Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова

Наши друзья и партнеры из издания «Плеймейкер» вспоминают о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании — Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.

Впервые они выиграли Олимпиаду во время своего великого триумфа в Калгари-1988. Но Гордеева и Гриньков следующие Игры в Альбервилле-92 пропустили. Возможность зарабатывать в зарубежных шоу у них уже появилась, а вот совмещать эти заработки с большим спортом, который в те времена называли любительским, было еще нельзя.

Этот нелепый запрет сняли лишь в 1993-м. Тогда они вернулись и обыграли своих преемников на троне Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева, а заодно и прочие топ-пары мира, со счетом 3:0. В том числе – в олимпийском Лиллехаммере-94.

ЧЕТВЕРНАЯ ПОДКРУТКА 35 ЛЕТ НАЗАД

Феномен Гордеевой и Гринькова заключался не только и не столько в спортивном мастерстве, хотя и его им было не занимать. Кто не в курсе, четверную подкрутку, до сих пор не подвластную почти никому (на февральских Играх в Пекине этот уникальный элемент исполняли лишь китайцы, что и принесло им победу в споре с нашими дуэтами), Катя с Сергеем делали 35 лет назад! В 87-м, на чемпионатах Европы и мира. Причем золото ЧМ в Цинциннати стало для них уже вторым (из четырех) — первое было добыто, когда Гордеевой еще не исполнилось 15-ти.

Но перед Калгари от четвертого оборота решили отказаться. Нет, подкрутка была стабильной – просто в конце вращения, при ловле партнерши, Гриньков всякий раз чуть касался лезвия ее конька и постепенно у него на руке образовывался глубокий надрез. Таким макаром можно было запросто остаться без пальца.

На ЧЕ-1987 в Сараеве после этой четверной подкрутки с ними случилось ЧП — во время произвольной вырубилась музыка. Оказалось, ее остановил американский судья: заметив, что у Гринькова на брюках оторвалась штрипка, он счел, что с таким непорядком в одежде выступать нельзя, и прокат надо повторить заново. Однако фигуристы, не моргнув глазом, продолжили программу – сначала в тишине, а затем под овации восторженных болельщиков – и не допустили ни одной серьезной ошибки!

Кстати, у Родниной в свое время был точно такой же случай. Только им с Александром Зайцевым после «обрубленного» проката на ЧМ-1973 в Братиславе оценки поставили – пусть пониже, без максимальных «6,0», но достаточные для победы. А Гордееву с Гриньковым судить не стали вовсе. Упрямый американец требовал «второго захода», наши отказались — и их сняли с чемпионата. Европейский титул пришлось на годик отложить.

АНГЕЛЫ НА ЛЬДУ

Впрочем, мы отвлеклись. От главного – их фантастического обаяния. Когда катались Гордеева и Гриньков, вы видели не элементы, обороты и прочие технические сложности, а порхание по льду двух ангелов, явившихся откуда-то очень-очень издалека. От этой пары глаз нельзя было оторвать. Особенно от Кати, с ее детской улыбкой и огромными, распахнутыми на весь мир синими глазищами.

Ну, и как против этого устоять? Конечно, в них влюбились все и сразу! А уж когда Гордеева и Гриньков стали парой не только в спорте, и поженились, страна совсем захлебнулась от умиления. Настоящая сказка: москвичи, жили в соседних домах и учились в одной школе, хотя познакомились лишь на катке (Сергей на четыре года старше, что в детстве означает серьезную разницу в возрасте), оба красавцы, артисты, чемпионы – сплошной идеал. Плюс через год, когда родилась дочка Даша, счастье забило из них двойным ключом, озаряя все вокруг…

Позже многие, включая Гордееву, признавали: это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

В 1995-м двукратные олимпийские чемпионы поехали на гастроли по США с крупнейшим американским ледовым шоу. Программу для тура они выбрали не самую обычную для красавцев-любимцев: реквием Верди. Словно накаркали…

20 ноября 1995 года в Лейк-Плэсиде на тренировке перед очередным выступлением Гринькову вдруг стало плохо. Высоченный парень остановился посреди катка, упал – и больше не встал. Сердечный приступ. Медики были бессильны: оказалось, накануне ночью Сергей во сне перенес инфаркт. Ему было 28.

Контраст между вчерашним счастьем и оборвавшим его горем был невероятным, неправдоподобным, убийственным. Словно все случилось не в жизни, а в кино: была идиллия – стала трагедия. Когда Гринькова хоронили, народ валил на Ваганьковское толпами, почти как к Высоцкому в 80-м. Еще один «Прерванный полет»…

Гордеевой в тот момент было 24. Жить не хотелось, но жить было надо — в новой, несказочно-траурной реальности. Она и стала.

СВАДЬБА БЕЗ ПАСПОРТА

Видели бы вы, какой шквал ненависти обрушился на Катю, когда через несколько лет стало известно о ее новом романе с Ильей Куликом – тоже фигуристом, олимпийским чемпионом в одиночном катании. Это естественно: любовь и ревность всегда идут бок о бок – и сила второго чувства говорит о силе первого. Гордееву не забыли! А тут еще молодой парень, на семь лет младше – да как она могла?

На самом деле — и слава богу. Молодец: пережила, продолжила, осталась женщиной, снова стала матерью… Сейчас живет в Канаде — с третьим, тамошним мужем Давидом Пеллетье. Выступает в шоу — иногда даже в наших (победа в «Ледниковом периоде»-2008 в паре с актером Егором Бероевым), а иногда с дочерью Дашей. Кстати, ее фамилия по паспорту — Гринькова.

Весной 1991-го Сергей, залечивавший травму в США, едва успел на московскую церемонию бракосочетания. И второпях бедолага-жених (организующей силой в их паре была, конечно, Катя) забыл нечто важное – здешний, советский паспорт. Кошмар, скандал, свадьба отменяется?

Их расписали. Поупирались для виду, но, конечно, расписали. Как можно было не поженить Гордееву и Гринькова?! Самую красивую пару страны, чья золотая олимпийская программа поставлена на свадебный марш Мендельсона – и считается эталоном до сих пор.