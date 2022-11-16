Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра

Плохая отмазка

Напомним, после скандала на февральской Олимпиаде-2022 расследование «дела Валиевой» было отдано на откуп нашему национальному агентству РУСАДА. Которое благополучно протянуло резину до осени и в конце концов заявило: мы все сделали, но… никому ничего не скажем.

При этом РУСАДА ссылалось на статус «защищенного лица», — мол, пусть сейчас Валиевой уже исполнилось 16, на момент положительной допинг-пробы в декабре 2021-го она еще была несовершеннолетней.

Данная «отмазка» базировалась на правилах WADA, однако всемирное агентство категорически не устроила. А заодно и МОК, и ISU. Дело не только в допинге и судьбе Валиевой: на кону командное золото пекинских Игр, где наши разгромили сборную США и всех прочих стран при непосредственном и активнейшем участии Камилы. Именно из-за нее олимпийские медали в этом виде программы до сих пор не розданы.

Если кто забыл, WADA пыталось решить этот вопрос прямо в Пекине. Но получило тогда «от ворот поворот» в CAS — судьи из Лозанны не подались всеобщей истерии и хладнокровно отменили временное отстранение Валиевой. В частности, их смутило, что ее допинг-пробу, взятую на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге, странным образом мурыжили до Олимпиады – явно чтобы поднять скандал в самый подходящий момент.

Закон есть закон

Так что, значит, CAS – «за нас»? И сейчас все тоже кончится в пользу России?

Да ни в коем случае! Поймите, CAS – он ни за кого. Ну, или за себя – а, что еще точнее, за закон. Сколь странно бы ни звучала такая формулировка в сегодняшней России.

Недавние заявления из Госдумы — что надо, дескать, отменить юрисдикцию CAS на российской территории — вряд ли добавят Валиевой вистов в предстоящем процессе. У наших спортсменов и тренеров данная «инициатива» вызвала недоумение пополам с ужасом — но кого это волнует? Депутатам – включая, между прочим, Ирину Роднину – нынче не до фигуристок.

Она принимала допинг. А какие еще варианты?

Но давайте перейдем к сути происходящего. Например, к простому вопросу: как думаете, если бы РУСАДА нашла реальные доказательства невиновности Валиевой, они все равно остались бы засекречены?

Вот то-то и оно. Похоже, что версия про «кружку больного дедушки» с остатками сердечного препарата триметазидин, проканавшая на экстренном слушании CAS в Пекине, оказалась негодной для более обстоятельной проверки.

Что же получается? Что Валиева действительно принимала допинг?

Похоже, что так. А какие еще варианты?

Заметьте: мы сейчас не обсуждаем, давало это ей реальное преимущество на льду или нет. По всемирно-спортивному закону препарат запрещен, и если она его принимала – значит, виновна. Точка. Даже допусти мы с вами шальную версию, что РУСАДА целых полгода валяло дурака, ничего не расследуя.

Не может быть? Ну да, скорее всего, они все-таки копали. Просто раскопанное сильно не понравилось – то ли самим «археологам», то ли тем, кто цыкнул на них сверху. Причем с нашего верху — за пределы страны материалы следствия явно не выходили. Иначе WADA непременно о них бы обмолвилась.

Что дальше?

По идее, четыре года — стандартное наказание за допинг. Проблема в том, что для Валиевой это, увы, приговор. Конец карьеры. Он означает не только отмену командного золота в Пекине-2022, но и пропуск Олимпиады-2026, когда ей будет 20. До 2030-го года Камила вряд ли дотянет — чай, не Туктамышева. Хотя равных ей по таланту в истории мировой «фигурки» не было и не предвидится.

Кто-то скажет: подождите! Чисто математически: раз между двумя Олимпиадами четыре года, значит, или оставьте Валиевой одну — или дайте выступить на следующей. Разве не так?

В том-то и дело, что хитрое WADA требует отсчет дисквалификации с момента вердикта CAS, который не пойми когда будет, а аннулирование валиевских результатов – наоборот, с даты взятия пробы, с декабря 2021-го. Таким макаром они могут отнять у нее все. Не только командное олимпийское золото, но и золото ЧЕ-2022 — оставят только осенние мировые рекорды. Пусть они и станут изрядной «засадой» для ISU — следующие поколения фигуристок замучаются бить достижения Камилы.

Утешение слабое. Вместо того, чтобы договориться с власть предержащими мирового спорта (как Мария Шарапова, которой за подобный препарат мельдоний в 2016-м дали два года, а потом сократили до полутора), мы просто выбрасываем Валиеву на помойку. От упрямства, от неуступчивой гордости, от глупой игры в молчанку. Нормально?

Ждать вердикта от CAS до конца года вряд ли стоит. Там все любят делать обстоятельно. Это значит, что на декабрьском чемпионате России-2022 в Красноярске Валиева выступит наверняка. Но как бы сибирский турнир не стал для Камилы последним-прощальным.

Кто в этом будет виноват?

Во-первых, конечно, она сама. Но во-вторых – все те, кто, похоже, готов сделать из «дела Валиевой» политическую игру, которую можно опровергнуть только одним: конкретными результатами расследования. Когда и из каких кружек она пила этот злосчастный триметазидин. Все остальное – никому не нужная болтовня, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер». Дайте факты!