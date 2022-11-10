«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет

Турнир получился очень неровным: например, в танцах на льду лидеры показали высокий уровень, а вот в парном катании он оставлял желать много лучшего. Здесь «на безрыбье» золото досталось малоизвестному дуэту из Канады Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам.

«Восходящими звездами» их никак не назовешь: Дешаму в декабре исполнится 32, а Стеллато уже стукнуло 39. Она американка и именно под девичьей фамилией ее могут помнить болельщики с большим стажем: еще в 2000-м году Деанна под флагом США выигрывала юниорский финал Гран-при в одиночном катании. После чего ушла из спорта и не каталась целых 16 лет (!), прежде чем вернуться в 2016-м, уже в качестве парницы.

Вместе с Дешамом они выступают три года. Причина их нынешнего взлета проста: отсутствие на Гран-при-2022 пар из России и Китая. В Анжере канадский дуэт в обеих программах не избежал падений и за два дня исполнил, как положено — без «минусов» и снижений по уровням — лишь два элемента: один тодес и одну поддержку. Неудивительно, что техническая оценка за произвольную у нежданных чемпионов оказалась ниже 60-ти — для сравнения, у наших даже базовая сложность нередко бывает выше.

Если же сравнить суммарные баллы Стеллато и Дешама с параллельным российским Гран-при минувшего уик-энда, то нашим бронзовым призерам они проиграли с разницей за «-30», а чемпионам этапа в Казани Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову – больше «-50»! Что не помешало канадцам победить в Анжере и обеспечить себе место в финале Гран-при ISU. Даже трудно представить, какой лопатой сейчас гребла бы международное золото Наталья Забияко, увенчайся спехом ее летняя попытка возобновить карьеру под флагом все той же Канады.

Одним из немногочисленных белых пятен французского «Дрын-при» стала Луна Хендрикс. Многооборотных прыжков бельгийка, как всегда, не делала, но откаталась чистенько и с запасом опередила соперниц. За время антироссийских санкций она успела хапнуть серебро ЧМ-2022, а в январе наверняка станет чемпионкой Европы.

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Гран-при ISU. 3-й этап. Анжер (Франция)

Женщины. Сумма двух программ

1. Хендрикс (Бельгия) – 216,34

2. Ким Е Лим (Корея) – 194,76

3. Сумиеси (Япония) – 194,34

4. Ли Хэ Ин (Корея) – 193,49

6. Кавабе (Япония) – 182,50

Мужчины. Сумма двух программ

1. Сяо Им Фа (Франция) – 268,98

2. Ямамото (Япония) – 257,90

3. Томоно (Япония) – 248,77

5. Эгадзе (Грузия) — 233,40

Пары. Сумма двух программ

1. Стеллато-Дудек/Дешам (Канада) – 185,84

2. Ковалева/Ковалев (Франция) – 179,85

3. Хоке/Кюнкель (Германия) – 179,73

5. Сафина/Берулава (Грузия) – 162,44

Танцы. Сумма двух программ

1. Гиньяр/Фабри (Италия) – 207,95

2. Фурнье-Бодри/Соренсен (Канада) – 201,93

3. Лопарева/Бриссо (Франция) – 187,15

6. Казакова/Ревия (Грузия) – 173,05