Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют

Наличие допинга в спортивной России было много раз доказано. Если вам говорят, что принимают все, а ловят только нас - во-первых, это неправда. А во-вторых, мы ничего не делаем, чтобы исправиться. Нам идут навстречу, допускают на соревнования в нейтральном статусе, но на выходе мы не идем навстречу, не искореняем, не наказываем. Спортсмены получают звездочки и должности, чиновники снова всплывают (а то и не тонут вовсе).

Поэтому не надо делать круглые глаза, когда речь заходит про четыре года для Валиевой.

Ах, дескать, это же пожизненное для девочки! А почему вину за принимаемое решение вы перекладываете на плечи CAS и WADA? Почему об этом вы сами не думали? Даже не в тот момент, когда пичкали девочку дрянью? А в течение этого года - когда врали про дедушкино снадобье, когда не оглашали решение, а прятали его под сукно?

Сколько уже времени тянется эта позорная история? За этот неполный год нам никто не рассказал про деятельность врача Шветского, который был в свое время пойман на допинге (точнее, на том, что подсадил на него шестерых гребцов). Кто вышел и озвучил ответы? Может быть, Этери Георгиевна, пользующейся беспрецедентной поддержкой? Или кто-то из чинов федерации? Нет, все они молчат и прячутся.

А потом, когда вы будете задавать вопросы - а почему же до сих пор не преодолено вот это недоверие? - ну так, может, тогда вспомните о поведении именно нашей стороны?

Столько лет без флага и гимна, но ничему учиться не хотим, выводы делать не хотим.