы, сильно понижаются. Но будем болеть за Лизу – в спорте все возможно.

Как я и предсказывал, мы увидели очень хорошее выступление наших совсем юных девочек – Софьи Самоделкиной и Софьи Муравьевой.

Они в силу возраста не претендуют на путевки на Олимпиаду, но уже сейчас создают серьезную конкуренцию нашим молодым, но уже титулованным фигуристкам.

Все следили за ведущими спортсменками, а тем временем, Муравьева прекрасно откатала короткую как в техническом плане, так и в плане хореографии.

Хотел бы поздравить молодого тренера Евгения Плющенко с успешным выступлением его юной ученицы.

Был инцидент с пересчетом оценок, после чего Муравьева переместилась на третье место, а на второе поднялась Щербакова. Здесь только можно пожелать, чтобы на соревнованиях такого уровня больше не было сбоев компьютеров.

Но все равно это не сильно повлияло на текущий результат, и все решится в произвольной программе.

«ДЭВИС И СМОЛКИН ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЙ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

Ведущая наша танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялась из-за проблем со здоровьем у партнера. Но надеемся, что федерация все-таки найдет какую-то возможность, чтобы Виктория и Никита смогли выступить на Олимпиаде.

В отсутствие главных конкурентов уверенно победили Александра Степанова и Иван Букин.

Отдельно скажу про второе место молодой пары Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Мне их произвольный танец понравился больше всех. Второе место они заняли совершенно заслуженно. Теперь будем ждать их выступление на чемпионате Европы.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин мне всегда нравились, и они заняли третье место в упорной борьбе с другой молодой парой. Тоже посмотрим на них на чемпионате Европы. Как примут дебютантов иностранные судьи.

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Александра Степанова/Иван Букин – 223,37

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 207,70

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 195,75

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин – 195,65

5. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный – 187,19.

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 90,38

2. Анна Щербакова – 81,46

3. Софья Муравьева – 80,87

4. Софья Самоделкина – 76,74

5. Александра Трусова – 74,21.