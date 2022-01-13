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Сергей Шахрай: У Хендрикс нет четверных, у Трусовой и Щерабковой есть, но их надо еще прыгнуть

В Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию после короткой программы у женщин ожидаемо лидирует Камила Валиева, а на втором месте сенсационно идет бельгийка Луна Хендрикс.
Сергей Шахрай: У Хендрикс нет четверных, у Трусовой и Щерабковой есть, но их надо еще прыгнуть
13 января 2022 19:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: Инстаграм Луны Хендрикс

Чемпион мира Сергей Шахрай считает, что наши девушки Александра Трусова и Анна Щербакова смогут сместить Хендрикс с пьедестала, если не ошибутся в произвольной.

- Начать хотел бы с ребят, они порадовали нас накануне – заняли все три первых места после короткой программы. Хочется верить, что парни пьедестал удержат.

В парном катании тоже пока весь пьедестал у россиян. На первом месте МишинаГаллямов, на втором ТарасоваМорозов. У них была небольшая неточность на выезде, но второе место они занимают по праву.

На третьем - еще одна пара Тамары Москвиной БойковаКозловский. Партнерша вместо тройного прыгнула двойной прыжок. Но здесь вся борьба впереди. Думаю, по итогам произвольной программы пьедестал будет наш, мы лишь узнаем, в каком порядке расположатся пары.

Небольшая сенсация случилась в женском одиночном катании. Лидерство Камилы Валиевой не вызывало сомнений, что она еще раз доказала прекрасным выступлением. И ждем ее первой международной победы на взрослом уровне.

А вот на втором месте идет спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс. Она чисто откатала программу, показала свой пока лучший результат сезона, набрала 76,25 балла.

Луна оттеснила на третье место Александру Трусову. Саша опять не справилась в короткой программе с тройным акселем – упала. Все знают, насколько у нее сильная произвольная программа, у Саши есть все шансы отыграть отставание от бельгийки.

И Аня Щербакова упала с тройного лутца, из-за этого у нее не получился каскад. Поэтому лишь четвертое место. Знаем бойцовский характер Ани, ждем произвольную.

У Хендрикс нет в программе четверных прыжков. Если наши девочки прыгнуть четверные, то реально могут обойти бельгийку. Главное – откатать чисто, без ошибок.

Ничего страшного пока не произошло, чемпионат Европы – всего лишь проверка сил перед Олимпиадой. Там все будет по-другому.

Чемпионат Европы. Таллин (Эстония)

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13.

4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05.

5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47

источник: «Советский спорт»
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