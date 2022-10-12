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Один сексуальный скандал и два самоубийства. В американском фигурном катании опять неспокойно

Сексуальный скандал в американском фигурном катании привел еще к одному суициду.
Один сексуальный скандал и два самоубийства. В американском фигурном катании опять неспокойно
12 октября 2022 19:49
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Emily Haasch/The Guardian

Спустя два года после смерти главного фигуранта расследования по растлению малолетних, 2-кратного чемпиона США Джона Кафлина, счеты с жизнью свела и одна из его предполагаемых жертв.

32-летняя фигуристка Бриджит Намиотка, которая несколько лет каталась в паре с Кафлином (2004-2007 годы - Прим.ред.), этим летом совершила самоубийство. Известно о трагедии стало только сейчас. Родители Намиотки пережили сильнейший стресс от решения дочери и несколько месяцев хранили молчание. «Бриджит уступила своей долгой борьбе с зависимостью после нескольких очень трудных лет борьбы с травмой сексуального насилия», - с таким обращением они выступили на днях.

Очередная смерть в этой до сих пор не расследованной до конца истории снова всколыхнула американское общество и заставила говорить о недостатках и роковых последствиях так называемого правосудия в исполнении спортивных федераций и частной волонтерской организации SafeSport (Национальный центр безопасного спорта США - Прим.ред.), которая и стала инициатором расследования в отношении фигуриста и тренера Джона Кафлина.

Кафлин, выступая в парном катании, сменил нескольких партнерш и, хотя звезд с неба не хватал, в каждом тандеме добивался определенных успехов. Джон дважды становился чемпионом США, принимал участие в чемпионатах мира, был призером чемпионата четырех континентов и командного чемпионата мира. В паре с Бриджит Намиоткой он выиграл серебряные медали американского чемпионата среди юниоров в 2006 году. Джону тогда было 18 лет, а Бриджит - 14. Последней его партнершей стала Кейди Денни. Они взяли «золото» чемпионата США, но затем не смогли отобраться в команду для участия в Олимпийских играх в Сочи. После этого Кафлин принял решение повесить коньки на гвоздь и стать тренером. Спортсмен был на хорошем счету - он ездил по стране с семинарами для юных фигуристов, занимался благотворительностью, писал аналитические колонки для различных изданий, работал комментатором на соревнованиях, а также занимал руководящий пост в крупнейшей компании по производству коньков John Wilson Blades. Так что избрание Кафлина в 2017 году в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU) было логичным продолжением карьеры. Кстати, в этом же году был основана и вышеупомянутая организация SafeSport, призванная расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в спорте, а также случаи психологического насилия в отношении спортсменов.

Жизнь Кафлина резко изменилась в 2018 году, когда SafeSport начала первые разбирательства, основой для которых стали обращения от трех спортсменок, обвинивших спортсмена в насилии. Тут важно упомянуть, что несмотря на статус частной волонтерской организации Национальный центр безопасного спорта США поддерживается американским олимпийским комитетом, а значит наделен серьезным влиянием. Джон Кафлин сразу же начал отрицать все обвинения. Расследование пока было закрытым и первое время кроме написавших на Джона заявления спортсменок, самого фигуриста и комитета SafeSport никто ничего не знал. Но, затем ситуация изменилась - на Кафлина анонимно пожаловались еще несколько девушек и Национальный центр безопасного спорта сделал эту информацию отрытой и ввел временные ограничения на любую деятельность спортсмена, связанную с фигурным катанием. Комитет, призванный бороться с травлей спортсменов, своим решением именно ее и инициировал в отношении Джона Кафлина, которого сразу после огласки атаковали в социальных сетях, называя «педофилом» и «насильником».

Сам спортсмен после начавшейся истерии вокруг его имени заявил:

- Я и хотел бы свободно говорить о необоснованных обвинениях, выдвинутых против меня, но правила SafeSport не позволяют мне сделать это, поскольку дело еще не рассмотрено. Отмечу только, что в заявлении комитета говорится, что обвинения никоим образом не являются выводом SafeSport или что это обвинение имеет какие-либо основания. Получается, если верить и словам спортсмена, и правилам комитета, в действие была приведена политика двойных стандартов. А как еще понимать фразу о том, что обвинение не имеет под собой серьезных оснований?! Да и построено оно было преимущественно на анонимных свидетельствах. Как бы там ни было, но как потом вспоминала сестра спортсмена, Анджела Лон, сначала Джон верил, что его оправдают, но потом замкнулся и решил пустить всё на самотек. После попыток достучаться до общественности Кафлин подал в отставку с поста в своей компании. А затем от SafeSport последовал и контрольный выстрел - 17 января 2019 года статус временного ограничения на работу в фигурном катании для Джона изменили на ограничения на неопределенный срок. Публичных доказательств вслед за этим решением снова предоставлено не было. 18 января 33-летний Джон Кафлин повесился в своем доме.

Надо ли говорить, что всего месяц спустя Национальный центр безопасного спорта США успокоился и заявил о прекращении расследования по делу Кафлина с формулировкой «в связи с отсутствием потенциальной угрозы». Но угрозу всё еще ощущала его бывшая партнерша Бриджит Намиотка, которая уже после самоубийства Джона публично призналась, что Кафлин в течение двух лет подвергал ее сексуальному насилию, а также добавила: «Невиновные не вешаются».

Но помимо поддержки фигуристка получила и изрядную порцию критики: «Не все, кто совершают самоубийство, в чем-то виновны», - заметили многие ее фанаты. И пытались поймать спортсменку на лжи: «Удобно признаться в таком, когда человек умер и не сможет всё опровергнуть».

После того как Намиотка открылась всему миру, она впала в еще более глубокую депрессию, пережить которую спортсменка так и не смогла. К сожалению, только ее самоубийство подтолкнуло SafeSport к мысли о том, что дело Кафлина необходимо пересматривать заново. Правда, теперь непонятно, как комитет собирается добраться до истины, если два основных фигуранта дела мертвы. Как неясно и другое: почему всесильный Национальный центр безопасного спорта США так и не смог помочь фигуристке? Как они могли упустить настолько катастрофическое состояние спортсменки, с которым Бриджит, если верить словам ее родителей, вела неравную борьбу уже несколько лет?

А в целом американскому спорту теперь придется задуматься о необходимости подобных частных волонтерских организаций. Что-то в этой структуре точно изменится. А как иначе, если деятельность подобных компаний, безусловно созданных из лучших побуждений, всего за пять лет привела к двум самоубийствам спортсменов?

источник: «Советский спорт»
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