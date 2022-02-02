Валиева, Трусова и Щербакова ошибались на тренировке. Олимпиада началась

Официальная церемония открытия пройдет в пятницу, но уже сегодня в 15.05 по Москве в Пекине начались первые соревнования - турнир смешанных пар в керлинге. Шведы играют с британцами, норвежцы - с чехами, китайцы - со швейцарцами, австралийцы - с американцами. Именно американцам проиграла наши Анна Сидорова и Алексей Тимофеев в решающем матче на декабрьском отборочном турнире на Игры. Очень жаль, а так бы у нас уже было, за кого болеть на Олимпиаде.

Чуть раньше на пекинский лед вышли фигуристки: наши девушки провели тренировку. Никто при этом не обошелся без ошибок. Камила Валиева не очень уверенно выполнила тройной аксель и приземлила на две ноги четверной тулуп. При этом наша прима, к счастью, избежала падений, а в прогоне произвольной программы чисто выполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, и еще два каскада - тройной флип-тройной сальхов через ойлер и тройной лутц-тройной тулуп.

Анна Щербакова вне программы пробовала сделать четверные флип и лутц. Первый прыжок ей удался сразу, второй - лишь раз после нескольких попыток. Во время исполнения произвольной действующую чемпионку мира уже подвел флип, а вот лутц она исполнила на «отлично». Также Анна прыгнула три каскада, тройной лутц и двойной аксель.

Что касается Трусовой, то она на разминке четыре раза прыгнула четверной лутц. В программе же исполнила флип, а вот одиночные сальхов, тулуп и лутц сорвала. Четверной лутц, правда, покорился Александре в каскаде с тройным тулупом. Тем не менее, пока ее готовность оставляет много вопросов.

Вопросы эти, к сожалению, остались без ответов: девушки отказались общаться с пишущими СМИ после тренировки. Чуть позже этому примеру последовали фигуристы, выступающие в спортивных парах. Очевидно, что такое поведение одобрено личными тренерами и руководством федерации. Хочется надеяться, что обет молчания поможет нашим фигуристам во время выступлений.

Тем временем, биатлонисты провели тренировки в Чжанцзякоу. Там сейчас очень холодно: днем температура держится в районе «минус 15» и дует достаточно сильный ветер. Из-за этого Александр Логинов вынужден был досрочно завершить тренировку. Надо сказать, что организаторы оказались готовы к капризам погоды: всем биатлонистам, в том числе и россиянам, выдали специальные перчатки с подогревом. Отзывы спортсменов о них разные, но, если до 5 декабря, когда пройдет первая гонка, ситуация не изменится, многие собираются выйти на старт в этих перчатках.