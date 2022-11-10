Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?

«Они сохраняют надежду»

Самое интересное в этом списке – отсутствие танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочери тренера Этери Тутберидзе и сыну актера Бориса Смолкина, которые постоянно живут и тренируются в США, наши СМИ, начиная с лета, активно предрекают скорый переход из-под российских знамен - под американские. Когда в сентябре фигуристы все-таки заявились на этапы нашего Гран-при в Москве и Перми (последний, шестой по счету, 26-27 ноября), это поставило под сомнение версию о смене гражданства, но теперь…

- Они сохраняют надежду все-таки выступить в Перми, — вот и все, что смог сказать по данному поводу президент ФФККР Александр Горшков в интервью ИТАР-ТАССу.

Формально Дэвис и Смолкин сейчас — сильнейший из действующих танцевальных дуэтов страны. Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным на порядок опытнее и сильнее, но они вчетвером взяли паузу в карьере — как минимум на первую половину сезона-2022/23, а скорее всего, и на весь. С другой стороны, прошлогодний взлет Дэвис и Смолкина, принесший им серебро чемпионата страны и позволивший выступить на Олимпиаде в Пекине, многие связывали с заведомо лояльным, «блатным» судейством.

Именно поэтому гипотетические перспективы Дэвис и Смолкина в американской сборной выглядят, мягко говоря, сомнительно. Танцы – это вам не женское катание «имени Тутберидзе». Здесь США точно не слабее России, конкуренция за океаном выше и никакого «блата» там не предвидится.

Тогда почему они все равно сидят в Америке?

Шут с ними, с танцами — американское гражданство важнее

Видимо, ради гражданства – другого внятного объяснения нет. Заметьте, не спортивного гражданства (по крайней мере пока), а просто паспорта США. У Дэвис, родившейся в Штатах, такой паспорт есть давно, а вот партнер пока «не соответствует». Они поженились весной этого года, и теперь Смолкин ждет, когда ему оформят вид на жительство, так называемую грин-карту. В подобных случаях ее дают где-то через год (плюс-минус), хотя по закону процедура может затянуться до двух. Причем уезжать из США в этот период нельзя – иначе все пойдет прахом.

Что это означает? Что ни в Перми в конце ноября, ни на чемпионате России в Красноярске в конце декабря Дэвис и Смолкина мы, скорее всего, не увидим. Сейчас они просто тянут время, надеясь на какое-то чудо – а вдруг?

Интересно другое: если они пропустят ЧР, включат ли их в состав сборной России на следующий сезон? 14-е место на Олимпиаде, 7-е на ЧЕ и ни одной медали этапов «взрослого» Гран-при – не самые выдающиеся достижения на международной арене. Плюс пропущенный год. А без статуса «сборников» это будет совсем другой коленкор – нынешняя канитель от турнира к турниру - «Да, мы хотели приехать, но не вышло» - явно устроена именно ради зарплаты в национальной команде. Мы это уже миллион раз проходили с Загитовой и прочими «уклончивыми», до последнего не объявлявшими о завершении карьеры. Это не кокетство. Это — из-за денег.

Усачева и Хромых снялись, Семененко хочет биться с Колядой

Так или иначе, «блатных» из российского Гран-при-2022 мы вычеркиваем. И, похоже, не только их: одиночницы Дарья Усачева и Майя Хромых тоже исчезли из заявки на московский турнир ближайших выходных — травмы-с. Усачева уже год не может залечить бедро, а Хромых в сентябре сильно разрезала руку на тренировке.

Зато «воскрес» Евгений Семененко! Он восстанавливается после травмы колена и снялся с предыдущего этапа в Казани, но на московском, похоже, все-таки объявится. Это обещает любопытнейшую дуэль Семененко с другим подопечным Алексея Мишина — Михаилом Колядой.

Кто из ведущих фигуристов выступит на четвертом этапе Гран-при России

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Петр Гуменник

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Танцы: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина/Андрей Багин

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