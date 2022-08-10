Чайковский, Навка и волшебство – секрет успешного шоу

Об этом шоу спорят, вокруг него уже полыхают политические скандалы, из-за рубежа летят огненные стрелы в адрес отдельных его участников. И всё это говорит только об одном – балет на льду «Лебединое озеро» стал явлением, мимо которого не пройти.

И ещё один крайне важный момент: сегодня очень много сетований, что из-за отсутствия международных стартов наших фигуристов практически не увидеть. У вас есть теперь возможность больше месяца следить за нашими прославленными спортсменами – в Сочи, в ледовом дворце «Айсберг», начиная с 9 августа и по 18 сентября.

Звёзды мирового фигурного катания в удивительном музыкально-ледовом шоу, сохранившем волшебную атмосферу первоисточника, — легендарного одноименного балета П.И. Чайковского.

Зрители увидят симбиоз фигурного катания, классической хореографии и современных технологий. Волшебная «средневековая» сказка о заколдованной девушке, влюблённом принце и злом волшебнике в исполнении знаменитых фигуристов оживёт в современной интерпретации великого произведения П.И. Чайковского, впервые в истории поставленном в жанре ледовой сказки. С помощью графики, декораций и костюмов Татьяна Навка и её команда создали абсолютно уникальный, по-настоящему волшебный мир, который увлечёт и детей, и взрослых.

«Лебединое озеро» на льду – история про предательство и настоящую любовь, подлость и благородство, отчаяние и надежду, борьбу тёмных и светлых сил в человеке, а главное украшение ледовых мюзиклов NAVKA SHOW — звёздный состав артистов. Роль белого лебедя Одетты исполнит олимпийская чемпионка, чемпионка мира и многократная чемпионка Европы и России в танцах на льду Виктория Синицина. Раздираемого противоречиями, падшего в искушение и запутавшегося в своём выборе принца Зигфрида, в котором, как и в каждом человеке, непрерывно борются светлые и тёмные стороны, мастерски исполнит партнёр Виктории, двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Тёмную сторону принца, его альтер-эго - Тень - поочередно сыграют четырёхкратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили. В отличие от классической балетной постановки, где Одетту и Одиллию традиционно исполняет одна прима, в балете на льду Татьяны Навки эти образы разделены. Чёрного лебедя Одиллию исполнит многократная чемпионка Литвы, призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко. Мужественный и харизматичный Повилас Ванагас покорит зрительские сердца ролью Колдуна, всю жизнь страдающего от безответной и беззаветной любви.

Действие шоу разворачивается не только на льду, но и над ним, включая полёты артистов под куполом арены, невероятные трюки с участием акробатов и, конечно же, сказочные превращения. Переосмыслению подверглись все аспекты постановки: вместо классического либретто – обновленный сценарий с новыми героями и неожиданными сюжетными поворотами, бессмертные композиции Чайковского дополнены современными аранжировками и вокальными партиями в исполнении звёзд российской эстрады.

- «Лебединое озеро» вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду – было моей давней мечтой, к реализации которой я шла многие годы, – отмечает генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссёр Татьяна Навка.

Грандиозная премьера шоу состоялась в Москве в декабре 2021 года и получила самые восторженные отзывы зрителей и поклонников фигурного катания. Балет на льду «Лебединое озеро» — квинтэссенция эмоций и чувств: эта сказка напомнит всем и каждому, что с помощью настоящей любви, добра и веры в чудеса можно преодолеть любые преграды, а самые искренние желания обязательно исполняются.

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского признан самым известным балетом мира - новый балет на льду «Лебединое озеро» теперь можно будет увидеть в Сочи. Не пропустите самую долгожданную премьеру этого сезона!

Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте navka.show.