Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает

Новогодние шоу от Татьяны Навки традиционно являются одним из главных событий декабря – января. В этот раз есть много интриг, и главная из них – кто станет Принцем для Анны Щербаковой?

- «Шорт-лист принцев» действительно составлен, но раскрывать его мы не будем, чтобы не обманывать ожидания поклонников, которые могут настроиться на участие своего любимого фигуриста, а в итоге принцем станет не он. Скажем только, что в шорт-листе всего пять кандидатов, трое из них — действующие спортсмены, два уже завершили спортивную карьеру. Четверо из пяти «принцев» — одиночники, один — парник. На финальный выбор повлияет и расписание потенциальных участников шоу, и, конечно, мнение принцессы — Анны Щербаковой — которое она составит по результатам пробных тренировок, — рассказала представительница пиар-группы Navka Show.

«Советский спорт» постарается как можно быстрее (и раньше других) выяснить имя Принца. Следите за новостями на sovsport.ru.