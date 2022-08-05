Она ломает судьбы или правила? Феномен Этери Тутберидзе в отечественном спорте

ПОГОЛОВЬЕ ТРЕНЕРОВ

В спорте нет профессии важнее тренерской. Любой талант, будь он хоть вселенских масштабов, сам по себе в чемпиона не вырастет – сначала кто-то должен его найти, а потом научить. Кататься по льду на коньках или бить по футбольным воротам, а также многому другому — стойкости, максимализму, порой даже жестокости. Растить спортивных звезд – особая форма педагогики, она требует качеств то школьного учителя, то психотерапевта, а то и боевого командира.

Феномен Этери Тутберидзе мы обсуждаем вместе с коллегами из нашего партнерского издания «Плеймейкер».

По «поголовью» классных тренеров фигурное катание – спорт №1 в России. Это основа наших побед, если хотите, плодородная почва, на которой растет все — хоть палку воткни. Смущает лишь то, что в тренерской элите нашей «фигурки» до сих пор доминируют мэтры еще советских времен – Алексей Мишин, Тамара Москвина, Татьяна Тарасова.

Нет, специалисты средних лет и младше в стране тоже есть. Но они в основном пребывают на вторых ролях и до самой верхушки почти не добираются. Отчасти потому, что в конце ХХ века многие из здешних уехали за бугор и добивались успеха уже там — как Марина Зуева, Рафаэль Арутюнян, Игорь Шпильбанд. Их второй, тренерской родиной стала Америка.

Сверхуспешная Тутберидзе, которой нет и 50-ти, напрочь выбивается из этой картины.

ТЕРАКТ В ОКЛАХОМЕ

Чаша США 90-х ее тоже не минула: поехав за океан на заработки с балетом на льду, Тутберидзе угодила в серьезный переплет. Половину труппы задержали на границе из-за документов, остальным пришлось ждать их целый месяц, а когда дождались, гастрольного контракта уже не было, его расторгли.

Двадцатилетняя девушка очутилась в чужой стране одна, без гроша в кармане. Тутберидзе мыкалась по ночлежкам для бездомных, а в 1995-м едва не погибла по время теракта в Оклахома-Сити – бомба, унесшая 168 жизней, была заложена через дорогу от ее тогдашнего пристанища. В момент взрыва Этери шла умываться и выскочила на улицу в чем была, с зубной щеткой в руках. На «автопилоте» она прибилась к какому-то пожарному — тот оказался добрая душа, пустил горе-фигуристку к себе пожить и даже помог найти первую работу.

Работа, впрочем, была так себе — развлекать публику на катке в парке. Но Тутберидзе было не до жиру. Она выступала с таким же «гастарбайтером» Николаем Аптером — по счастью, у него имелся опыт парного катания и вдобавок ладонь «величиной с табуретку». С акробатическими поддержками проблем не возникало.

Вскоре Тутберидзе вышла за Аптера замуж, и постепенно их дела стали налаживаться. Пошли нормальные шоу, потом они открыли свою школу в Сан-Антонио. Где-то к 2000 году Этери поняла, что тренировать – это ее. Привыкла к американской жизни, обросла друзьями, стала забывать русский язык…

ОПЯТЬ ВСЕ С НУЛЯ

«В глубине души я чувствовала: чего-то не хватает. Будто все еще стою на перроне и жду поезда, — вспоминала Тутберидзе в одном из интервью. — Временами наваливалась тоска по дому, по родителям: они стареют, а меня рядом нет. Я стала чаще ездить домой, но это превратилось в муку. Вернувшись в Америку, сразу начинала планировать новый отъезд в Москву, а в Москве знала, что ученики ждут меня в Америке. В конце концов решила: раз уж так разрывает, значит, надо возвращаться. Домой, насовсем».

А дома-то – опять все с нуля. Голодать уже, слава богу, не приходилось, кое-какие деньги она с собой привезла. Зато с работой был швах — в России о «тренере Тутберидзе» по-прежнему никто слыхом не слыхивал. «Цирк на льду» по объявлению в телефонном справочнике — вот и все, что ей тогда удалось найти. Что совершенно не смутило этого «человека-пушечное ядро»: о’кей, цирк так цирк – лишь бы работать.

ЛЕДОВЫЙ ХОГВАРТС

Чем кончилась эта одиссея, всем известно: ныне «бомжиха из Оклахомы» — лучший тренер мира по официальной версии ISU. Железная леди мировой «фигурки», владычица знаменитой школы «Хрустальный», чьи девочки уже семь лет подряд выигрывают главные турниры года — будь то Олимпиада, чемпионат мира или, как в «коронавирусном» сезоне-2019/20, финал Гран-при. Кстати, в этой серии ее фигуристки три года не проигрывают даже отборочных турниров. Они вообще ничего не проигрывают! Если участвует кто-то от Тутберидзе, остальные могут сразу курить бамбук, первое место занято. А иногда и весь пьедестал целиком.

Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Полина Цурская, Элизабет Турсынбаева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Даря Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева – вот лишь краткий перечень «продукции», выданной на гора ее «Ледовым Хогвартсом» за 15 лет. Плюс несколько парней-одиночников (Морис Квителашвили, Даниил Самсонов, Алексей Ерохов, одно время – Сергей Воронов), вторая пара последней Олимпиады Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт дочери Тутберидзе Дианы Дэвис с Глебом Смолкиным — живут-тренируются они за океаном, но все равно находятся «на балансе» маминой московской школы.

Первая слава пришла к Тутберидзе с победами Липницкой, чью «девочку в красном пальто» из Сочи-2014 вспоминают по сей день. Но тренером-феноменом Этери все-таки сделала другая произвольная, со следующей Олимпиады — золотой «Дон Кихот» Алины Загитовой. Не просто классная постановка, каких в «фигурке» десятки, — это был настоящий переворот.

11 ПРЫЖКОВ ЗА ДВЕ МИНУТЫ

Мало того, что они засунули все прыжки во вторую половину программы. Наверняка, эта идея и раньше кому-то приходила в голову, но отбрасывалась как безумная. Во-первых, кому под силу сделать 11 прыжков за две минуты? А во-вторых, кто захочет смотреть на это «фигурное прыганье» вместо катания? Если даже публика такое не обсвистит, судьи обязательно зарубят на корню.

Ответом на первый вопрос стала Загитова. Чего-чего, а выносливости Алине было не занимать, и Тутберидзе, пару раз порывавшаяся выгнать строптивую фигуристку, все-таки оставляла ее в группе — жалко, должна пригодиться.

Оставалось придумать упаковку. Здесь помогло балетное образование: на танцевальной сцене финал спектакля нередко украшают многократными вращениями-фуэте — по нарастающей, под бравурную музыку. Причем в балете это «кручение оборотов» тоже считается верхом технического мастерства.

Так кто сказал, что нечто подобное нельзя повторить на льду – и что это не будет эффектно смотреться?

Когда Загитова показала своего «Дон Кихота», в кулуарах от ворчания было черным-черно – мол, как это она полпрограммы «ничего не делает»? Зато публика пришла в восторг, и судьям, что важнее, тоже понравилось. Задумка Тутберидзе сработала! А так как за всякий прыжок во второй половине проката полагалась 10-процентная надбавка, то базовая сложность загитовской произвольной автоматически подскочила на 4,5 балла – словно у нее был 12-й, дополнительный, запрещенный для соперниц прыжок.

Согласитесь, есть в этом что-то от научного открытия. Ну, или изобретения — вроде бы все все знают, а потом бац! Кто-то посмотрел на проблему по другим углом, не заморачиваясь общепринятыми барьерами «это невозможно» — и вот пожалуйста, получите решение. С олимпийским золотом впридачу.

ЧЕТВЕРНЫЕ И ВАЛИЕВА

В ответ на Занитову-2018 ISU, почесав в затылке, изменил правила фигурного катания: после Пхенчхана число элементов, поощряемых надбавкой «+10%», ограничили тремя. Но у Тутберидзе уже был готов новый «смертельный удар», на следующем уровне. Выбрав все по максимуму в сфере тройных прыжков, она без задержки двинулась дальше: первой в женском катании поставила на поток «мужские» четверные. Аж до пяти в одной программе, как у Саши Трусовой!

Заметьте, Трусова при этом проиграла – только кому? Естественно, другой фигуристке Тутберидзе. Пусть у Анны Щербаковой четверных было меньше (хотя были же!), зато чистоты, артистизма и вообще фигурного катания – не в пример больше.

Хотя олимпийской чемпионкой Пекина вообще-то «планировалась» не Щербакова и не Трусова, а третья девочка из «Хрустального» — Камила Валиева. Новая чудо-владелица всех мировых рекордов, совмещающая несовместимое: суперпрыжки с балетной хореографией. Именно на валиевское, сверхнеобычное (опять!) «Болеро» Тутберидзе явно делала ставку на Играх-2022.

С «Болеро», увы, не срослось, помешало ЧП – перед Пекином у Валиевой нашли ерундовый, но все-таки допинг. Скандал был дикий, и зарубежные конкуренты вдоволь навытирали тогда ноги о Тутберидзе — они, наконец, дождались!

Одна проблема: золото и серебро — все равно ведь у нее…

Сейчас вот новая беда пришла — санкции. Тут дело покруче, чем с ISU, и тренерский профессионализм вроде как не поможет, хотя… Не удивляйтесь, если о новых победах Тутберидзе мы с вами услышим намного раньше, чем это будет разрешено политиками.

Как? Мы – не знаем, но вот она-то точно что-нибудь придумает.