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Валиева против Ханю и Чена. Камиле пора соревноваться с мужчинами

Дарим бомбическую идею.
Валиева против Ханю и Чена. Камиле пора соревноваться с мужчинами
26 декабря 2021 15:08
автор: Олег Чикирис
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Феноменальная девочка Камила Валиева выиграла чемпионат России с преимуществом в 35 баллов над ближайшей соперницей. При этом, оценки, полученной Камилой, почти хватило бы для победы в мужском одиночном катании: Валиева набрала 283,48 балла, чемпион у мужчин Марк Кондратюк - 284,37. Но не надо забывать, что в короткой программе у женщин запрещены четверные, а коэффициент за компоненты у них ниже - 1,6 против 2,0 у мужчин. То есть реальный суммарный результат Камилы мог бы быть намного выше.

И вот, что я предлагаю организаторам фигурнокатательных соревнований: включить Камилу в число участников одного из турниров с участием топ-фигуристов мужчин. Внимание к такому соревнованию будет зашкаливать, а само событие точно войдет в историю вида спорта. А быть может и всего спорта - все зависит от результата.

В прошлом таких соревнований было, кстати, немало. В теннисе противостояние мужчин и женщин получило название «Битва полов», а по одному из матчей в 2017-м даже сняли фильм. История такая: в 1970-х Бобби Риггс, один из лучших теннисистов 1940-х, вызвал на неравный бой Билли Джин Кинг, но та ответила отказом. Тогда Риггс сыграл первой ракеткой мира австралийкой Маргарет Корт и разгромил соперницу, которая была на 25 лет младше, – 6:2, 6:1.

Теперь у Кинг уже не было выбора. Ее матч с Риггсом вызвал грандиозный ажиотаж. Воочию за поединком в Хьюстоне наблюдали более 30 тысяч человек, а еще без малого 100 миллионов – по ТВ. Нуждавшийся в деньгах Риггс поставил условие: победитель забирает весь призовой фонд – 100 тысяч долларов, баснословная по тем времена сумма. И просчитался. Точнее Кинг просчитала Бобби: играя в оборонительной манере, она загоняла соперника по площадке – 6:4, 6:3, 6:3.

Женщины бросали вызов мужчинам и в других видах спорта. В 2001 году немка Ютта Кляйншмидт на своем «Мицубиси» выиграла знаменитый «Дакар». На Играх-1992 в Барселоне китаянка Чжан Шань обошла всех мужчин и выиграла золото в ските. Горнолыжница Линдси Вонн хотела соревноваться с мужчинами в Кубке мира, но ей запретили.

В общем, посмотреть на соревнования Валиевой с сильным полом было безумно интересно. Если, конечно, мужчины-фигуристы не испугаются и такой турнир вообще состоится.

источник: «Советский спорт»
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