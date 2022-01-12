Все трое россиян - в лидерах. Стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию

Турнир в Эстонии - необычный. Во-первых, предолимпийский. Во-вторых, проходящий под знаком страха перед ковидом. В Таллин не приехали фавориты танцевального турнира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон: не хотят рисковать перед главным стартом сезона - Олимпийскими играми в Пекине. Уже перед самым началом чемпионата из-за положительного теста почти в полном составе снялась сборная Израиля, а также Анастасия Полибина/Павел Головишников (Польша) и Джессика Паунд/Джошуа Сантиллан (Швейцария). Шведский фигурист Николай Майоров дома сдал отрицательные пробы, доехал до Таллина, а уже на входе на арену экспресс-тест оказался положительным. До свидания, чемпионат Европы...

Без Майорова в короткой программе у мужчин выступили 20 спортсменов. Россияне «отстрелялись» блестяще и очень кучно - все набрали 99 баллов с копейками. Ближайший преследователь наших фигуристов, бывший россиянин Морис Квителашвили, уступает после короткой программы более шести баллов. Первым пока идет Андрей Мозалев, прыгнувший каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Тот же набор - у Евгения Семененко, который стал третьим. На втором месте - Марк Кондратюк, исполнивший четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Интересно, кстати, что будет, если вся троица шикарно выступит и в произвольной программе. Кого отцеплять от олимпийской сборной? Ведь в Таллин не приехал номинальный лидер Михаил Коляда. Трудно представить, что в Пекин не поедет сам Коляда, за которым стоит его тренер Алексей Мишин. Особенно после того, как в сборную не попала другая ученица Профессора - Елизавета Туктамышева. В общем, пожелаем нашим фиуристам отличного выступления в пятницу, а чиновникам федерации приятных «мучений» при выборе олимпийской тройки.

Кстати, если и по итогам произвольной программы весь пьедестал у мужчин будет российским, то наши фигуристы могут установить рекорд всех времен - выиграть 12 медалей чемпионата Европы из 12. На последнем Евро в 2020 году россияне взяли 10 наград. Еще одна досталась Морису Квителашвили, который родился в Москве и до сих пор тренируется у Этери Тутберидзе, а последняя - Пападакис и Сизерону, которые, как мы знаем, в Таллин не приехали. В соревнованиях пар и у женщин вероятность полностью российского пьедестала почета почти стопроцентная. В танцах сборную России в Эстонии представляют действующие чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Помешать кому-то из двух последних пар выиграть медали могут итальянцы Гиньяр/Фаббри, британцы Фир/Гибсон, испанцы Уртадо/Халявин. Но и здесь шансы на три награды очень высокие. Так что ждем рекорда.

РАПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

12 января, среда

12.50 – мужчины, короткая программа

19.45 – пары, короткая программа

13 января, четверг

12.25 – женщины, короткая программа

20.00 – пары, произвольная программа

14 января, пятница

13.00 – танцы на льду, ритмический танец

19.00 – мужчины, произвольная программа

15 января, суббота

14.35 – танцы на льду, произвольный танец

19.30 – женщины, произвольная программа

16 января, воскресенье

16.30 – показательные выступления