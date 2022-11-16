Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?

Спрашивается: при чем тут Грета Тунберг?

Двукратная чемпионка США и обладательница олимпийской бронзы Пхенчхана-2018 в командном турнире, прошлый сезон целиком пропустила из-за травм, а летом сменила тренера, перейдя к французу Бенуа Ришо. Для Гран-при они подготовили любопытную премьеру: произвольную программу под «Времена года» Вивальди, где поверх классической музыки звучат… лозунги шведской экологической активистки Греты Тунберг.

К сожалению, задумка не сработала. Помешала слабая готовность Теннелл, которая в Англии за два дня падала пять раз! В том числе трижды – в пресловутой произвольной, под выкрики Тунберг. Естественно, весь пафос постановки пошел насмарку, и в итоговом протоколе американка заняла последнее, 12-е место. Между прочим, Теннелл всего на год с хвостиком младше Туктамышевой, в январе Брэйди исполнится 25.

К бронзовой медали — пешком через финскую границу

Третьей в Шеффилде стала петербурженка Анастасия Губанова, с прошлого сезона выступающая под флагом Грузии. Для нее британский Гран-при стал вообще первым в карьере, но воспитанница Евгения Рукавицына с ходу взошла на пьедестал и теперь имеет неплохие шансы побороться за место в финале серии.

Для Губановой все решится на 6-м этапе в последний уик-энд ноября. Ей нужно вновь попадать в призеры, хотя соперницы будут сильные: бельгийка Луна Хендрикс, та же Михара и еще одна японка Рика Кихира. Зато турнир пройдет совсем рядом с Питером – в Финляндии. Именно через эту страну Губанова добиралась на британский этап. Сначала она пешком перешла российско-финскую границу, а уже оттуда улетела на запад Европы.

Квителашвили: итальянская «командировка» и британские «бабочки»

Не только Губанова — вся сборная Грузии, которая практически целиком тренировалась в России и в олимпийском командном турнире Пекина-2022 заняла высокое шестое место, сейчас сильно страдает от проблем с транспортом и логистикой. Из-за этого ряд фигуристов решили переехать в Европу: пары Сафина/Берулава и Метелкина/Паркман с нового сезона базируются в Берлине, а танцевальный дуэт Казакова/Ревия – в итальянском Больцано.

Также в Италию перебрался москвич-ветеран Морис Квителашвили, много лет являвшийся сильнейшим одиночником школы Этери Тутберидзе. Но об уходе из «Хрустального» в данном случае речь не идет: временная «командировка» Квителашвили в Энью к Лоренцо Магри, чтобы не мучиться с авиабилетами, была согласована с Тутберидзе, и Морис остается на постоянной связи со своей российской альма-матер.

В Шеффилде Квителашвили выступил крайне неудачно. В короткой программе он установил печальный рекорд: все три прыжковых элемента обернулись «бабочками»! На следующий день Морису удалось подняться с последнего места на восьмое, но для бронзового призера ЧЕ-2020 и четвертого фигуриста последнего ЧМ это, как вы понимаете, слабое утешение.

Интересно, что второй «номер» грузинского мужского катания Ника Эгадзе по-прежнему тренируется в «Хрустальном» и подобно Губановой ездит на турниры из России. На предыдущем этапе Гран-при во Франции Эгадзе был пятым, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер»

Гран-при ISU. 4-й этап. Шеффилд (Великобритания)

Женщины. Сумма двух программ

1. Михара (Япония) – 217,43

2. Левито (США) – 215,74

3. Губанова (Грузия) – 193,11

4. Ю Йон (Корея) – 191,36

12. Теннелл (США) – 153,19

Мужчины. Сумма двух программ

1. Грассль (Италия) – 264,35

2. Васильевс (Латвия) – 254,56

3. Сато (Япония) – 249,03

4. Симада (Япония) – 247,17

8. Квителашвили (Грузия) – 195,25

Пары. Сумма двух программ

1. Нирим/Фрэйзер (США) – 205,85

2. Конти/Макии (Италия) – 184,19

3. Рошер/Шустер (Германия) – 167,37

4. Метелкина/Паркман (Грузия) – 165,60

Танцы. Сумма двух программ

1. Гиньяр/Фабри (Италия) – 213,74

2. Фир/Гибсон (Великобритания) – 205,56

3. Лажуа/Лага (Канада) – 198,95

4. Каррера/Пономаренко (США) – 187,42

6. Казакова/Ревия (Грузия) – 176,71