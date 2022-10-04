«Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует» - «Да, он - идиот!» - баттл Плющенко и Ягудина

Два олимпийских чемпиона много лет конкурировали на льду, оба добились грандиозных успехов. Казалось, прошло уже столько лет – пора сесть, выпить чего-нибудь благородного и помириться окончательно. Но нет, старые моральные раны не дают покоя. Зачинщиком стал Плющенко.

2 октября в интервью «Матч ТВ» он высказался о возможном соперничестве с Ягудиным в рамках шоу в марте 2023 года.

Журналист спросил, не желает ли Евгений в рамках этого шоу возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным.

— Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует.

На эту фразу тут же отреагировала многолетний тренер Ягудина Татьяна Тарасова. Он назвала Плющенко идиотом и добавила: «Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место!» - цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Сурово! Хотя Татьяна Анатольевна за словом в карман никогда не лезла.

Сам Алексей был гораздо сдержаннее в ответе. Показал себя настоящим джентльменом. Ягудин привел статистику своих достижений и сравнил ее с достижениями Евгения.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду. (с) Ноэл Мойнихан», — подписал он свое сообщение.

Судя по таблице, у Ягудина действительно больше достижений.

Не остались в стороне и фанаты Ягудина. Те уже выражений не выбирали. Причем приложили не только Плющенко, но и его жену Яну Рудковскую.

«Этот тип и его жена достали уже всех! Короче та еще семейка. Быдловатость не искоренишь ни за какие деньги. Одна грязь и пиар, и одно только «я», – написали поклонники Ягудина.

Ягудин – олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира.

У Плющенко два олимпийских золота, и, если по личному нет вопросов, то все помнят, как он выступил в Сочи-2014. Где получил золото лишь в командном турнире. Правда, Евгений дважды становился серебряным призером ОИ. И еще трижды побеждал на первенствах мира.