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Кондратюк - чемпион. У России второе золото Евро-2022

На чемпионате Европы по фигурному катанию разыгран второй комплект наград.
Кондратюк - чемпион. У России второе золото Евро-2022
14 января 2022 23:50
автор: Олег Чикирис
автор фото: International Skating Union

Накануне турнира болельщики вполне могли надеяться на российский пьедестал по итогам соревнований. Однако после того как снялся Михаил Коляда? вероятность такого приятного события немного понизилась. Коляду заменил Андрей Мозалев и, надо сказать, справился с задачей неплохо. Таким образом, была восстановлена справедливость, ведь право выступить в Таллине Мозалев заслужил, став третьим на чемпионате России. Однако после вмешательства «потусторонних» сил в составе команды на Европу Андрея заменил Евгений Семененко.

В Таллине Мозалев сумел доказать, что эта рокировка была бессмысленна и с этической, и со спортивной точек зрения. На чемпионате Европы он вновь опередил Семененко. Причем после короткой программы он вообще был первым, а по итогам всего турнира стал четвертым. Семененко - пятым.

На правах победителя короткой программы Мозалев выступал последним. Из фаворитов первым «выстрелил» латвиец Денис Васильев. Отличный прокат позволил ему в итоге выиграть бронзу. Следом на лед вышел Даниэль Грассль. Выступление итальянца получилось просто великолепным, и он заслужил серебряную медаль.

Морис Квителашвили, представляющий Грузию, сорвал два прыжка и выбыл из числа соискателей наград. Следом на лед вышел Евгений Семененко. Россиянин тоже совершил две серьезные ошибки - сделал бабочку на четверном сальхове и упал с четверного тулупа - и на медаль тоже не наработал.

А вот прокат Марка Кондратюка получился наикрутейшим. Четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель – двойной тулуп, тройной риттбергер, еще один каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, четверной сальхов и напоследок каскад тройной лутц – тройной тулуп. И все практически безошибочно. Браво! Марк более чем на восемь баллов опередил Грассля, и после этого стало понятно, что золото точно уедет в Россию.

Вопрос был, кому оно в итоге достанется - Кондратюку или Мозалеву. Андрей без падений откатал свою программу, однако решил при этом, что синица лучше журавля: Мозалев пошел на упрощение программы, сделав тройной сальхов вместо четверного. Эта осторожность лишила Андрея медали, но, возможно, подарила путевку в олимпийский Пекин. Решать федерации, но второй раз нарушать спортивный принцип было бы, думается, неправильно. Тем более, что два четверных Мозалев все-таки сделал.

Что касается результата Кондратюка, то это серьезная заявка на пекинскую медаль. На чемпиоанте мира прошлого года с такими баллами он стал бы четвертым, не критично проиграв третьему месту. Думается, что именно он теперь лидер сборной. И именно его надо заявлять на командный олимпийский турнир. Коляда свой шанс использовал четыре года назад.

СТАТИСТИКА

Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56
2. Даниэль Грасль (Италия) – 274,48
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08
4. Андрей Мозалев (Россия) – 265,69
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,00.

источник: «Советский спорт»
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