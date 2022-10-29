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Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении

Илья Авербух разделил Алину Загитову и Анну Щербакову в шоу «Ледниковый период». Теперь одновременно не будет трех ведущих в одном кадре, девушки будут работать посменно.
Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
29 октября 2022 16:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: International Skating Union (ISU)

Позавчера многочисленная армия поклонников Алины Загитовой напряглась, когда Алина выложила в соцсетях свое фото под капельницей. Видимо, фото было сделано в одной из московских клиник.

В соцсетях сразу пошли тревожные слухи: Загитову довели на «Ледниковом периоде». Изнурительные съемки, плюс продюсер шоу Илья Авербух решил больше не использовать одновременно трех ведущих в кадре. До этого программу вели вместе Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

- Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой. Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично. А сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение, — пояснил Авербух.

А между тем страхи за здоровье 20-летней олимпийской чемпионки ее поклонников оказались напрасными – на следующий день Алина выложила фото из самолета.

Но куда улетает – не сообщила. Наоборот, лишь заинтриговала поклонников, сопроводив фото вопросом «Куда лечу?».

Предположу, что девушка в свободные от съемок в шоу дни просто отправилась домой к родителям в Ижевск.

А поклонники откликнулись на эти селфи массой добрых пожеланий.

«Алина, куда ты? А как же отдых и восстановление? Зайка, береги себя, пожалуйста!», «Да ты же вроде только что под капельницей лежала», «Береги себя, отдыхай. Любим», Удачи тебе, солнышко!», «Из-под капельницы на самолет... Алина, подумай о здоровье!» — вот лишь несколько комментариев под фото на странице Алины в соцсети.

источник: «Советский спорт»
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Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
Илья Авербух разделил Алину Загитову и Анну Щербакову в шоу «Ледниковый период». Теперь одновременно не будет трех ведущих в одном кадре, девушки будут работать посменно.
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