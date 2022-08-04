Предательница ли Этери Тутберидзе?

Ни одно высказывание Этери Георгиевны, ни один ее поступок не оставляют равнодушными миллионы людей. С учетом того, что в нашей стране снова активно практикуются доносы, наветы и нашептывания, ясно, что ее регулярные отъезды за границу не могли не остаться без внимания вечно чем-нибудь озабоченной общественности.

Можно было бы сказать, что общественности е мешало бы быть последовательней. Приносит человек победы родине и твоим любимым спортсменам – значит, волен делать многое. Не спрашивая нашего разрешения, великодушного соизволения и т.п. Но мы ведь прекрасно понимаем, что нет тезисов, живущих сами по себе – абсолютно всё на свете зависит от контекста. А контекст у нас такой сейчас. Как бы сказать, специфический. Каждое второе заявление самоназначенных спикеров содержит кучу ярлыков – тут тебе и предатели, и кормящиеся с руки тлетворного Запада, и так далее.

А с учетом того, что Этери Тутберидзе часто летает за океан (особенно летом – кто тут ей может запретить?), внимание к ней приковано повышенное.

Ответ всяческим терюшковым (как быстро фамилия этого депутата стала нарицательной!) дал хореограф Алексей Железняков:

- Сейчас я на катке «Хрустальный» и лично видел Этери Георгиевну на льду. Да и по сути, какая разница, куда человек летает, да хоть к черту на куличики. Я считаю, что Тутберидзе может летать в Америку хоть 20, хоть 30 раз в году, у неё там дочь. И это вовсе не означает предательства, она как была верна российскому спорту, так и остается. Для писак-злопыхателей: прежде чем выдать очередную гадкую сенсацию, вспомните, сколько эта женщина сделала для престижа страны и какими титулами обладают ее ученицы, - сказал хореограф в интервью спортивному СМИ.

Меньше слов про предательство – больше внимания спорту и спортсменам. Наверное, это было бы правильным девизом.