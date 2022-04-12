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Когда со сцены сойдет Тутберидзе, ее место займут канадцы. Что будет с фигурным катанием?

Наше партнерское издание «Плеймейкер» решило озадачиться вопросом: правда ли, что школа Тутберидзе — самая крутая в мире? Российская «фигурка» по праву гордится своими тренерами. Но коллеги решили проверить по результатам недавней Олимпиады, действительно ли наши - сильнейшие в мире? Канадцы вполне могут не согласиться с этим утверждением.
Когда со сцены сойдет Тутберидзе, ее место займут канадцы. Что будет с фигурным катанием?
12 апреля 2022 11:24
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автор фото: «Плеймейкер»

Конечно, мы сильнейшие. Это бесспорно, утверждает «Плеймейкер».

Как-никак каждая вторая медаль Игр в Пекине, включая половину золотых, досталась нашим фигуристам, а они за границей нынче не тренируются – и санкции тут совершенно ни при чем. Отдельные эксперименты, проходившие с переменным успехом – вроде побега Евгении Медведевой в Канаду к Брайану Орсеру или «командировки» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в американский лагерь Марины Зуевой – в основном закончились еще до «украинского обострения», из-за пандемии коронавируса. И не сказать, чтобы об этом кто-то сильно пожалел — наставника на любой вкус, цвет, класс, кошелек и вид катания вполне можно найти и дома.

Посмотрите на таблицы.

В первой – все призеры фигурного катания на последних Играх:

Дальше – медальный зачет в личных видах:

Еще одна таблица - зачёт по странам, где работают тренеры призеров в личных видах

ТРЕНЕРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Как видите, если не брать Россию, то между медальными таблицами для спортсменов и для тренеров есть существенные различия. Особенно бросается в глаза Канада, чьи фигуристы Олимпиаду провалили, зато тренеры марку держат. В отличие, скажем, от соседних США – их «школа» осталась бы вообще на бобах без советского эмигранта Рафаэля Арутюняна. Отдельные островки в Калифорнии, Флориде и Колорадо-Спрингс там еще действуют, но это лишь крохи от прежнего американского могущества.

Не лучшие времена переживают и японцы. Их одиночники, достигнув зрелости, все чаще отправляются на Запад в поисках новых методик – Юдзуру Ханю давно катается у Орсера, Сема Уно обрел счастье в Швейцарии у двукратного чемпиона мира середины «нулевых» Стефана Ламбьеля, а Рика Кихира успела отметиться и там, и сям. Что же до проклевывающихся достижений Японии в парных видах, это целиком и полностью заслуга североамериканских тренеров.

В Европе помимо бурно прогрессирующей группы Ламбьеля неплохо держат марку итальянцы. На катках Бергамо и Эньи жизнь по-прежнему бьет ключом. Хотя это, скорее, исключение: мало что слышно во Франции и Германии, а в остальных странах – и вовсе тишина. На фоне поднимающейся мощной волны с востока: нашим тренерам становится тесно даже на одной шестой части суши, и они охотно берут учеников из республик бывшего СССР. Ну, или наоборот: ученики, выросшие в России, меняют гражданство, но не тренера. Недаром сборная Грузии, занявшая в олимпийском командном турнире солидное шестое место (второе среди европейцев!), вся родилась и тренируется у нас – в Москве, Подмосковье, Питере, Перми…

Теперь давайте-ка наведем эту панораму на резкость. Перейдем от национальных школ в целом к конкретным группам из конкретных городов и катков.

МНОГОСТАНОЧНИЦА ЭТЕРИ

Первое место среди тренеров по медалям ожидаемо занимает «Хрустальный» Этери Тутберидзе. Одного девичьего катания ей теперь мало: кроме Щербаковой, Трусовой и Валиевой Тутберидзе отметилась в Пекине парным серебром Тарасовой и Морозова, 10-м местом грузина Мориса Квителашвили – и даже в танцах оставила определенный след. Пусть ее дочь Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным тренируются в США у Игоря Шпильбанда, в России они до сих пор приписаны к маминой школе.

Таких «многостаночников», как Тутберидзе, в современной «фигурке» больше нет. Все специализируются на чем-то одном: либо одиночное катание, либо парное, либо танцы. Времена универсальных маэстро вроде Татьяны Тарасовой или Зуевой, похоже, ушли.

Зато внутри этих трех направлений границы стремительно рушатся, интернациональные группы становятся обычным делом. Лучшее тому доказательство – феноменальная «Ледовая Академия» Монреаля, которая по представительству на Играх-2022 переплюнула даже Тутберидзе!

В следующей таблице - тренеры с наибольшим количеством фигуристов в топ-15 личных видов Олимпиады:

Ж – женщины, М – мужчины, П – пары, Т – танцы, З – золото, С – серебро, Б — бронза

КАНАДСКОЕ ЧУДО

Эта группа возникла в 2014 году: французский тренер Роман Агенауэр приехал в Канаду, куда его позвали вчерашние танцевальные партнеры, перешедшие на тренерскую работу, — Патрис Лозон и Мари-Франс Дюбрей. Важно, что вместе с Агенауэром через океан перебрались будущие пятикратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Но все же такого грандиозного успеха от монреальской затеи не ждали даже ее авторы: в считанные годы их группа почти целиком подмяла под себя мировые танцы на льду!

Судите сами: из 23 дуэтов, катавшихся в Пекине, школу Ice Academy of Montreal представляли… 11. Под восемью национальными флагами – Канады, США, Франции, Испании, Великобритании, Армении, Японии и Китая! А должны были 12 под девятью – кабы американке Элисон Рид, выступающей с Саулюсом Амбрулявичюсом, не дали бы от ворот поворот с литовским гражданством.

В десятку сильнейших попали шесть монреальских пар. Пападакис и Сизерон взяли золото, Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью – бронзу, еще один дуэт из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс остался четвертым. Только нашим-серебряным Виктории Синициной и Никите Кацалапову удалось хоть как-то разбавить эту гегемонию.

ДВАДЦАТЬ ПАР В ОДНОЙ ШКОЛЕ? ЛЕГКО!

Такое не снилось даже Тутберидзе. Понятно почему: от России больше трех человек на Олимпиаду не выставишь, а тренировать иностранок, особенно из дальнего зарубежья, у нас по старинке считается дурным тоном. Мол, себе же готовим соперников.

Дюбрей, Лозон и Агенауэр подобной чепухой не заморачиваются. Показательно, что сильнейшая пара Канады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье тренируется не у них. Может, поэтому она заняла в Пекине скромное седьмое место? Танцевальную моду нынче диктует Монреаль, и бороться с этой армадой нашим и прочим «патриотам» становится все труднее.

Новых фигуристов в чудо-академии теперь особо не ищут. Зачем? Лучшие таланты со всего мира сами наперебой просятся в Монреаль, хотя стоят тамошние услуги недешево. Постоянно в группе тренируется около двадцати дуэтов (!), и Лозон утверждает, что при желании они вполне могли бы взять еще. Недавно вон открыли новый филиал школы — под Торонто. Там заправляет начинающий тренер и трехкратный олимпийский чемпион Скотт Мойр.

Впечатляет, не правда ли? Так и чешутся руки устроить нечто подобное в России.

источник: «Советский спорт»
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Наше партнерское издание «Плеймейкер» решило озадачиться вопросом: правда ли, что школа Тутберидзе — самая крутая в мире? Российская «фигурка» по праву гордится своими тренерами. Но коллеги решили проверить по результатам недавней Олимпиады, действительно ли наши - сильнейшие в мире? Канадцы вполне могут не согласиться с этим утверждением.
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