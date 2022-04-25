Евгения Медведева: Если наше отсутствие на затянется, то будущее сложно прогнозировать

Евгения Медведева ответила на вопросы наших партнеров из издания «Плеймейкер».

— В каком качестве вас пригласили на церемонию SBA-2022?

— Вручить награды в нескольких номинациях. Новый, интересный опыт, которому я очень рада!

— Чем сейчас занимаетесь на ниве фигурного катания?

— Продолжаю участвовать в ледовых шоу. Наш тур скоро подходит к концу. Осталось два города в России и один в Узбекистане. Так что, несмотря на отстранение от международных соревнований, работы у фигуристов хватает. Все ребята и девушки катаются, не покладая рук и ног, везде, где только можно.

— А как с моральным духом? Что говорят те, кто был лишен возможности выступать на мировых турнирах?

— Настроение у всех рабочее. Я иногда ставлю себя на их место. Представляю, как бы сама реагировала… Но я слишком вспыльчивый, эмоциональный человек. А они все очень хорошо держатся, фокусируются на том, что имеют на данный момент. Как говорится, верят в лучшее, готовятся к худшему. Так и надо вести себя в подобной ситуации.

— Каким вообще вам видится будущее фигурного катания?

— Если отстранение России не затянется, то глобально ничего не поменяется. Да, идет смена поколений. Но так всегда происходит после Олимпиады. Кто-то уходит в силу возраста, у кого-то травмы… А вот если наше отсутствие на международной арене продлится больше двух лет, тогда сложно прогнозировать.

— Насколько крутая смена у нас сейчас подрастает с прицелом на следующую Олимпиаду?

— На самом деле у нас подрастает не смена, а нынешний основной состав сборной. Почти все девчонки и мальчишки совсем юные, они вполне могут выступить и на следующих Играх. А что касается маленьких звездочек, то и там конкуренция огромная, не буду никого выделять. Особенно богатый выбор в женском одиночном катании. Чтобы перечислить всех, не хватит пальцев двух рук. Ждите, следите за соревнованиями. Они все себя еще покажут!