Дмитрий Соловьев рассказал о проблемах с речью после избиения

Дмитрий поблагодарил за поддержку и отметил, что потихоньку восстанавливается после полученных травм. Дмитрий объяснил, что сейчас редко выходит на связь, потому что врачи рекомендуют ему как можно меньше пользоваться телефоном. «Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Но я уверен, что скоро с ними справлюсь», — написал Соловьев.

Напомним, в ночь на 21 декабря 2021 года Соловьев отдыхал в одном из столичных караоке в компании друзей вместе со свой девушкой двукратной чемпионкой Европы по керлингу Анной Сидоровой. Ей и ее подруге на выходе из караоке начали грубить молодые люди, которые тоже вышли из этого заведения. Соловьев вступился за девушек и был избит. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Ими оказались 18-летние уроженцы Читы, первокурсники одного из вузов столицы Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. Против них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».