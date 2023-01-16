World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали

Разбираемся, что означает решение РУСАДА по «делу Валиевой»?
Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали
16 января 2023 19:38
автор: Сергей Терехов
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Помните позорную историю о том, как бобслеист Александр Зубков решением Савеловского суда города Москвы стал именоваться олимпийским чемпионом в пределах не то города, не то района? То есть для мирового сообщества ты допингер-проходимец, а для внутреннего пользования - еще олимпийский чемпион. Удобно: призовые и авто здесь как раз отдавать и не надо. С тех пор позора было много - такие мелочи просто потонули. Но все идет к тому, что чемпионкой в масштабах района суждено теперь стать и Камиле Валиевой.

ЧТО случилось?

Вечером 13 января было объявлено, что российское антидопинговое агентство РУСАДА ограничилось минимальным наказанием для фигуристки Камилы Валиевой — аннулировало ее результаты только на чемпионате России-2021. И что будет дальше?

Юридическая казуистика

Именно на том ЧР, 25 декабря позапрошлого года в Санкт-Петербурге, Валиева сдала допинг-пробу, в которой нашли запрещенный препарат триметазидин. Смысл вердикта дисциплинарного комитета РУСАДА таков: да, допинг был, но в факте его попадания в организм Валиевой нет ее вины или халатности. Посему – отобрать у Камилы золото питерского чемпионата и оставить фигуристку в покое.

РУСАДА уже давно не независимый орган, каким был во времена Гануса и Пахноцкой - это политически ангажированная конторка. Важный нюанс: с объявлением решения РУСАДА тянули с конца сентября! Потом так и не решились - об этом решении мы с вами узнали… от ВАДА. Из пресс-релиза, опубликованного на сайте всемирного агентства 13 января. РУСАДА же по-прежнему хранит молчание, ссылаясь на секретность «дела Валиевой», как несовершеннолетней, – на момент нарушения ей еще не было 16-ти. Тем не менее, ВАДА не стало держать новую информацию в тайне и объявило о вердикте нашего агентства на весь мир.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

И что изменилось?

Да по большому счету ничего. Все равно судьбу Валиевой будет теперь решать Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Просто раньше иск ВАДА в CAS был основан на том, что РУСАДА, просрочив все сроки, не приняло никаких решений по данному допинг-случаю, а теперь, пусть и с большим опозданием, такое решение появилось. И опротестовывать, видимо, придется уже его. Юридическая казуистика, не более.

Репутации у РУСАДА больше нет

Зачем РУСАДА понадобилось это запоздалое «оправдание для внутреннего пользования»? Наверное, чтобы подправить собственную репутацию.

Ведь агентство тоже находится под дисквалификацией – по идее, ее двухлетний срок истек в декабре 2022-го, но ВАДА не торопится восстанавливать РУСАДА в правах.

Валиева выиграла время? Дескать, с момента подачи ВАДА иска в CAS прошло три месяца, а сейчас им надо все начинать сначала.

Может и так, только кто вам сказал, что вариант «чем позже, тем лучше» — на руку Валиевой? Да, это дает ей возможность по-прежнему кататься на внутренних турнирах (от международных Россия отсечена другими санкциями, из-за известных событий), однако ледовый век фигуристок-одиночниц, как известно, короток.

Скажем, представьте такой сценарий: если CAS в конце концов дисквалифицирует Камилу, и дисквалификация будет отсчитываться с момента вердикта (этого требует ВАДА, настаивающее на 4-летнем сроке), кто знает — захочет ли Валиева потом возвращаться в большой спорт? И, главное, сможет ли? Пример Елизаветы Туктамышевой, которая в 26 преспокойно крутит тройные аксели, конечно, вдохновляет, но Туктамышева – она такая одна. Исключение из правил.

Нежданное золото Трусовой

Вот и получается, что в эту «пятницу, 13-го» изменилось одно: распределение медалей позапрошлогоднего чемпионата России. Золото от Валиевой перейдет к Александре Трусовой, серебро – к Анне Щербаковой, а бронза – к занявшей тогда в Питере четвертое место Аделии Петросян.

Для Трусовой сей нежданный титул, как ни странно, станет самым громким в карьере. При всех знаменитых сашиных четверных, ничего крупнее этапов Гран-при и юниорских ЧМ она пока не выигрывала, на Олимпиадах, ЧМ и ЧЕ – максимум серебро. Валиева же лишится единственного звания чемпионки страны – напомним, что в 2020-м и 2022-м Камила на ЧР была второй. После Щербаковой и Софьи Акатьевой соответственно.

Источник фото: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Но это, как вы понимаете, мелочи. Здесь на кону стоят медали совсем другого масштаба, включая олимпийские – ведь награждение призеров командного турнира в Пекине-2022 до сих пор не проведено. Оно тоже зависит от CAS: либо победу России признают официально, либо чемпионом объявят сборную США.

Итак, теперь Александра Трусова – чемпионка страны, Анна Щербакова – серебряный призер, Аделия Петросян – бронзовый, а Елизавета Туктамышева отбирается на Евро и, возможно, Олимпиаду.

Трусова и Щербакова, если и понесли имиджевые потери, они незначительны. Саша и Аня в любом случае вернулись с Олимпиады с медалями, опередив Камилу в личном турнире.

А вот Туктамышева будто бы осталась без честно (как мы теперь знаем) заработанного билета в Пекин. И упустила, возможно, шанс всей жизни.

Как верно отмечает в своей статье Наталья Марьянчик, новую Олимпиаду ради Лизы, конечно, не проведут. Но в теории она вполне может обратиться в гражданский суд с иском о компенсации финансового и морального ущерба.

Отсюда еще один, последний вопрос: когда в «деле Валиевой» будет хоть что-нибудь существенное? Когда ситуация начнет проясняться?

Ответ содержится все в том же пресс-релизе ВАДА: мировое агентство затребовало у российской стороны материалы дела – грубо говоря, улики, на основании которых РУСАДА оправдало Валиеву. И вот когда они будут получены (можно, конечно, и с этим тянуть, но тогда какой смысл был заявлять о своем вердикте?), «дело Валиевой», наконец, начнется по-настоящему.

Эмоции – ничто, улики — все

Можно сколько угодно обмениваться воплями «не верю, что она могла!» отсюда — и «все русские жрут!» оттуда. Это просто сотрясения воздуха, которые для CAS не значат ничего — ему нужны улики. И только узнав об этих уликах, можно будет рассуждать о грядущем наказании или оправдании.

Все-таки «Спасибо деду»?

Похоже, Россия намерена придерживаться той же версии, что в феврале, во время пекинских Игр: триметазидин попал в организм Валиевой случайно — через пресловутую «кружку дедушки», принимавшего этот сердечный препарат по назначению врача. Хотя это, опять же, догадка, подтвердить или опровергнуть которую могут лишь реальные материалы расследования.

Выражаясь судебным языком: пока у нас есть только запросы противоборствующих сторон. То, что «прокуроры» из ВАДА требуют для Валиевой 4 года, было известно с ноября, теперь мы узнали и стартовую позицию наших «адвокатов» — не полное оправдание, но дисквалификация на один-единственный день.

Ждем улик и свидетельских показаний.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали
Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали
Разбираемся, что означает решение РУСАДА по «делу Валиевой»?
16.01.2023 19:38
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки
Что нового в фигурном катании? Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» — «Самый ценный фигурист».
15.12.2022 18:58
Фигурное катание
И все-таки Туктамышева!
И все-таки Туктамышева!
Лучший прокат в жизни, по мнению многих экспертов, выдала Елизавета Туктамышева… на пермском Гран-при.
28.11.2022 09:53
Фигурное катание
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
«Советский спорт» первым выяснил подробности и эксклюзивно объявляет имя героя.
23.11.2022 14:17
Фигурное катание
автор: Николай Яременко
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Представители Navka Show раскрыли подробности выбора фигуриста на роль Принца, партнера Анны Щербаковой в новогоднем шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
21.11.2022 12:38
Фигурное катание
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Ну что, доигрались в молчанку? Валиевой дадут 4 года, но истинные виновники – вне кадра
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
16.11.2022 23:41
Фигурное катание
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
Пять падений Теннелл, или Почему Тутберидзе отпустила ученика в Италию?
В Шеффилде состоялось возвращение известной фигуристки – американки Брэйди Теннелл.
16.11.2022 21:01
Фигурное катание
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Валиеву накажут. Но виновных нам до сих пор не предъявляют
Почему мы опять прячем дело от публики? 
16.11.2022 20:49
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
Мир фигурного катания: японская чемпионка молится на Туктамышеву
В выходные лидер и будущая чемпионка параллельного, российского Гран-при Елизавета Туктамышева через журналистов передала из Москвы привет японским болельщикам и пожелала удачи в Шеффилде своей подруге из Страны восходящего солнца Маи Михаре. 
16.11.2022 16:31
Фигурное катание
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Новые скандалы с дочкой Тутберидзе: паспорт США или выступления?
Как только был опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября, сразу же возникли вопросы.
10.11.2022 21:50
Фигурное катание
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика