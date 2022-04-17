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«Ни один четверной на шоу не стоит здоровья» - некоторые мнения о происшествии на шоу Плющенко

Вчера «Советский спорт» написал про происшествие, случившееся во время ледового шоу Евгения Плющенко. 18-летний питерский фигурист Евгений Семененко получил серьезнейшие травмы.
«Ни один четверной на шоу не стоит здоровья» - некоторые мнения о происшествии на шоу Плющенко
17 апреля 2022 13:20
автор: Юрий Волохов
автор фото: ISU

Участник недавних Олимпийских игр в Пекине-2022 Семененко попытался совершить прыжок в четыре оборота, упал, ударившись головой, не смог встать с нескольких попыток, затем упал на зрителей в первом ряду. Это было ужасное зрелище.

Врачи положили Евгения на носилки и быстро увезли за кулисы. Видео драматического эпизода вчера показали по «Матч ТВ». Было подозрение на черепно-мозговую травму, но затем стало известно, что парню диагностировали сотрясение мозга.

Автор шоу Евгений Плющенко пожелал выздоровления Семененко.

«Женя, выздоравливай! Мы за тебя очень переживаем!», - написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Тем временем, известные в фигурном катании люди высказали свое мнение о происшествии.

Фигуристка Анастасия Гулякова считает, что ралли шоу нельзя так рисковать своим здоровьем.

«Понимаю, все сейчас в полном шоке. На это падение было больно смотреть. Ни один четверной прыжок на шоу при неполном свете не стоит здоровья.

Спорт очень жесток ко всем, кто в нем. Мы все желаем скорейшего выздоровления и восстановления! Пишите теплые слова поддержки Жене», – написала Гулякова в соцсетях.

Продюсер и супруга Плющенко Яна Рудковская рассказала о состоянии фигуриста.

«Женя чувствует себя нормально. Они с Алексеем Николаевичем (тренером Семененко Мишиным. – Прим. ред.) общаются по телефону. Про диагноз ничего сказать не могу», – написала Рудковская.

Двукратная чемпионка мира, призер Олимпиады Евгения Медведева пожелала Семененко выздоровления.

«Выздоравливай! Молюсь, чтобы у тебя все было хорошо! Ты нам нужен!» – написала Медведева в сторис

источник: «Советский спорт»
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