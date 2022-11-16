World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра

Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
16 ноября 2022 23:41

Плохая отмазка

Напомним, после скандала на февральской Олимпиаде-2022 расследование «дела Валиевой» было отдано на откуп нашему национальному агентству РУСАДА. Которое благополучно протянуло резину до осени и в конце концов заявило: мы все сделали, но… никому ничего не скажем.

При этом РУСАДА ссылалось на статус «защищенного лица», — мол, пусть сейчас Валиевой уже исполнилось 16, на момент положительной допинг-пробы в декабре 2021-го она еще была несовершеннолетней.

Данная «отмазка» базировалась на правилах WADA, однако всемирное агентство категорически не устроила. А заодно и МОК, и ISU. Дело не только в допинге и судьбе Валиевой: на кону командное золото пекинских Игр, где наши разгромили сборную США и всех прочих стран при непосредственном и активнейшем участии Камилы. Именно из-за нее олимпийские медали в этом виде программы до сих пор не розданы.

Если кто забыл, WADA пыталось решить этот вопрос прямо в Пекине. Но получило тогда «от ворот поворот» в CAS — судьи из Лозанны не подались всеобщей истерии и хладнокровно отменили временное отстранение Валиевой. В частности, их смутило, что ее допинг-пробу, взятую на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге, странным образом мурыжили до Олимпиады – явно чтобы поднять скандал в самый подходящий момент.

Закон есть закон

Так что, значит, CAS – «за нас»? И сейчас все тоже кончится в пользу России?

Да ни в коем случае! Поймите, CAS – он ни за кого. Ну, или за себя – а, что еще точнее, за закон. Сколь странно бы ни звучала такая формулировка в сегодняшней России.

Недавние заявления из Госдумы — что надо, дескать, отменить юрисдикцию CAS на российской территории — вряд ли добавят Валиевой вистов в предстоящем процессе. У наших спортсменов и тренеров данная «инициатива» вызвала недоумение пополам с ужасом — но кого это волнует? Депутатам – включая, между прочим, Ирину Роднину – нынче не до фигуристок.

Она принимала допинг. А какие еще варианты?

Но давайте перейдем к сути происходящего. Например, к простому вопросу: как думаете, если бы РУСАДА нашла реальные доказательства невиновности Валиевой, они все равно остались бы засекречены?

Вот то-то и оно. Похоже, что версия про «кружку больного дедушки» с остатками сердечного препарата триметазидин, проканавшая на экстренном слушании CAS в Пекине, оказалась негодной для более обстоятельной проверки.

Что же получается? Что Валиева действительно принимала допинг?

Похоже, что так. А какие еще варианты?

Заметьте: мы сейчас не обсуждаем, давало это ей реальное преимущество на льду или нет. По всемирно-спортивному закону препарат запрещен, и если она его принимала – значит, виновна. Точка. Даже допусти мы с вами шальную версию, что РУСАДА целых полгода валяло дурака, ничего не расследуя.

Не может быть? Ну да, скорее всего, они все-таки копали. Просто раскопанное сильно не понравилось – то ли самим «археологам», то ли тем, кто цыкнул на них сверху. Причем с нашего верху — за пределы страны материалы следствия явно не выходили. Иначе WADA непременно о них бы обмолвилась.

Что дальше?

По идее, четыре года — стандартное наказание за допинг. Проблема в том, что для Валиевой это, увы, приговор. Конец карьеры. Он означает не только отмену командного золота в Пекине-2022, но и пропуск Олимпиады-2026, когда ей будет 20. До 2030-го года Камила вряд ли дотянет — чай, не Туктамышева. Хотя равных ей по таланту в истории мировой «фигурки» не было и не предвидится.

Кто-то скажет: подождите! Чисто математически: раз между двумя Олимпиадами четыре года, значит, или оставьте Валиевой одну — или дайте выступить на следующей. Разве не так?

В том-то и дело, что хитрое WADA требует отсчет дисквалификации с момента вердикта CAS, который не пойми когда будет, а аннулирование валиевских результатов – наоборот, с даты взятия пробы, с декабря 2021-го. Таким макаром они могут отнять у нее все. Не только командное олимпийское золото, но и золото ЧЕ-2022 — оставят только осенние мировые рекорды. Пусть они и станут изрядной «засадой» для ISU — следующие поколения фигуристок замучаются бить достижения Камилы.

Утешение слабое. Вместо того, чтобы договориться с власть предержащими мирового спорта (как Мария Шарапова, которой за подобный препарат мельдоний в 2016-м дали два года, а потом сократили до полутора), мы просто выбрасываем Валиеву на помойку. От упрямства, от неуступчивой гордости, от глупой игры в молчанку. Нормально?

Ждать вердикта от CAS до конца года вряд ли стоит. Там все любят делать обстоятельно. Это значит, что на декабрьском чемпионате России-2022 в Красноярске Валиева выступит наверняка. Но как бы сибирский турнир не стал для Камилы последним-прощальным.

Кто в этом будет виноват?

Во-первых, конечно, она сама. Но во-вторых – все те, кто, похоже, готов сделать из «дела Валиевой» политическую игру, которую можно опровергнуть только одним: конкретными результатами расследования. Когда и из каких кружек она пила этот злосчастный триметазидин. Все остальное – никому не нужная болтовня, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер». Дайте факты!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
16.11.2022 23:41
Фигурное катание
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
В Шеффилде состоялось возвращение известной фигуристки – американки Брэйди Теннелл.
16.11.2022 21:01
Фигурное катание
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Почему мы опять прячем дело от публики? 
16.11.2022 20:49
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
В выходные лидер и будущая чемпионка параллельного, российского Гран-при Елизавета Туктамышева через журналистов передала из Москвы привет японским болельщикам и пожелала удачи в Шеффилде своей подруге из Страны восходящего солнца Маи Михаре. 
16.11.2022 16:31
Фигурное катание
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Как только был опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября, сразу же возникли вопросы.
10.11.2022 21:50
Фигурное катание
«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет
«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет
Во Франции прошел третий этап официальной, международной серии Гран-при. 
10.11.2022 21:39
Фигурное катание
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
Наш спорт закапывает себя все глубже. Все уже поняли, что история про дедушку, из стакана которого якобы пила фигуристка воду – пошлая выдумка. Но дальше дело идет по позорному советскому сценарию: спрятать от общественности ровно все.
08.11.2022 19:06
Фигурное катание
автор: Ярослав Николаев
Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
Из-под капельницы - на самолет: Алина Загитова подлечилась и улетела в неизвестном направлении
Илья Авербух разделил Алину Загитову и Анну Щербакову в шоу «Ледниковый период». Теперь одновременно не будет трех ведущих в одном кадре, девушки будут работать посменно.
29.10.2022 16:24
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
«Не укладывается в голове» - Авербух о Милохине: блогер после тренировки улетел из России
«Не укладывается в голове» - Авербух о Милохине: блогер после тренировки улетел из России
Теперь Евгении Медведевой ищут нового партнера.
26.10.2022 16:16
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
Поединок воспитанниц Этери Тутберидзе и переворот в группе Алексея Мишина
Поединок воспитанниц Этери Тутберидзе и переворот в группе Алексея Мишина
Чем завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию 2022? Без сенсаций не обошлось.
23.10.2022 20:44
Фигурное катание
автор: Елена Кузютина
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика