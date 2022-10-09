«Беги, Саша, беги» – Как Александра Трусова сбежала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»

Трусова приехала не одна, рядом с водителем сидел олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Молодые люди уже давно не скрывают свои отношения и выкладывают совместные фотки в соцсетях с различных курортов мира.

И Саша, и Марк были в футболках ЦСКА. Они приехали не просто поболеть за армейцев, девушка должна была нанести первый удар по мячу.

Почему Трусова? В последние годы, особенно после Олимпиады в Сочи, одиночное женское катание начало стремительно набирать популярность. Вся страна, да и весь мир тогда влюбились в Юлю Липницкую. После Сочи тысячи девочек потянулись в секции. И сейчас наши фигуристки с большим отрывом опережают по своему уровню всех конкуренток в мире. А Александра Трусова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова по популярности догнали, а, возможно, и перегнали звезд тенниса 90-х-2000-х Марию Шарапову и Анну Курникову.

Поэтому сейчас на любом мероприятии звезды фигурного катания желанные гости. Не знаю, насколько Трусова разбирается в футболе, уверен, что не очень, и насколько она является болельщицей ЦСКА, но в пресс-службе клуба решили поднять интерес к матчу таким образом. Что, в общем-то, нормально.

Это небольшое отступление. А теперь к сути, что же произошло перед игрой. Трусова и Кондратюк вышли из машины, зашли в фойе «ВЭБ Арены», где их заметили журналисты. Естественно, они не могли не воспользоваться такой возможностью, чтобы задать Саше один вопрос: «Почему она опять ушла от Тутберидзе?»

Вместо ответа Марк и Саша стремительно рванули от прессы. Показали, что они в хорошей форме. Представители армейского клуба сгладили ситуацию: мол, Саша журналистов не боится, просто ребята сильно опаздывали.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Трусова убежала не из-за вопроса журналистов.

«Олимпийский забег Саши и Марка никак не связан с вопросами журналистов. Дело в том, что наши прославленные фигуристы заехали на стадион в 16:27 – за 3 минуты до начала матча и символического удара по мячу. Пришлось бежать – но успели! И получилось круто!» – написал Брейдо.

Примем эту версию, но, мне кажется, что Александра пока не готова рассказать, чем ей вновь стала не мила тренер Этери Тутберидзе, и почему она ушла к Светлане Соколовской.

Интересно, что Соколовская тренирует в школе ЦСКА Кондратюка. Такая вот загогулина.

Когда Трусова первый раз «сбежала» от Тутберидзе в сезоне-2020/21, она занималась в академии Евгения Плющенко.