«Ничего хорошего в этом нет» – американский тренер сетует об отстранении российских фигуристов

Чемпионат мира прошел в Монпелье на арене «Зюд де Франс» с 21 по 27 марта 2022 года. Без наших фигуристов, особенно фигуристок, уровень турнира сильно упал. Но это не смущало некоторых «писак, бумагомарак» из-за океана.

Мол, и на катание стало приятнее смотреть без этих невероятных прыжков русских девушек. И прекрасный спорт вернулся к своему изначальному состоянию – сплошная красота и гармония. И что-то в этом духе.

Но далеко не всех радует отсутствие наших фигуристов. Настоящие спортсмены хотят соревноваться с сильнейшими, тогда и победа будет настоящей. Правда, что касается женского турнира, большие сомнения, что-то кто-то смог бы наших блестящих девочек сдвинуть с пьедестала. А вот в парном катании и в танцах россияне повысили бы конкуренцию.

И вот известный американский тренер Рафаэль Арутюнов посетовал на отсутствие россиян на ЧМ в Монпелье. «Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы. Задача национальных федераций и ISU заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Если на главном старте сезона нет претендентов на медали – это потеря. Хотя россияне все равно выступали, только за другие сборные. Даже у американца Малинина и канадца Гоголева уральские корни! Казахстанец Шайдоров тренируется в Сочи у Урманова, представляющий Израиль Лев Винокур – в Москве, а выступающий за Чехию Георгий Резниченко родом из Питера. Многие тренеры общались между собой на русском языке

Прислушивается ли руководство ISU к мнению спортсменов и тренеров в вопросе возможного временного отстранения или исключения Федерации фигурного катания на коньках России? Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — сказал Арутюнов в интервью изданию «РИА Новости».

1 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от всех соревнований под эгидой организации. Пока нет понимания, будет ли распространяться запрет на старты наших и белорусов в новом сезоне. Видимо, решение об этом будет принято на ближайшем Совете ISU 24 апреля, который пройдет в формате онлайн.

В ТЕМУ

У России отберут этап «Гран-при»?

Ранее Международный союз конькобежцев сообщил, что готов лишить Россию традиционного этапа «Гран-при» в сезоне-2022/2023, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран.

Этап «Гран-при» в России запланирован на 25-27 ноября 2022 года. Обычно он проходил в Москве.