И все-таки Туктамышева!

Судьбу золота на шестом этапе Гран-при России решили 79 сотых балла: Елизавета Туктамышева все-таки обошла Софью Муравьеву.

17 декабря ей исполнится 26, но так, как в это воскресенье, Туктамышева не каталась еще никогда. Включая победный чемпионат мира в далеком 2015-м. Тот ЧМ выигрывала девочка из города Глазова – шустрая, дерзкая, но многого не знавшая и не умевшая. А сейчас в Перми мы видели совсем другое: выступление поистине великой фигуристки!

О разнице красноречиво говорят и оценки: саму себя семилетней давности Лиза превзошла почти на 30 баллов! И эту пропасть не спишешь на домашнее судейство или изменения в правилах, случившиеся с тех пор. Просто Туктамышева — она, как хорошее вино. Год от года становится только лучше, считают наши коллеги из партнёрского издания «Плеймейкер».

Гран-при России. 6-й этап. Пермь

Женщины

Контрольная программа – произвольная программа - сумма

1 Туктамышева 78,74 (2) 161,20 (1) 239,94

2 Муравьева 81,59 (1) 157,56 (2) 239,15

3 Горбачева 65,43 (4) 145,43 (3) 210,86

4 Синицына 70,94 (3) 136,73 (4) 207,67

5 Федянина 64,62 (5) 124,48 (6) 189,10

6 Фролова 58,86 (8) 124,74 (5) 183,60

Шеститысячная овация

После короткой программы, где Туктамышева допустила пару помарок, она шла второй и потому в воскресенье каталась предпоследней, раньше Муравьевой. Выступила Лиза, как вы уже поняли, блестяще — начиная с двух идеальных тройных акселей, и заканчивая финальным вращением четвертого уровня сложности. Разве что выезд с каскада лутц-тулуп, с которым у нее регулярно возникают проблемы, получился грязноватым. Но на общее впечатление он повлиять, конечно, не мог. Шеститысячный пермский «Молот» устроил «Императрице» заслуженную овацию!

Заметьте, эта программа «Одиночество» на музыку Игоря Крутого совсем нетипична для Туктамышевой. Мы привыкли, что она катает нечто веселое и эффектное, а тут – грустный образ ослепшей женщины. Однако Лиза, как видите, справилась прекрасно – и тем самым открыла нам новую грань своего бездонного таланта. Браво!

До 240 баллов ей не хватило каких-то шести сотых. Больше в Гран-при-2022 набирала только Камила Валиева, поделившая с Туктамышевой первое место в итоговом зачете серии – только у них есть по две победы на этапах и миллион полагающихся за такой дубль призовых рублей. Правда, общая сумма баллов у Валиевой повыше (486,38 против 474,57), но если, скажем, сложить их личные рекорды сезона в короткой и произвольной программах, то чуть впереди будет уже Туктамышева.

Муравьева держит удар, но результат справедлив

После такого выступления соперницы Муравьева угодила в очень трудную ситуацию. Ее фактически «загнали» на чистый прокат — любой срыв означал неминуемое поражение. Тем приятнее, что Соня не дрогнула – она тоже показала лучший результат в карьере! Во дают наши девушки!

Как видите, она сделала ровно те же два трикселя, что и Туктамышева. Первый, в каскаде, у Муравьевой получился так себе – на выезде фигуристка сильно «клюнула» корпусом вниз, и надбавок за исполнение ей толком не дали, максимум «+1». Но все остальное было сделано четко, а ведь у Лизы, при все ее блеске, одна помарочка тоже имелась. Так кто же выиграл?

…Все-таки Туктамышева. И это справедливо — пусть тренер Муравьевой Евгений Плющенко, увидев оценки, закачал головой, а его подопечная от расстройства отказалась давать интервью журналистам. В произвольной программе Лиза, как ни крути, была лучше. Ненамного, но заметно. Она творила на льду, в то время как Соня выглядела скованной – от напряжения в ее программе появились «дырки», обычно нехарактерные для этой фигуристки.

Запомните фамилию: Горбачева

Не забудем и про Алину Горбачеву, которая еще с утра ошарашила всех своей предварительной заявкой. Там у 15-летней воспитанницы Софьи Федченко, тренирующейся в подмосковных Химках, значились аж два четверных сальхова!

Этот прыжок Горбачева пробовала весной нынешнего года и однажды даже сделала «на плюс». Но то было на второстепенных юниорских соревнованиях – и на первом этапе Гран-при-2022 элементов ультра-си у Алины не было. Как оказалось, из-за не до конца залеченной травмы. Теперь же Горбачева набрала форму и решила: пора!

На разминке перед произвольной она скрутила четыре оборота «как из пушки»! Увы, в прокате сальхов не получился: недокрут, приземление на две ноги — и от второй попытки Горбачева предпочла отказаться. Но дело там явно на мази, и очень похоже, что в российской «фигурке» вот-вот вспыхнет новая звезда.

Обратите внимание: помимо прыжков Алина катается на высокой скорости и вдобавок весьма артистична, с «живыми» руками. Неудивительно, что Горбачева с запасом побила в Перми личный рекорд (за 210 — вот это турнир!) и хапнула бронзовую медаль, вытеснив с пьедестала куда более известную-опытную Ксению Синицыну.