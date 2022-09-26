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Мелкий сюжет для великой Валиевой

За последние дни о Камиле Валиевой было сказано немало. Первую порцию хейта фигуристка и тренерский штаб получили после инсайда из-за рубежа – о якобы положительной допинг-пробе «В». Вторую – после контрольных прокатов.
Мелкий сюжет для великой Валиевой
26 сентября 2022 21:28
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автор фото: International Skating Union

Мы собрали в одном материале все самые яркие, на наш взгляд, высказывания коллег о том, что сейчас происходит с Валиевой – в первую очередь, это потрясающий телеграм-канал «Тележка от Вайцеховской», во-вторую, канал «На лёд приглашаются» и другие. Мы не стали делить это на цитаты, ссылки и т.п. – в таком виде читается будто на одном дыхании.

АД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Произвольная Камилы Валиевой совершенно очевидно ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг не преступление и вообще - руки прочь от ребёнка. В любой другой стране программа имела бы все шансы быть освистанной. Потому как невозможно отрешиться от мысли, что катает её человек, ставший центром (неважно, что не по своей воле) самого грандиозного скандала Игр. И педалировать эту тему, пока не доведено до конца разбирательство и не получены медали, выглядит со стороны тренерского штаба как минимум неразумно.

К тому же подобную программу хорошо ставить, как некий прощальный аккорд карьеры. Тогда всё идеально ложится в драматический сюжет: и катание на разрыв аорты, и капюшон, и слёзы. Если же постановка делается в расчёте на весь сезон и сопровождается столь болезненной эмоциональной отдачей, как мы видели в Мегаспорте, впору назвать её «Ад, который всегда с тобой». Так что сил Камиле. Во всех отношениях…

ПЕДАЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ ДОПИНГА?

В произвольной для Камилы Валиевой видна попытка именно тренерского штаба (не Камилы) отрефлексировать произошедшее на Олимпиаде. А психология спортсменки, похоже, не учитывается.

Да, можно получить формальное согласие на идею, да, можно поставить весь номер в дружелюбной атмосфере на родном катке, но только тот момент, когда переживший стресс человек оказывается один, стоящим посреди катка, полностью погруженным в образ… И люди, много людей, ожидающе смотрят на него — в этот момент в полную силу разблокируются воспоминания и накатывают слезы.

Ведь именно тренеры бросили Камилу в коридорах микст-зоны. Бросили одну. Именно они не знали, что говорить, когда девочка проходила через гомон журналистских вопросов, закрываясь злосчастным капюшоном. И именно это теперь их точит…

Правильнее было бы в такой ситуации не коммерциализировать историю с допингом, зачем продавать ее публике? Чтобы что? Решения антидопингового комитета еще нет и, кажется, мало шансов на то, что оно будет благоприятным. Так зачем? Это большой спорт, а не кино.

ЖИЗНЬ – НЕ КИНО

Специально для этого в фильмах используют замедленную съемку, чтобы зрители успели понять и прочувствовать происходящее, уловить главный поворотный момент сюжета. Им разжевывают идею и вкладывают в мозг. Верьте нам, вот как все было. Потом можно еще раз продублировать ту же сцену — только на скорости, чтобы уж наверняка достало каждого.

И музыка, обязательно должна быть музыка..

А в жизни ее не бывает. В жизни вообще даже самая драма-драма тянется и тянется во времени днями-неделями-месяцами. И очень сложно пересобирать себя заново после глобальных неудач и страха. Камилу сейчас не надо купать в горе раз за разом. Никому от этого лучше не станет.

Слова Камилы после проката: «Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слезы, а нужно катать».

ТАНЦЫ КАК УБИЙСТВО

Много лет назад, когда книжный рынок страны захлестнул бум скороспелых детективов и женских романов, в сети появилось своего рода руководство для тех, кто намеревался стать успешным писателем. Запомнилось утверждение автора, что, помимо яркого и захватывающего начала, на каждой 11-й по счёту странице обязательно должно быть либо убийство, либо зверское изнасилование. Иначе, мол, читатель неизбежно потеряет интерес к происходящему и не дочитает книгу до конца.

Танцы на льду, если вдуматься, строятся по тому же самому принципу…

СУДЬБА ЕЁ БУДЕТ ВЕЛИКОЙ

…Если верить утверждению, что вселенная никогда не посылает человеку испытаний, которых не по силам выдержать, Валиевой уготована реально выдающаяся судьба. Её история уже сейчас преисполнена драмы, и вполне возможно, кстати, что издевательства со стороны спортивного мироздания на этом вовсе не закончены. Но то, как спортсменка продолжает нести этот крест, заслуживает уважения и восхищения.

Именно поэтому для Валиевой хочется какого-то выдающегося, по-настоящему великого сюжета…

источник: «Советский спорт»
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Мелкий сюжет для великой Валиевой
Мелкий сюжет для великой Валиевой
За последние дни о Камиле Валиевой было сказано немало. Первую порцию хейта фигуристка и тренерский штаб получили после инсайда из-за рубежа – о якобы положительной допинг-пробе «В». Вторую – после контрольных прокатов.
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