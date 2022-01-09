«Отобрала у Медведевой парня». Загитова станцевала с Милохиным и попала под шквал критики

Ролик собрал за короткое время уже почти два с половиной миллионов просмотров, а народ вовсю возмущается: мол, Загитова отобрала у Медведевой все, теперь даже парня - не смогла пережить популярность пары с участием своей главной соперницы.

Сначала из отобранного, как известно, было золото Игр в Пхенчхане. В Корею Евгения отправлялась в ранге главного фаворита, но первое место досталось там другой ученице Этери Тутберидзе - Алине. Вслед за этим начались большие обиды Медведевой на тренера, уход от нее, возвращение и все это время жесткое соперничество с лишившей ее олимпийской мечты коллегой.

С тех пор Алину и Женю постоянно сравнивают, противопоставляют, они сами, кажется, немного недолюбливают друг друга, а фанаты фигурки поделились на два лагеря. В общем, это идеальная пара для журналистов, потому и не сходит с экранов.

Известность Милохина взлетела после выступления на «Ледниковом периоде» в дуэте с Медведевой. Они стали любимцами публики. Парочке стали приписывать романтические отношения, хотя профессиональная фигуристка все это отрицает. При этом на глазах у всего народа они радовали страстными поцелуями прямо на льду. Как тут не пойти разговорам о любовных интрижках.

Накануне очередной сезон «Ледникового периода» завершился. Медведева и Милохин заняли третье место (выиграли Татьяна Волосожар и Федор Федотов), но при этом самые молодые участники проекта взяли приз зрительских симпатий.

Загитовой в числе участников не было, но Алина выступала в проекте в роли ведущей. Тем неожиданней стало появление ее совместного ролика с Милохиным. Во время сезона такие видео снимали для соцсетей Даня и Женя. И тут такая сенсация.