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Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют

Почему мы опять прячем дело от публики? 
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
16 ноября 2022 20:49
автор: Сергей Терехов
автор фото: AFLO

Наличие допинга в спортивной России было много раз доказано. Если вам говорят, что принимают все, а ловят только нас - во-первых, это неправда. А во-вторых, мы ничего не делаем, чтобы исправиться. Нам идут навстречу, допускают на соревнования в нейтральном статусе, но на выходе мы не идем навстречу, не искореняем, не наказываем. Спортсмены получают звездочки и должности, чиновники снова всплывают (а то и не тонут вовсе).

Поэтому не надо делать круглые глаза, когда речь заходит про четыре года для Валиевой.

Ах, дескать, это же пожизненное для девочки! А почему вину за принимаемое решение вы перекладываете на плечи CAS и WADA? Почему об этом вы сами не думали? Даже не в тот момент, когда пичкали девочку дрянью? А в течение этого года - когда врали про дедушкино снадобье, когда не оглашали решение, а прятали его под сукно?

Сколько уже времени тянется эта позорная история? За этот неполный год нам никто не рассказал про деятельность врача Шветского, который был в свое время пойман на допинге (точнее, на том, что подсадил на него шестерых гребцов). Кто вышел и озвучил ответы? Может быть, Этери Георгиевна, пользующейся беспрецедентной поддержкой? Или кто-то из чинов федерации? Нет, все они молчат и прячутся.

А потом, когда вы будете задавать вопросы - а почему же до сих пор не преодолено вот это недоверие? - ну так, может, тогда вспомните о поведении именно нашей стороны?

Столько лет без флага и гимна, но ничему учиться не хотим, выводы делать не хотим.

источник: «Советский спорт»
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