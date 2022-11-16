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Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву

В выходные лидер и будущая чемпионка параллельного, российского Гран-при Елизавета Туктамышева через журналистов передала из Москвы привет японским болельщикам и пожелала удачи в Шеффилде своей подруге из Страны восходящего солнца Маи Михаре. 
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
16 ноября 2022 16:31

В тот же день японке сообщили о словах нашей фигуристки, и Михара пришла в восторг: «Я фанатка Туктамышевой. То, что она болеет за меня, это большая честь», — заявила она в интервью.

И ведь помогло! Михара выиграла турнир в Англии, в упорной борьбе опередив Изабо Левито из США. Это первое золото Гран-при в карьере 23-летней японки. В конце «десятых» Михара (не путать с Сатоко Мияхарой) начинала очень многообещающе и была одной из лучших одиночниц страны, но потом надолго ушла в тень — ЧМ-2017 до сих пор остается единственным в ее послужном списке. Однако теперь Маи, похоже, готова вернуться в элиту.

Это типичное катание Михары: невысокие, максимум тройные прыжки с частыми недокрутами, зато без падений, чистенько и симпатично. В Шеффилде ей не хватило какой-то четверти балла, чтобы обновить рекорд мирового сезона, принадлежащий соотечественнице Мао Симаде: у той было 217,68, у еще одной японки Каори Сакамото – 217,61, а у Михары – 217,43. Дикая плотность, хотя Россию такими оценками, конечно, не удивишь.

Кстати, Туктамышева в своем «японском спиче» упомянула и Симаду, предсказав ей большое будущее. Напомним, эта 13-летняя девочка, в отличие от Михары с Сакамото, владеет как тройным акселем, так и четверным тулупом. Оба прыжка Симада уже приземляла на юниорском Гран-при-2022.

источник: «Советский спорт»
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