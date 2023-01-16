Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали

Помните позорную историю о том, как бобслеист Александр Зубков решением Савеловского суда города Москвы стал именоваться олимпийским чемпионом в пределах не то города, не то района? То есть для мирового сообщества ты допингер-проходимец, а для внутреннего пользования - еще олимпийский чемпион. Удобно: призовые и авто здесь как раз отдавать и не надо. С тех пор позора было много - такие мелочи просто потонули. Но все идет к тому, что чемпионкой в масштабах района суждено теперь стать и Камиле Валиевой.

ЧТО случилось?

Вечером 13 января было объявлено, что российское антидопинговое агентство РУСАДА ограничилось минимальным наказанием для фигуристки Камилы Валиевой — аннулировало ее результаты только на чемпионате России-2021. И что будет дальше?

Юридическая казуистика

Именно на том ЧР, 25 декабря позапрошлого года в Санкт-Петербурге, Валиева сдала допинг-пробу, в которой нашли запрещенный препарат триметазидин. Смысл вердикта дисциплинарного комитета РУСАДА таков: да, допинг был, но в факте его попадания в организм Валиевой нет ее вины или халатности. Посему – отобрать у Камилы золото питерского чемпионата и оставить фигуристку в покое.

РУСАДА уже давно не независимый орган, каким был во времена Гануса и Пахноцкой - это политически ангажированная конторка. Важный нюанс: с объявлением решения РУСАДА тянули с конца сентября! Потом так и не решились - об этом решении мы с вами узнали… от ВАДА. Из пресс-релиза, опубликованного на сайте всемирного агентства 13 января. РУСАДА же по-прежнему хранит молчание, ссылаясь на секретность «дела Валиевой», как несовершеннолетней, – на момент нарушения ей еще не было 16-ти. Тем не менее, ВАДА не стало держать новую информацию в тайне и объявило о вердикте нашего агентства на весь мир.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

И что изменилось?

Да по большому счету ничего. Все равно судьбу Валиевой будет теперь решать Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Просто раньше иск ВАДА в CAS был основан на том, что РУСАДА, просрочив все сроки, не приняло никаких решений по данному допинг-случаю, а теперь, пусть и с большим опозданием, такое решение появилось. И опротестовывать, видимо, придется уже его. Юридическая казуистика, не более.

Репутации у РУСАДА больше нет

Зачем РУСАДА понадобилось это запоздалое «оправдание для внутреннего пользования»? Наверное, чтобы подправить собственную репутацию.

Ведь агентство тоже находится под дисквалификацией – по идее, ее двухлетний срок истек в декабре 2022-го, но ВАДА не торопится восстанавливать РУСАДА в правах.

Валиева выиграла время? Дескать, с момента подачи ВАДА иска в CAS прошло три месяца, а сейчас им надо все начинать сначала.

Может и так, только кто вам сказал, что вариант «чем позже, тем лучше» — на руку Валиевой? Да, это дает ей возможность по-прежнему кататься на внутренних турнирах (от международных Россия отсечена другими санкциями, из-за известных событий), однако ледовый век фигуристок-одиночниц, как известно, короток.

Скажем, представьте такой сценарий: если CAS в конце концов дисквалифицирует Камилу, и дисквалификация будет отсчитываться с момента вердикта (этого требует ВАДА, настаивающее на 4-летнем сроке), кто знает — захочет ли Валиева потом возвращаться в большой спорт? И, главное, сможет ли? Пример Елизаветы Туктамышевой, которая в 26 преспокойно крутит тройные аксели, конечно, вдохновляет, но Туктамышева – она такая одна. Исключение из правил.

Нежданное золото Трусовой

Вот и получается, что в эту «пятницу, 13-го» изменилось одно: распределение медалей позапрошлогоднего чемпионата России. Золото от Валиевой перейдет к Александре Трусовой, серебро – к Анне Щербаковой, а бронза – к занявшей тогда в Питере четвертое место Аделии Петросян.

Для Трусовой сей нежданный титул, как ни странно, станет самым громким в карьере. При всех знаменитых сашиных четверных, ничего крупнее этапов Гран-при и юниорских ЧМ она пока не выигрывала, на Олимпиадах, ЧМ и ЧЕ – максимум серебро. Валиева же лишится единственного звания чемпионки страны – напомним, что в 2020-м и 2022-м Камила на ЧР была второй. После Щербаковой и Софьи Акатьевой соответственно.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Но это, как вы понимаете, мелочи. Здесь на кону стоят медали совсем другого масштаба, включая олимпийские – ведь награждение призеров командного турнира в Пекине-2022 до сих пор не проведено. Оно тоже зависит от CAS: либо победу России признают официально, либо чемпионом объявят сборную США.

Итак, теперь Александра Трусова – чемпионка страны, Анна Щербакова – серебряный призер, Аделия Петросян – бронзовый, а Елизавета Туктамышева отбирается на Евро и, возможно, Олимпиаду.

Трусова и Щербакова, если и понесли имиджевые потери, они незначительны. Саша и Аня в любом случае вернулись с Олимпиады с медалями, опередив Камилу в личном турнире.

А вот Туктамышева будто бы осталась без честно (как мы теперь знаем) заработанного билета в Пекин. И упустила, возможно, шанс всей жизни.

Как верно отмечает в своей статье Наталья Марьянчик, новую Олимпиаду ради Лизы, конечно, не проведут. Но в теории она вполне может обратиться в гражданский суд с иском о компенсации финансового и морального ущерба.

Отсюда еще один, последний вопрос: когда в «деле Валиевой» будет хоть что-нибудь существенное? Когда ситуация начнет проясняться?

Ответ содержится все в том же пресс-релизе ВАДА: мировое агентство затребовало у российской стороны материалы дела – грубо говоря, улики, на основании которых РУСАДА оправдало Валиеву. И вот когда они будут получены (можно, конечно, и с этим тянуть, но тогда какой смысл был заявлять о своем вердикте?), «дело Валиевой», наконец, начнется по-настоящему.

Эмоции – ничто, улики — все

Можно сколько угодно обмениваться воплями «не верю, что она могла!» отсюда — и «все русские жрут!» оттуда. Это просто сотрясения воздуха, которые для CAS не значат ничего — ему нужны улики. И только узнав об этих уликах, можно будет рассуждать о грядущем наказании или оправдании.

Все-таки «Спасибо деду»?

Похоже, Россия намерена придерживаться той же версии, что в феврале, во время пекинских Игр: триметазидин попал в организм Валиевой случайно — через пресловутую «кружку дедушки», принимавшего этот сердечный препарат по назначению врача. Хотя это, опять же, догадка, подтвердить или опровергнуть которую могут лишь реальные материалы расследования.

Выражаясь судебным языком: пока у нас есть только запросы противоборствующих сторон. То, что «прокуроры» из ВАДА требуют для Валиевой 4 года, было известно с ноября, теперь мы узнали и стартовую позицию наших «адвокатов» — не полное оправдание, но дисквалификация на один-единственный день.

Ждем улик и свидетельских показаний.