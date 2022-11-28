World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

И все-таки Туктамышева!

Лучший прокат в жизни, по мнению многих экспертов, выдала Елизавета Туктамышева… на пермском Гран-при.
И все-таки Туктамышева!
28 ноября 2022 09:53
автор:
автор фото: ФФККР

Судьбу золота на шестом этапе Гран-при России решили 79 сотых балла: Елизавета Туктамышева все-таки обошла Софью Муравьеву.

17 декабря ей исполнится 26, но так, как в это воскресенье, Туктамышева не каталась еще никогда. Включая победный чемпионат мира в далеком 2015-м. Тот ЧМ выигрывала девочка из города Глазова – шустрая, дерзкая, но многого не знавшая и не умевшая. А сейчас в Перми мы видели совсем другое: выступление поистине великой фигуристки!

О разнице красноречиво говорят и оценки: саму себя семилетней давности Лиза превзошла почти на 30 баллов! И эту пропасть не спишешь на домашнее судейство или изменения в правилах, случившиеся с тех пор. Просто Туктамышева — она, как хорошее вино. Год от года становится только лучше, считают наши коллеги из партнёрского издания «Плеймейкер».

Гран-при России. 6-й этап. Пермь

Женщины

Контрольная программа – произвольная программа - сумма

1 Туктамышева 78,74 (2) 161,20 (1) 239,94

2 Муравьева 81,59 (1) 157,56 (2) 239,15

3 Горбачева 65,43 (4) 145,43 (3) 210,86

4 Синицына 70,94 (3) 136,73 (4) 207,67

5 Федянина 64,62 (5) 124,48 (6) 189,10

6 Фролова 58,86 (8) 124,74 (5) 183,60

Шеститысячная овация

После короткой программы, где Туктамышева допустила пару помарок, она шла второй и потому в воскресенье каталась предпоследней, раньше Муравьевой. Выступила Лиза, как вы уже поняли, блестяще — начиная с двух идеальных тройных акселей, и заканчивая финальным вращением четвертого уровня сложности. Разве что выезд с каскада лутц-тулуп, с которым у нее регулярно возникают проблемы, получился грязноватым. Но на общее впечатление он повлиять, конечно, не мог. Шеститысячный пермский «Молот» устроил «Императрице» заслуженную овацию!

Заметьте, эта программа «Одиночество» на музыку Игоря Крутого совсем нетипична для Туктамышевой. Мы привыкли, что она катает нечто веселое и эффектное, а тут – грустный образ ослепшей женщины. Однако Лиза, как видите, справилась прекрасно – и тем самым открыла нам новую грань своего бездонного таланта. Браво!

До 240 баллов ей не хватило каких-то шести сотых. Больше в Гран-при-2022 набирала только Камила Валиева, поделившая с Туктамышевой первое место в итоговом зачете серии – только у них есть по две победы на этапах и миллион полагающихся за такой дубль призовых рублей. Правда, общая сумма баллов у Валиевой повыше (486,38 против 474,57), но если, скажем, сложить их личные рекорды сезона в короткой и произвольной программах, то чуть впереди будет уже Туктамышева.

Муравьева держит удар, но результат справедлив

После такого выступления соперницы Муравьева угодила в очень трудную ситуацию. Ее фактически «загнали» на чистый прокат — любой срыв означал неминуемое поражение. Тем приятнее, что Соня не дрогнула – она тоже показала лучший результат в карьере! Во дают наши девушки!

Как видите, она сделала ровно те же два трикселя, что и Туктамышева. Первый, в каскаде, у Муравьевой получился так себе – на выезде фигуристка сильно «клюнула» корпусом вниз, и надбавок за исполнение ей толком не дали, максимум «+1». Но все остальное было сделано четко, а ведь у Лизы, при все ее блеске, одна помарочка тоже имелась. Так кто же выиграл?

…Все-таки Туктамышева. И это справедливо — пусть тренер Муравьевой Евгений Плющенко, увидев оценки, закачал головой, а его подопечная от расстройства отказалась давать интервью журналистам. В произвольной программе Лиза, как ни крути, была лучше. Ненамного, но заметно. Она творила на льду, в то время как Соня выглядела скованной – от напряжения в ее программе появились «дырки», обычно нехарактерные для этой фигуристки.

Запомните фамилию: Горбачева

Не забудем и про Алину Горбачеву, которая еще с утра ошарашила всех своей предварительной заявкой. Там у 15-летней воспитанницы Софьи Федченко, тренирующейся в подмосковных Химках, значились аж два четверных сальхова!

Этот прыжок Горбачева пробовала весной нынешнего года и однажды даже сделала «на плюс». Но то было на второстепенных юниорских соревнованиях – и на первом этапе Гран-при-2022 элементов ультра-си у Алины не было. Как оказалось, из-за не до конца залеченной травмы. Теперь же Горбачева набрала форму и решила: пора!

На разминке перед произвольной она скрутила четыре оборота «как из пушки»! Увы, в прокате сальхов не получился: недокрут, приземление на две ноги — и от второй попытки Горбачева предпочла отказаться. Но дело там явно на мази, и очень похоже, что в российской «фигурке» вот-вот вспыхнет новая звезда.

Обратите внимание: помимо прыжков Алина катается на высокой скорости и вдобавок весьма артистична, с «живыми» руками. Неудивительно, что Горбачева с запасом побила в Перми личный рекорд (за 210 — вот это турнир!) и хапнула бронзовую медаль, вытеснив с пьедестала куда более известную-опытную Ксению Синицыну.

Это интересно:
И все-таки Туктамышева!
И все-таки Туктамышева!
Лучший прокат в жизни, по мнению многих экспертов, выдала Елизавета Туктамышева… на пермском Гран-при.
28.11.2022 09:53
Фигурное катание
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
«Советский спорт» первым выяснил подробности и эксклюзивно объявляет имя героя.
23.11.2022 14:17
Фигурное катание
автор: Николай Яременко
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Представители Navka Show раскрыли подробности выбора фигуриста на роль Принца, партнера Анны Щербаковой в новогоднем шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
21.11.2022 12:38
Фигурное катание
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
16.11.2022 23:41
Фигурное катание
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
В Шеффилде состоялось возвращение известной фигуристки – американки Брэйди Теннелл.
16.11.2022 21:01
Фигурное катание
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Почему мы опять прячем дело от публики? 
16.11.2022 20:49
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
В выходные лидер и будущая чемпионка параллельного, российского Гран-при Елизавета Туктамышева через журналистов передала из Москвы привет японским болельщикам и пожелала удачи в Шеффилде своей подруге из Страны восходящего солнца Маи Михаре. 
16.11.2022 16:31
Фигурное катание
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Как только был опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября, сразу же возникли вопросы.
10.11.2022 21:50
Фигурное катание
«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет
«Дрын-при» в Анжере: золото американки, не катавшейся 16 лет
Во Франции прошел третий этап официальной, международной серии Гран-при. 
10.11.2022 21:39
Фигурное катание
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
Дело Валиевой: токсичнее уже некуда
Наш спорт закапывает себя все глубже. Все уже поняли, что история про дедушку, из стакана которого якобы пила фигуристка воду – пошлая выдумка. Но дальше дело идет по позорному советскому сценарию: спрятать от общественности ровно все.
08.11.2022 19:06
Фигурное катание
автор: Ярослав Николаев
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.
Коста-Рика забивает единственным ударом за два матча! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«Кленовые» ответили за острый язык! Как Хорватия разгромила безбашенную Канаду на ЧМ-2022
Понравившаяся многим сборная Канада крупно проиграла вице-чемпионам мира хорватам (1:4), досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.
Рекорд Семененко — на закуску! Чем завершился последний этап Гран-при
В Перми финишировал шестой, заключительный турнир серии Гран-при России-2022.
Камерун – Сербия, Южная Корея – Гана, Бразилия – Швейцария, Португалия – Уругвай: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 26.11.2022
28 ноября Дани Алвес может сравняться с Роберто Карлосом по количеству матчей за Бразилию, а Сон Хын Мин войти в тройку лучших бомбардиров корейской сборной. «Плеймейкер» представляет игры с участием восьми представителей групп G и H.
«Хорошо еще, что только по три человека удалили». Александр Мостовой — о массовой драке в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от встречи заключительного тура Кубка России в Санкт-Петербурге.
Хотя бы подрались — и на том спасибо! Как «Зенит» и «Спартак» вместо футбола устроили побоище с шестью красными карточками
Матч 6-го тура Кубка России в Санкт-Петербурге завершился 0:0 и грандиозной дракой стенка на стенку. В серии пенальти победу праздновали зенитовцы, которые остались на третьем месте в группе и теперь, в отличие от спартаковцев, продолжат борьбу не в верхней, а в нижней половине сетки без права на ошибку.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика