Избитый фигурист Соловьев идет на поправку. Состояние олимпийского чемпиона удовлетворительное

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», - заявили в больнице после обращения СМИ.

Соловьев получил травмы средней тяжести 21 декабря после ночного инцидента в одном из заведений столицы, где отмечал праздничное событие вместе со своей возлюбленной Анной Сидоровой, чемпионкой Европы по керлингу. На выходе из караоке у Соловьева возник конфликт с группой молодых людей, случившийся из-за их агрессивного поведения по отношению к спутницам Дмитрия – Анны и ее подруги. В результате словесная перепалка переросла в драку, а точнее в избиение фигуриста.

В рукоприкладстве обвиняются двое 18-летних студентов из Читы. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы». Сидорова сообщала, что у Дмитрия гематома мозга и что ему необходимо пройти дополнительное обследование, так как диагноз крайне неприятный.

Через три дня состояние олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях стабилизировалось. О чем он сам рассказал в инстаграме, поблагодарив за оперативную помощь врачей, а всех друзей, коллег, журналистов и болельщиков – за поддержку. При этом отдельное спасибо сказал олимпийской чемпионке замечательной фигуристке Татьяне Навке «за незамедлительную помощь и веру в меня».

Ну и, конечно, особое внимание в его посте было уделено Анне Сидоровой. Дмитрий назвал ее «самой лучшей девочкой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Соловьев | D.Solovyev (@dmitry_solovyev)

Избившие спортсмена граждане в содеянном раскаялись. Признали, что кулаки начали распускать первыми, так как им не понравились слова Соловьева, вставшего на защиту своих дам. Студенты-юристы арестованы, в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести им светит до пяти лет лишения свободы.

При этом стоит отметить, что окончательная квалификация дела станет возможной только после получения полного заключения экспертов о причиненном вреде здоровью пострадавшего. Пока такого заключения естественно нет. Соловьев продолжает лечение.

Дело взял под свой контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему результаты проверки по избиению Соловьева, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передачи результатов проверки из полиции в производство следственных органов.

Напомним, что Соловьев выступал в танцах на льду вместе с Екатериной Бобровой. Пара становилась олимпийскими чемпионами Сочи-2014 и серебряными призерами Игр-2018 в командных соревнованиях, а также чемпионами Европы-2013, трехкратными серебряными призерами ЧЕ 2011, 2012, 2018 годов.