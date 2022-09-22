«Самый странный подарок, брошенный мне с трибун - это женское белье»

Этот сентябрь двукратная олимпийская чемпионка проводит в Сочи, где проходят гастроли ледового шоу с ее участием. Спортсменка посетила выездную открытую студию «Авторадио», которая работает сейчас в курортной столице, и рассказала о том, что происходит в ее жизни.

В интервью спортсменка, которая возглавляет собственный центр фигурного катания, поделилась мнением, когда лучшего всего отдавать детей в этот вид спорта.

– Мы берем детишек с 3,5-4 лет. В этом возрасте ребенок уже начинает понимать, что он делает, нравится ему или нет. Считается, что это самый перспективный возраст для начала занятий. Но, конечно, фигурное катание – не самый дешевый вариант вида спорта, – отметила Волосожар.

Начать карьеру в фигурном катании, в принципе, могут и взрослые люди, например, спортсмены, желающие сменить квалификацию.

– Как показывает практика ледовых проектов, в принципе, все возможно. Если говорить о профессиональной карьере, многие спортсмены пробуют переквалифицироваться. Это трудно, но почему бы нет? – считает спортсменка.

Дети 4-5 лет, рассказала она, начинают с 2-3 тренировок в неделю, и нагрузка нарастает с каждым годом, достигая постепенно 5-6 тренировочных дней в неделю, а дальше и двух раз в день. Ее собственная дочь Анжелика встала на коньки в 1 год и 8 месяцев, сейчас девочке 5 лет, и она уже выигрывала турниры.

– Дочь – это отдельный вариант. Она сама попросилась, увидела маму на коньках в проекте и заявила: «Я тоже хочу». На самом деле, еще непонятно, будет ли она фигуристкой, я не хочу на этом настаивать, и Максим тоже. Мы договорились так: если ей будет нравиться, она будет проявлять желание, тогда и мы, соответственно, его поддержим, – поделилась Татьяна Волосожар.

С мужем, фигуристом Максимом Траньковым, Татьяна растит также сына Теодора, которому в мае исполнился год. Пара стала для многих примером крепкой счастливой семьи. В гостях у ведущих драйв-шоу «Поехали» Татьяна Волосожар продемонстрировала сделанное недавно на пару с мужем тату.

– Это безымянный палец правой руки, где обычно носят кольцо, но мы с Максимом в парном катании и редко надеваем кольца. Мы увидели вариант такой татуировки, и именно здесь, в Сочи, ее получилось сделать, – рассказала олимпийская чемпионка.

Уникальность татуировок Татьяны и Максима в том, что сложенные вместе они образуют одну сплошную линию.

– Сплошная линия наших пальцев как бы говорит – мы одно целое, – заявила Татьяна Волосожар.

В Сочи спортсменка пробудет до конца сентября, выступая в ледовом шоу «Аленький цветочек». Курортная столица принимает постановку очень тепло, рассказала фигуристка, а после выступлений на льду остается море цветов. Бывают и другие подарки от фанатов. Мягкие игрушки спортсменка обычно раздает детским домам, а самым странным презентом стало прилетевшее с трибун женское белье.

Самый ценный и главный подарок для нее, отметила спортсменка, это искренние эмоции зрителей.

– Когда я вижу полный зал людей, которые стоят, аплодируют, улыбаются, потому что счастливы увидеть нас на льду, это добавляет эмоций и энергии, чтобы творить и участвовать в таких проектах дальше, – призналась Татьяна Волосожар.