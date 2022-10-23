Поединок воспитанниц Этери Тутберидзе и переворот в группе Алексея Мишина

Завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию 2022. Победителями стали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный в танцах на льду, Камила Валиева в женском одиночном, Дмитрий Алиев в мужском одиночном, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в катании спортивных пар.

ТАНЦЫ

В танцах все прошло практически без сюрпризов. И, хотя, у пары Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного было дебютное выступление вместе, они обошли своих соперников.

«Не идеально, конечно, но я очень довольна тем, как прошли наши первые соревнования вместе. Нам было важно наконец-то показать нашу пару. Мы рады кататься друг с другом, и я рада, как все прошло», — прокомментировала Морозов.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФФКР)

Партнер был такого же мнения:

«Были шероховатости, нужно поработать, еще вкататься, привыкнуть к этим программам. А так все прошло более-менее, мы довольны», — сказал Нарижный.

После ребята заняли место на трибуне и продолжили следить за соревнованиями уже по другую сторону льда.

ЖЕНСКОЕ КАТАНИЕ

В женском одиночном главное противостояние ожидалось между двумя представительницами «Хрустального», Камилой Валиевой и Софьей Акатьевой. Это и произошло. В короткой программе победу одержала Валиева, которая сделала ставку на облегченный контент без трикселя. Его фигуристка пока не восстановила после травмы. Акатьева же предприняла попытку тройного акселя, но упала. В итоге Камила перед произвольной имела отличную фору в 11 баллов, что и помогло ей победить на первом этапе Гран-при России. В произвольной Акатьева была безупречна, исполнив триксель и два квада. Валиевой же сегодня четверной тулуп не удался. Причем, на раскатке перед выступлением она выполнила его прекрасно. Однако, по сумме двух программ Камила все равно осталась на первом месте.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФФКР)

Отказавшись отвечать на вопрос о том, как обыграть Валиеву, Софья Акатьева сказала: Я постаралась делать то, что я умею, то, что я тренировала. Может быть, действительно меньше думать, волноваться, успокоиться максимально. Все получилось. Конечно, всегда есть над чем работать. Но я довольна, что смогла настроиться, собраться и сделать».

Камила Валиева сказала, что не может объективно оценить, что получилось, а что нет: «Мне тренеры со стороны скажут. Сегодня я рада, что вообще зашла в четверной тулуп — было очень волнительно, словно в первый раз прыгаю. Не получилось — ничего. На разминке получился, значит и в прокате все будет.

Я очень сильно хотела, поэтому не получилось! Наоборот, я хочу уже восстанавливать триксель и другие прыжки. Посмотрим, какой контент будет в Казани — хочется всего и много, но нужно потихоньку».

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

Вот где произошла сенсация, так это у спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов были явными фаворитами. Они отлично откатали короткую, но абсолютно развалились в произвольной. В итоге на первом месте оказались Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Ребята сами не верили в то, что происходит: «Мы просто в шоке. Выступление Тарасовой и Морозова не смотрели, уже отошли. Думали, что вторые будем. А тут — первые. И это наш первый важный старт. Мы просто вышли и сделали, что можем на данный момент. Конечно, это станет стимулом для дальнейшей работы».

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФФКР)

МУЖСКОЕ КАТАНИЕ

В мужском одиночном борьба ожидалась между Михаилом Колядой, Дмитрием Алиевым и Александром Самариным. Но в нее вмешался и Глеб Лутфуллин.

После короткой все недоумевали — как Коляда без четверных сумел набрать больше 90 баллов. Алиев выполнил квад, но потерял на каскаде, выполнив «бабочку» на первом прыжке. Но программа очень стильная — когда вкатает и будет выполнять без ошибок, то будет бомба.

У Александра Самарина не все сложилось в короткой, было падение и в произвольной, но четверной лутц и классное исполнение остальной части контента помогли завоевать бронзу этапа.

Серебро у Глеба Лутфуллина, который тоже порадовал публику квадами. А вот у другого подопечного Алексея Мишина, Михаила Коляды произвольная не пошла совсем — три падения отбросили его на четвертую строчку в итоговом зачете.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФФКР)

Первое место место по праву занял Дмитрий Алиев, продемонстрировав три блестяще выполненных квада и невероятный артистизм: «Три квада, классно. Здорово, все хорошо. По первой половине — вообще доволен. Был какой-то настрой внутренней тишины, что ли, думаю, а что это значит? Сказал себе доверять, и на доверии как-то все вышло хорошим образом для меня. Что касается второй половины и сорванных элементов, отпустил себя энергетически, был момент такой, что расслабился и хотелось прям на кайф покататься. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках. В целом сегодняшним днем очень доволен. Я на верном пути, и я на сто процентов это осознаю, хотелось бы, чтобы написали про тренеров моих, потому что они держатся настоящими молодцами в отношении тренерской структуры, благодаря им я нахожусь в такой бодрости, свежести.

Я бы не назвал это психологический работой, они приводят к жизни, в которой ты как человек себя ощущаешь более честным, добрым», — поделился эмоциями Алиев.

Второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию 2022 состоится 28-30 октября в Сочи.