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Камила Валиева: Моя история никуда не делась, она внутри меня

Фигуристка о первом старте сезона, новых программах и сюрпризе для болельщиков.
Камила Валиева: Моя история никуда не делась, она внутри меня
22 октября 2022 18:00
автор: Елена Кузютина
автор фото: Телеграм-канал Камилы Валиевой

У фигуристов начался соревновательный сезон. Стартом стал первый этап Гран-при России по фигурному катанию 2022. Как всегда, особым интересом у болельщиков пользуется женское одиночное. После короткой программы лидирует Камила Валиева с результатом 83,92 балла.

После проката фигуристка поделилась своими эмоциями:

- Камила, какие ощущения после выхода со льда?

- Я рада, что вновь здесь, на соревнованиях. Из-за адреналина было немного тяжеловато — все-таки давно не соревновалась.

- Снова двойной аксель вместо тройного. Когда мы сможем увидеть триксель?

- У меня была травма, и пока прошёл только месяц. Я рада, что на тренировках уже стал получаться четверной тулуп. Потихоньку восстанавливаюсь. Здоровье сейчас важнее, спешки нет. Постолимпийский сезон — это не про быстрее, выше, сильнее.

- Если есть четверной тулуп, то травма отпускает уже?

- Конечно, время же идёт. Уже значительно лучше. Скоро все придёт в норму.

- Обе программы в этом сезоне у тебя довольно тяжелые, личные и ретроспективные. С какими эмоциями ты их катаешь?

- В произвольной я рассказываю свою историю. Может быть внешне все кажется нормальным, но она внутри меня и никуда не делась. Я словно снимаю один свой слой — выхожу и рассказываю. Короткая программа — это что-то родное, где я просто отдаюсь своим ощущениям.

- В конце короткой ты набиваешь слово «Вера» Азбукой Морзе. Болельщики быстро его расшифровали и сказали, что было бы неплохо, если бы ты каждые соревнования меняла бы слово — такая новая загадка для них…

- Мы думали об этом. Ждите в Казани новое слово.

- Почему решили поменять платье для короткой программы?

- Потому что оно мне не нравилось (смеётся). Я же девочка!

- Снова фиолетовый цвет, как и в прошлом сезоне…

- В прошлом был сиреневый (улыбается). На Олимпийский сезон мы брали что-то знакомое, в чем уверены. Сейчас короткая — родная, но всё равно немного иная. Дорожка под быструю музыку, например. Но, конечно, я хочу пробовать совсем новые образы. Все впереди.

- Оцените уровень конкуренции на первом этапе?

- Я никогда не любила кого-то оценивать и сейчас этого делать не буду.

- Что думаете о разбирательствах, которые сейчас продолжаются?

- Я не буду комментировать это.

источник: «Советский спорт»
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