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Аделина Сотникова - жителям Луганска: Спасибо вам за вашу любовь!

Аделина Сотникова, Камил Гаджиев и другие звезды российского спорта выступили на спортивном фестивале в Луганске
Аделина Сотникова - жителям Луганска: Спасибо вам за вашу любовь!
15 августа 2022 22:20
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автор фото: Соцсети Аделины Сотниковой

12–13 августа в Луганске прошел Фестиваль спорта, в котором приняли участие Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании; Камил Гаджиев, президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо; Михаил Асташов, Алексей Ашапатов, Артур Юсупов, чемпионы-паралимпийцы.

Показательные выступления Аделины Сотниковой прошли на Ледовой арене в одной из спортивных школ Луганска, где олимпийская чемпионка также встретилась с местными жителями.

- Спасибо за вашу любовь! Мы с вами! За дни пребывания в Луганске мы чувствуем исходящую от вас мотивацию, – говорит она. Поддержать жителей приехали и российские спортсмены Федерации воздушно-силовой атлетики России, они создали в Луганске площадку для занятий воркаутом и подарили ее местным спортсменам. На площадке прошли показательные выступления и мастер-класс по этому новому виду спорта.

- Считаю, что мы все сегодня должны поддержать местных жителей. Каждый делает это в меру своих возможностей и компетенций, – говорит Камил Гаджиев. – А мы, люди спорта, делимся ценностями здорового образа жизни, поддерживая таким образом всех неравнодушных к нему жителей.

В Луганске он провел два мастер-класса – по общефизической подготовке и смешанным единоборствам для профессиональных спортсменов республики. За развитие спорта в Луганске и динамовского движения Камил Гаджиев был удостоен почетной золотой медали РФСО «Динамо».

На фестиваль приехал также один из ведущих актеров театра Олега Табакова Павел Шевандо, исполнитель главной роли в одном из лучших российских фильмов о спорте «Со дна вершины». Прообразом главного героя картины стал российский спортсмен, двукратный паралимпийский чемпион Алексей Мошкин. Картина удостоилась 39 призов кинофестивалей в России и за рубежом. На встрече со зрителями кинокартины актер рассказал о непростой судьбе ее главного героя, преодолевшего страшную трагедию в жизни и вышедшего победителем из ситуации, в которой многие упали бы духом.

Чемпионы-паралимпийцы, приехавшие в Луганск, посетили также «Региональный травматологический центр», где встретились с теми, кто получил травмы из-за боевых действий.

- Значение таких фестивалей огромно, они помогают людям увидеть, что спорт развивает много сильных качеств, которые всегда нужны в жизни: терпение, трудолюбие, упорство, умение преодолевать трудности и добиваться успеха, ставя перед собой новые цели! – утверждает Алексей Ашапатов, четырехкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА. – Над решением принять участие в фестивале долго не думал, хотелось встретиться с людьми, получившими увечья, и с ампутантами. Шанс выступить на соревнованиях в России есть у всех, главное – это стремление и сила воли. У нас проводится много соревнований по различным видам паралимпийского спорта.

- Спорт может помочь кардинально изменить судьбу, считаю, что жизнь спортсмена очень яркая и интересная, а бонус от занятий профессиональным спортом – это лучшая адаптация к повседневной жизни, – говорит Артур Юсупов, чемпион Паралимпийских игр в Токио, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, многократный победитель и призер этапов Кубка мира по фехтованию на колясках для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

источник: «Советский спорт»
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