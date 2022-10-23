Камила Валиева: Если бы мне было тяжело, я бы не катала произвольную программу

Камила Валиева стала победительницей первого этапа серии Гран-при России. Она обошла свою главную конкурентку на турнире, Софью Акатьеву по сумме двух программ.

После проката спортсменка поделилась эмоциями:

— Камила, твоя музыка немного изменилась — из начала убрали голоса дикторов. Почему?

— Мы убрали на время. Решили, что пока будет так.

— Довольны своим прокатом? Что получилось, а что нет?

— После любого проката мне сложно оценить, что получилось, а что нет. Мне тренеры со стороны скажут. Сегодня я рада, что вообще зашла в четверной тулуп — было очень волнительно, словно в первый раз прыгаю. Не получилось — ничего. На разминке получился, значит и в прокате все будет.

— Может не стоило рисковать?

— Я очень сильно хотела, поэтому не получилось! Наоборот, я хочу уже восстанавливать триксель и другие прыжки. Посмотрим, какой контент будет в Казани — хочется всего и много, но нужно потихоньку.

— На контрольных прокатах ты говорила, что произвольная эмоционально тяжелая. Сегодня было легче?

— Она не то, чтобы тяжелая. Просто это так нахлынуло… Я после читала очень много хейта в сторону моих тренеров касательно постановки. Но все нормально. Если бы мне было бы тяжело, я бы не катала ее. Просто в первый раз ты словно заново все проживаешь, а когда накатываешь уже значительно спокойней. Ты выдаешь эмоции, но относишься к ним спокойнее. Я рада поделиться этим. Я готова катать эту программу весь сезон.

— Мнение болельщиков может что-то менять?

— Нет. Мне важно мнение моих тренеров и людей, которые являются для меня авторитетом. Я — не цветочек, чтобы всем нравиться.

— Женское катание быстро развивается. Чтобы нового хотелось добавить?

— Мне бы хотелось современного развития. Классика — это круто, но хочется и чего-то нового. Добавить что-то из танцев. Например, стиль vogue очень универсален. А недавно один фигурист начал выступление с движения-перепрыжки через руку из контемпа. Мне бы тоже хотелось что-то такое попробовать.