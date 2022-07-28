Алина Загитова – больше не спортсменка. Она просто счастливый человек

Наше партнерское издание «Плеймейкер» напоминает, как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей.

НЕ ТА ЭНЕРГЕТИКА

Последний раз Алина Загитова вышла на соревновательный лед 7 декабря 2019 года в Турине в возрасте 17 лет 6 месяцев и 19 дней. После чистой короткой программы она шла второй в финале Гран-при, уступая лишь Алене Косторной, захватившей лидерство с мировым рекордом, но опережая Анну Щербакову и Александру Трусову.

Произвольную Загитова исполняла последней. Сразу после Косторной, с блеском сокрушившей еще одно мировое достижение — теперь по сумме двух программ. На таком фоне выступление действующей олимпийской чемпионки не впечатлило.

Дело не в том, что Загитова упала, — тем более, что падение было всего одно. Просто скорость, энергетика ее катания не выглядели чемпионскими. Как и высота прыжков — на 6 из 11 судьи зафиксировали недокруты. В результате Алина проиграла не только трем юным соотечественницам, но и японке Рике Кихире, и Брэйди Теннелл из США…

НЕТ ТУРНИРОВ - И ТОЧКА!

Через шесть дней после Турина в прямом эфире программы «Время» Загитова объявила, что прерывает спортивную карьеру. Как оказалось, навсегда – все первоначальные оговорки, что это, мол, еще не конец, так оговорками и остались. С тех пор она появляется на льду либо для тренировки, либо в шоу, либо с микрофонами в руках и ушах, как ТВ-ведущая. Никаких турниров, точка.

Так рано чемпионы обычно не уходят. Даже в сверхомолодом девичьем катании — Евгения Медведева закончила в 20, Юлия Липницкая и та дотянула до 18. При том, что обе взлетели в том же, максимально раннем 15-летнем возрасте, что и Загитова, а под конец еще и изнемогали под грузом травм. Но однако ж пытались вернуться, пусть и безуспешно.

ПО СТОПАМ ЛИПИНСКИ И БАЮЛ

В этом смысле загитовский случай «ушла, как отрезала» больше напоминает зарубежные примеры из 90-х — американку Тару Липински и украинку Оксану Баюл. Они перебирались в профи в 15-16, сразу после олимпийских побед в Нагано и Лиллехаммере соответственно. Ради тех самых шоу, где нынче видим Алину.

А ЕСЛИ БЫ ОНА ОСТАЛАСЬ?

Болельщики третий год спорят: правильным ли был выбор Загитовой – и на что она могла рассчитывать, если бы продолжила карьеру?

Ну, снова «номером один» Алина вряд ли стала бы — и это она прекрасно понимала сама. Еще бы не понять: попрыгуньи из ТЩК с их сумасшедшими четверными еще в 2018-м разгромили всех «от Загитовой и старше» на чемпионате страны, а со следующей осени прибрали к рукам и мировые медали с рекордами. Опыт, слава, высокие компоненты – все это, конечно, хорошо, но против такого «лома» явно недостаточно.

С другой стороны, оставаться в обойме ведущих фигуристок страны и участниц Гран-при Загитова вполне могла и дальше. Без четверных — хоть до сих пор. У Елизаветы Туктамышевой же получается. Хочет продолжать – и распрекрасно катается в свои 25, даже серебро ЧМ в прошлом году цапнула. Кстати, личный рекорд Лизы по-прежнему ниже, чем у Алины – 234 балла против 238. Больше и сейчас во всем мире набирают лишь три фигуристки: Трусова, Щербакова да Камила Валиева.

НЕ ФАНАТКА, ТАК ЗАЧЕМ УБИВАТЬСЯ?

Так почему же Загитова ушла? Это принято объяснять нехваткой мотивации (мол, всё уже выиграно), хотя ту же причину можно сформулировать несколько иначе. Похоже, неуемной жажды побед, обычно присущей спортивным топ-звездам, у Алины не было в принципе. Как и безоглядной страсти к «фигурке» — как к главному-единственному делу своей жизни, без которого ты эту жизнь не можешь вообразить.

Она не «фанатка», понимаете? Спрашивается, зачем девушке было убиваться дальше? Ведь все необходимое для успешной жизни после спорта – титулы, популярность и тому подобное — у нее имелось. Мы же не осуждаем золотоискателя, который, найдя заветную «жилу мечты», сразу радостно бросает свои странствия.

ЕЕ ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

Ну так и здесь примерно то же самое. С той разницей, что Загитова свою жилу успела открыть-разработать еще до окончания средней школы. В 2020-м она сдавала ЕГЭ и поступала в РАНХиГС уже будучи бывшей спортсменкой, а не действующей.

Жизнь — это не только спорт.

Тренировать? Спасибо, не надо

В эту картину ложится и то, что Загитова, одно время подумывавшая о тренерской профессии, соваться туда в итоге не стала. Нянчиться с воспитанниками, ругаться с их родителями, не спать по ночам, когда что-то не получается или от тебя уходят, – это ж настоящая каторга! На такое Алина достаточно насмотрелась — на живом примере Этери Тутберидзе.

ТВ – СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

Иное дело ТВ. Там, безусловно, тоже нужно учиться, и полного успеха никто не гарантирует, но идеальный стартовый трамплин Загитовой, с ее всероссийской популярностью, в «ящике» был обеспечен. Лицо Алины автоматически поднимает рейтинг любой передачи, так что в «Ледниковом периоде» фигуристку встретили с распростертыми объятиями.

Да, и здесь находятся критики. Но их голоса тонут в море восторженных поклонников фигуристки-красавицы, сразу попавшей в верхушки зрительских опросов.

А если ТВ-публика вдруг разлюбит — не беда. У Загитовой и без нее работы навалом. Во-первых, ледовые шоу, а во-вторых, модельный бизнес – фотосессии, съемки в рекламе и тому подобное. Она нарасхват.

ЛИЧНЫЙ КИНОЛОГ

И ее «владения» одной Россией не ограничиваются – в Японии Алино-мания бушует почище нашего. Отсюда рекламные контракты с тамошними фирмами (от косметики до спальных матрасов) и даже дружба с премьер-министром. В 2018-м, узнав, что Загитова мечтает завести пса породы акита-ину, глава правительства Синдзо Абэ лично привез щенка в Москву и вручил любимице всея Японии. Дарственную церемонию на Страну восходящего солнца транслировали в прямом эфире.

Собаку назвали Масару, и через год они с Загитовой нанесли Абэ ответный визит. К сожалению, эта встреча оказалась последней: нынешним летом экс-премьер был застрелен террористом из дробовика. Масару, слава богу, жив-здоров — с недавних пор даже снимается в рекламе со своей хозяйкой.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

«Взрослая» спортивная карьера Загитовой продолжалась два с половиной сезона и вместила в себя все титулы, от национального золота до олимпийского. Хотя в детстве ей вовсе не прочили чемпионских фанфар — до перехода к Тутберидзе Алина среди сверстниц особо не выделялась. Вот, например, видео с зонального первенства уральского и поволжского округов, где 12-летняя девочка из Ижевска заняла скромное седьмое место:

В Москве у нее тоже пошло не сразу. В какой-то момент Тутберидзе, недовольная самоотдачей ученицы, почти отчислила Загитову из «Хрустального» — Алина уже собрала вещи и зашла было попрощаться. Но ее оставили – и прорыв-таки случился. В 14 лет, за какие-то год-полтора до триумфа в Пхенчхане.

И сколько всего Алина за это время успела! Навсегда останется в веках ее произвольная на музыку из балета «Дон Кихот», где все прыжковые элементы были задвинуты во вторую половину программы. После такого ISU даже пришлось менять правила.

ЖЕНЯ ПРОТИВ АЛИНЫ

А как забыть их эпическую битву с Медведевой на олимпийском катке? С обоюдными мировыми рекордами в короткой и неправдоподобной ничьей на следующий день – с точностью до сотой, 156,65:156,65!

По ходу золотого проката Загитова висела на волоске. Стартовый лутц у нее получился еле-еле, и сверхдорогой по тем, «нечетверным» временам каскад «3-3» с ритбергером пришлось переносить в самый конец. Кабы не вышло — не бывать Алине олимпийской чемпионкой…

ФИГУРНОМАНИЯ ИМЕНИ АЛИНЫ

Она сделала этот каскад — и заслуженно победила. А через год Алина вновь продемонстрировала свои бойцовские качества, в первый и последний раз став чемпионкой мира.

Их дуэль с Медведевой вывела весь вид спорта на принципиально новый уровень популярности — настоящая фигурномания в России началась именно с Пхенчхана. И продолжается-ширится до сих пор. А студентка, модель, телеведущая и просто красавица Алина Загитова – с успехом пожинает плоды этого явления.

Да, она больше не спортсменка. Зато уже к 20 годам заработала редкое право — жить в свое удовольствие хоть до самой старости. В конце концов, разве не об этом мечтают миллионы?..