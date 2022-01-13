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Полная Луна. Хендрикс опередилала двух россиянок в короткой программе

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине в борьбу вступили женщины.
Полная Луна. Хендрикс опередилала двух россиянок в короткой программе
13 января 2022 18:52
автор: Олег Чикирис
автор фото: Инстаграм Луны Хендрикс

Тревожный звоночек прозвенел еще три месяца назад, когда на «Гран-при Италии» в Турине 22-летняя бельгийка Луна Хендрикс выиграла короткую программу. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова осталась тогда третьей, еще одна россиянка, Майя Хромых, стала второй. Тогда все закончилось хорошо: Щербакова откатала произвольную программу совершенно бесподобно, справившись со всеми элементами, в том числе с четверным флипом в самом начале (в Италии Анна, кстати, обновила личный рекорд в произвольной). В итоге Щербакова стала чемпионкой, Хромых - серебряной медалисткой, а бельгийка - лишь бронзовой.

В Таллине история почти повторилась. Понятно, что до Валиевой Луне как до Луны пешком, однако двух остальных россиянок Хендрикс опередила. Трусова упала с тройного акселя, который уже три года тщетно пытается освоить. Правда, затем Александра сделала тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп и стала третьей. Что касается Щербаковой, то она сорвала тройной лутц в каскаде, за что получила низкие оценки за технику.

Анна пока четвертая. Если действующая чемпионка мира сорвет и произвольную программу, то может встать вопрос о целесообразности ее поездки на Игры в Пекин. Пока такое развитие событий кажется маловероятным. Однако после чемпионата России многие говорили, что решение о третьем участнике олимпийской сборной надо принимать, устроив очную дуэль Щербаковой и Туктамышевой. В случае провала в произвольной такой вариант может всплыть снова.

Ну и о приятном: Камила Валиева в очередной раз доказала, что она уникум. В короткой программе россиянка чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Камила получила за прокат 90,45 балла (51,73 за технику). Это новый мировой рекорд: Валиева побила свое же ноябрьское достижение на российском этапе Гран-при (тогда было 87,45). Ждем новых мировых в субботу!

СТАТИСТИКА

Женщины. Короткая программа. 1. Камила Валиева (Россия) – 90,45 балла. 2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25. 3. Александра Трусова – 75,13. 4. Анна Щербакова (обе – Россия) – 69,05.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

14 января, пятница

13.00 – танцы на льду, ритмический танец

19.00 – мужчины, произвольная программа

15 января, суббота

14.35 – танцы на льду, произвольный танец

19.30 – женщины, произвольная программа

16 января, воскресенье

16.30 – показательные выступления

источник: «Советский спорт»
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