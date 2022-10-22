Морозов-Тарасова: «Я — тьма, а Женя — свет»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию 2022. Спортивная пара, которую тренируют Этери Тутберидзе и Максим Траньков, отлично откатала свою новую короткую программу «Аве Мария» и получила от судей 86,08 баллов.

После проката фигуристы поделились своими эмоциями:

- Ребята, как вам ваш прокат?

- Сегодня получилось намного лучше, чем на контрольных прокатах, и это самый главный плюс. Наша программа про борьбу тьмы и света. Я — тьма, а Женя — свет. В начале программы я словно поглощаю ее, но в конце свет побеждает.

- Это как-то можно соотнести с вашими характерами?

- Думаю, что в чем-то да. Но отталкивались ни от этого. Была отдельная идея.

- Это ваша лучшая программа на данный момент?

- Я запишу ее в список лучших, когда мы ее идеально откатаем, когда она будет уже совсем не сырой и не будет каких-то моментов, которые нужно подправить.

- Максим Траньков сначала сидел с вами в зоне Kiss&Cry как тренер, а потом брал комментарии как интервьюер. Какой Максим вам больше нравится?

- Я ему давно предлагал записывать интервью прямо во время тренировок, потому что здесь наверное редактор пишет вопросы, и они получаются несвойственными нашему общению. Надо записать с тренировок — это будет бомба!

- А готовите ли какую-нибудь бомбу на завтра?

- Сюрпризов не приготовили, но надеемся, что произвольную тоже чисто откатаем.