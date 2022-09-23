Суета вокруг нашей звездочки

На прошлой неделе хватало скандалов и полосканий в прессе имени талантливой российской фигуристки. Иные предположения, сделанные нашими «зарубежными партнерами», многими воспринимаются уже как свершившийся факт. Давайте разберемся, что на самом деле происходит.

На днях американский журналист выпустил наружу инсайд. Инсайд это всамделишный или выдумка, каковых уже хватало, установить мы с вами пока не сможем. Скорее всего, подоспеет информация только на днях.

Достоверно известно, что международные структуры завершили расследование всех обстоятельств дела, связанного с обвинениями Камилы Валиевой в приеме запрещенных препаратов. Обещают скоро обнародовать. Но горячие головы уже бегут впереди паровоза (прости, «Локомотив», мы сейчас не о тебе!).

Заявили, что допинг-проба «В» у Валиевой тоже положительная. Тут надо что понять: проба А и проба В в настоящее время – когда системы лабораторного анализа стали совершенными – это практически идентичные варианты. Простите за натурализм: спортсмен писает в пробирочку – и этот материал для анализа просто делится на две половинки. Одна зовется А, другая – В. Когда-то вскрытие пробы В могло принести неожиданный результат. Сейчас – вряд ли. Он на 99,9% будет идентичен пробе А. Расследование же, как нам обещали в феврале, касалось не вскрытия пробирки, а всестороннего анализа фактов.

Поэтому инсайду Дэйва Лиза (именно он ведёт The Skating Lesson) верить приходится. Тут нелепы требования заклеймить инфопакостника. Если запрещенные препараты в А, то и в В тоже найдутся. Речь-то не об этом. Речь идт о том, как это могло произойти.

14 сентября глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила: «Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний».

«Советскому спорту» стало известно, что слушания по делу Валиевой пройдут не раньше конца сентября, а то и в начале октября. РУСАДА в заявлении отметило: «В соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица».

И вот тут нас ждет как раз много интересного. Бурления-то в нашей «фигурке» хватает. Уж слишком многих раздражает – мы не раз писали об этом – элегантная и талантливая тренер Этери Тутберидзе. Уж слишком много желающих выкатить негатив в ее адрес.

Варианты наказания могут быть разными – от предупреждения до четырёх лет дисквалификации. Но наиболее часто встречается всё-таки двухлетняя дисквалификация. Тем более она несовершеннолетняя. Однако наказание случится точно. Может, сейчас это будет не так заметно (Россия от мирового спорта отстранена), но болезненно будет все равно. Есть ведь нюансы: наши федерации – несмотря на давление со стороны политиков, которые традиционно за нас знают, что нам делать и как себя вести – все-таки, слава богу, не рвут отношения с международными федерациями. Так что Валиева - в случае дисквалификации - может лишиться и внутренних турниров.

Обиднее всего будет потерять командное золото. Но до этого еще надо дожить. Впереди «персональное дело». Точнее, дело персонала вокруг Валиевой. А светлой девочке – наши лучи поддержки!