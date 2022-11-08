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Дело Валиевой: токсичнее уже некуда

Наш спорт закапывает себя все глубже. Все уже поняли, что история про дедушку, из стакана которого якобы пила фигуристка воду – пошлая выдумка. Но дальше дело идет по позорному советскому сценарию: спрятать от общественности ровно все.
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
08 ноября 2022 19:06
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Полгода длилось дело. Нам обещали честный вердикт в РУСАДА до конца лета. Ну, ок – не уложились. Потом сообщили, что дело закончено и в конце сентября - в начале октября сообщат вердикт. Разумеется, все эти заявления сопровождались инсайдами из зарубежных источников о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, организованным криком здешних защитников «юного дарования» о том, что не дадим в обиду – и скоро всю правду вы узнаете, и критикам станет стыдно.

Но вместо этого дело решили спрятать под сукно. Разумеется, будь в нем инфа о чистоте спортсменки – в этом не было бы смысла. Более того, за такое количество времени в РУСАДА – даже за закрытыми дверьми! – никто не решился признаться, сделать заявление, просто огласить вердикт.

Никто! Все чиновники, все функционеры, поставленные там для того, чтобы служить идеалам чистоты спорта, заняты одним: не допустить утечки информации наружу.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во вторник передало дело действующей чемпионки Европы Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Почему это произошло?

- Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд, — цитирует ИТАР-ТАСС главу WADA Витольда Баньку.

То есть WADA честно говорит: ребят, вы уже достали. Не можете сделать сами – мы поможем. Нет прогресса у вас – будет у нас.

Напомним, что образец 16-летней российской фигуристки 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Это, скорее всего, повлияет на медальный зачем Олимпиады: сборную России лишат «золота» в командных соревнованиях по фигурному катанию.

Но что происходит сейчас? Ясно, что международная карьера для некогда перспективной фигуристки закончилась. Зачем продолжать мутить воду? Из-за вас девочка уже бесславно завязала с «фигуркой» - так зачем вы этого бесславия девочке только добавляете? Она разве в такой помощи нуждается?

Подло попрятались, оскандалили девочку… А дело стало окончательно токсичным.

А если это мы чего-то не понимаем, то расскажите нам, чего именно не понимаем? Нет, не слова произносите о том, что, дескать, когда весь мир против нас, а нам надо поддержать своих – нет, забудьте этот бред. Честно расскажите, что случилось, почему в тренерском штабе был специалист по допингу, уже подсадивший на него немало спортсменов? Или вы на высокий пост Валиеву готовите? Это ж у нас в порядке вещей. Поймали за руку Мутко – мы его повысили в должности. Назло всем.

А тут какой мэсседж миру? Жрать допинг можно? Мы тебя все равно отмажем и прикроем?

Разумному достаточно. Когда вы, молодые спортсмены, захотите пойти по пути оскандалившейся девушки, вспомните, как завершалась ее карьера. Уверен, в этой истории хоть такая польза, да есть. Не ведитесь на уговоры взрослых. Допинг – зло…

источник: «Советский спорт»
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