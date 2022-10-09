Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова

Они были двукратными чемпионами мира. Вполне могли бы стать и трехкратными. Установив тем самым «вечный» рекорд, даже круче, чем у Ирины Родниной — единственной за 85 лет фигуристки, побеждавшей на трех разных Олимпиадах, но все-таки делавшей это с разными партнерами.
Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова
09 октября 2022 21:10

Наши друзья и партнеры из издания «Плеймейкер» вспоминают о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании — Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.

Впервые они выиграли Олимпиаду во время своего великого триумфа в Калгари-1988. Но Гордеева и Гриньков следующие Игры в Альбервилле-92 пропустили. Возможность зарабатывать в зарубежных шоу у них уже появилась, а вот совмещать эти заработки с большим спортом, который в те времена называли любительским, было еще нельзя.

Этот нелепый запрет сняли лишь в 1993-м. Тогда они вернулись и обыграли своих преемников на троне Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева, а заодно и прочие топ-пары мира, со счетом 3:0. В том числе – в олимпийском Лиллехаммере-94.

ЧЕТВЕРНАЯ ПОДКРУТКА 35 ЛЕТ НАЗАД

Феномен Гордеевой и Гринькова заключался не только и не столько в спортивном мастерстве, хотя и его им было не занимать. Кто не в курсе, четверную подкрутку, до сих пор не подвластную почти никому (на февральских Играх в Пекине этот уникальный элемент исполняли лишь китайцы, что и принесло им победу в споре с нашими дуэтами), Катя с Сергеем делали 35 лет назад! В 87-м, на чемпионатах Европы и мира. Причем золото ЧМ в Цинциннати стало для них уже вторым (из четырех) — первое было добыто, когда Гордеевой еще не исполнилось 15-ти.

Но перед Калгари от четвертого оборота решили отказаться. Нет, подкрутка была стабильной – просто в конце вращения, при ловле партнерши, Гриньков всякий раз чуть касался лезвия ее конька и постепенно у него на руке образовывался глубокий надрез. Таким макаром можно было запросто остаться без пальца.

На ЧЕ-1987 в Сараеве после этой четверной подкрутки с ними случилось ЧП — во время произвольной вырубилась музыка. Оказалось, ее остановил американский судья: заметив, что у Гринькова на брюках оторвалась штрипка, он счел, что с таким непорядком в одежде выступать нельзя, и прокат надо повторить заново. Однако фигуристы, не моргнув глазом, продолжили программу – сначала в тишине, а затем под овации восторженных болельщиков – и не допустили ни одной серьезной ошибки!

Кстати, у Родниной в свое время был точно такой же случай. Только им с Александром Зайцевым после «обрубленного» проката на ЧМ-1973 в Братиславе оценки поставили – пусть пониже, без максимальных «6,0», но достаточные для победы. А Гордееву с Гриньковым судить не стали вовсе. Упрямый американец требовал «второго захода», наши отказались — и их сняли с чемпионата. Европейский титул пришлось на годик отложить.

АНГЕЛЫ НА ЛЬДУ

Впрочем, мы отвлеклись. От главного – их фантастического обаяния. Когда катались Гордеева и Гриньков, вы видели не элементы, обороты и прочие технические сложности, а порхание по льду двух ангелов, явившихся откуда-то очень-очень издалека. От этой пары глаз нельзя было оторвать. Особенно от Кати, с ее детской улыбкой и огромными, распахнутыми на весь мир синими глазищами.

Ну, и как против этого устоять? Конечно, в них влюбились все и сразу! А уж когда Гордеева и Гриньков стали парой не только в спорте, и поженились, страна совсем захлебнулась от умиления. Настоящая сказка: москвичи, жили в соседних домах и учились в одной школе, хотя познакомились лишь на катке (Сергей на четыре года старше, что в детстве означает серьезную разницу в возрасте), оба красавцы, артисты, чемпионы – сплошной идеал. Плюс через год, когда родилась дочка Даша, счастье забило из них двойным ключом, озаряя все вокруг…

Позже многие, включая Гордееву, признавали: это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

В 1995-м двукратные олимпийские чемпионы поехали на гастроли по США с крупнейшим американским ледовым шоу. Программу для тура они выбрали не самую обычную для красавцев-любимцев: реквием Верди. Словно накаркали…

20 ноября 1995 года в Лейк-Плэсиде на тренировке перед очередным выступлением Гринькову вдруг стало плохо. Высоченный парень остановился посреди катка, упал – и больше не встал. Сердечный приступ. Медики были бессильны: оказалось, накануне ночью Сергей во сне перенес инфаркт. Ему было 28.

Контраст между вчерашним счастьем и оборвавшим его горем был невероятным, неправдоподобным, убийственным. Словно все случилось не в жизни, а в кино: была идиллия – стала трагедия. Когда Гринькова хоронили, народ валил на Ваганьковское толпами, почти как к Высоцкому в 80-м. Еще один «Прерванный полет»…

Гордеевой в тот момент было 24. Жить не хотелось, но жить было надо — в новой, несказочно-траурной реальности. Она и стала.

СВАДЬБА БЕЗ ПАСПОРТА

Видели бы вы, какой шквал ненависти обрушился на Катю, когда через несколько лет стало известно о ее новом романе с Ильей Куликом – тоже фигуристом, олимпийским чемпионом в одиночном катании. Это естественно: любовь и ревность всегда идут бок о бок – и сила второго чувства говорит о силе первого. Гордееву не забыли! А тут еще молодой парень, на семь лет младше – да как она могла?

На самом деле — и слава богу. Молодец: пережила, продолжила, осталась женщиной, снова стала матерью… Сейчас живет в Канаде — с третьим, тамошним мужем Давидом Пеллетье. Выступает в шоу — иногда даже в наших (победа в «Ледниковом периоде»-2008 в паре с актером Егором Бероевым), а иногда с дочерью Дашей. Кстати, ее фамилия по паспорту — Гринькова.

Весной 1991-го Сергей, залечивавший травму в США, едва успел на московскую церемонию бракосочетания. И второпях бедолага-жених (организующей силой в их паре была, конечно, Катя) забыл нечто важное – здешний, советский паспорт. Кошмар, скандал, свадьба отменяется?

Их расписали. Поупирались для виду, но, конечно, расписали. Как можно было не поженить Гордееву и Гринькова?! Самую красивую пару страны, чья золотая олимпийская программа поставлена на свадебный марш Мендельсона – и считается эталоном до сих пор.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова
Самая красивая пара страны. Как ее разрешила смерть фигуриста Сергея Гринькова
Они были двукратными чемпионами мира. Вполне могли бы стать и трехкратными. Установив тем самым «вечный» рекорд, даже круче, чем у Ирины Родниной — единственной за 85 лет фигуристки, побеждавшей на трех разных Олимпиадах, но все-таки делавшей это с разными партнерами.
09.10.2022 21:10
Фигурное катание
«Беги, Саша, беги» – Как Александра Трусова сбежала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»
«Беги, Саша, беги» – Как Александра Трусова сбежала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»
Вчера перед старейшим столичным дерби ЦСКА — «Динамо» к «ВЭБ Арене» подъехал внедорожник за рулем которого находилась вице-чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова. Журналисты хотели ей задать пару вопросов, но Саша показала, что она в хорошей форме – только пятки засверкали.
09.10.2022 13:48
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
«Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует» - «Да, он - идиот!» - баттл Плющенко и Ягудина
«Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует» - «Да, он - идиот!» - баттл Плющенко и Ягудина
Два давних соперника в мужском одиночном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин устроили, назовем его, баттл в соцсетях. Не обошлось без оскорблений. Пока наше фигурное катание вне мировых турниров, два лучших наших одиночника в истории развлекли болельщиков.
04.10.2022 16:43
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
Мелкий сюжет для великой Валиевой
Мелкий сюжет для великой Валиевой
За последние дни о Камиле Валиевой было сказано немало. Первую порцию хейта фигуристка и тренерский штаб получили после инсайда из-за рубежа – о якобы положительной допинг-пробе «В». Вторую – после контрольных прокатов.
26.09.2022 21:28
Фигурное катание
Мировое фигурное катание готово многое потерять: Камилу Валиеву, скорее всего, серьезно накажут
Мировое фигурное катание готово многое потерять: Камилу Валиеву, скорее всего, серьезно накажут
Дело фигуристки продолжается и пока история развивается по негативному сценарию.
24.09.2022 11:36
Фигурное катание
автор: Сергеева Мария
Суета вокруг нашей звездочки
Суета вокруг нашей звездочки
Что на самом деле происходит с делом Камилы Валиевой?
23.09.2022 22:43
Фигурное катание
автор: Ярослав Николаев
«Самый странный подарок, брошенный мне с трибун - это женское белье»
«Самый странный подарок, брошенный мне с трибун - это женское белье»
Татьяна Волосожар – о спортивном будущем дочери, подарках фанатов и парном тату.
22.09.2022 21:41
Фигурное катание
Камила Валиева была все-таки на допинге!
Камила Валиева была все-таки на допинге!
Сенсация, крайне неприятная для всех наших болельщиков, подоспела из-за рубежа.
21.09.2022 23:02
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Спортивная смена, или почему они все-таки бегут?
Спортивная смена, или почему они все-таки бегут?
Пока не все, пока не массово, но российские фигуристы бегут из страны. Вместо спортивной смены – смена спортивного гражданства. Неужели уехать — единственный шанс спасти карьеру?
11.09.2022 08:36
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Аделина Сотникова - жителям Луганска: Спасибо вам за вашу любовь!
Аделина Сотникова - жителям Луганска: Спасибо вам за вашу любовь!
Аделина Сотникова, Камил Гаджиев и другие звезды российского спорта выступили на спортивном фестивале в Луганске
15.08.2022 22:20
Фигурное катание
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика