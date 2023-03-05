0,73 балла, слезы и никакого капюшона: все о Финале Гран-при по фигурному катанию из уст победителей

МОЛОДЁЖЬ НАСТУПАЕТ

В танцах развернулась настоящая борьба. Да, сейчас этот вид переживает не самые лучшие времена. Главные фавориты в этом году взяли паузу, а до их уровня ещё никто не дотянулся. Но проблески здесь видны. И, в первую очередь, это пара-победитель Финала Гран-При, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Ребята показывают хорошие результаты. Мы не увидели их на чемпионате России — пара снялась по медицинским показаниям, да и после Кубка Первого канала, по признанию ребят, они слегли вновь. Но Василиса и Валерий смогли собраться и выдать максимум. После короткой они уступали лидерство Елизавете Шанаевой и Павлу Дрозду, но в произвольной смогли обойти их. Разница составила всего чуть больше балла. В зоне kiss &cry Елизавета даже расплакалась, она была почти уверена в победе.

“9 марта будет ровно год нашей паре, —сказала Шанаева, — По моим ощущениям, катались хорошо. Будем пересматривать, но, наверное, что-то выявили. Прокатами довольны, расстраивалась я первые секунд 15. Слезы сами пошли».

Валерий Ангелопол, завоевавший золото вместе Василисой Кагановской, идеальным прокат не назвал, но отметил, что они сделали все, что могли на данный момент. И этого хватило: «Показали максимум в этом сезоне, — говорит фигурист, —все собрали воедино: и технику, и компоненты. Конечно, есть недочёты, есть куда стремиться. Мы выкладывались, старались. Довольны результатом. Это мастерство —суметь собрать себя в нужный момент».

Бронзу Финала Гран-при завоевали Софья Тютюнина и Андрей Багин.

БИТВА ТРИКСЕЛЕЙ И КВАДОВ

У девушек борьба трикселями и квадами, как всегда, была накалена до предела. В короткой программе чисто тройные аксели поддались лишь Аделии Петросян и Елизавете Туктамышевой. Они стали лидерами первого дня. Замыкала тройку Камила Валиева.

Произвольная программа оставила трио неизменным, но поменяла места.

Камила Валиева чисто выполнила два четверных тулупа — один в каскаде. Упала с тройного лутца в середине проката. Возможно, сказалась атмосфера. Зрители «Юбилейного» следили за пронзительным катанием так, что слушалось лишь легкое скольжение. Сама Камила позже признается, что вторая часть проката далась ей тяжеловато. Однако, прекрасное исполнение остальных элементов и артистизм позволил Валиевой набрать 241,76 баллов. И это второй результат, серебро.

«В большей степени я довольна собой, — делится впечатлениями о сезоне Валиева, — Я выросла, много всего произошло за этот год. То, что произошло там на Олимпиаде резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я вышла на некий спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится.Невозможно постоянно идти вверх, но это подстегивает работать дальше. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.

Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь ко многим вещам и стала более уверенной в себе».

Елизавета Туктамышева не добрала в короткой — филигранно выполнила коронный триксель, флип, но каскад лишь 3-2. Программа «Одиночество» во второй соревновательный день «императрица» откатала душевно и почти идеально — лишь небольшое снижение за неуверенный выезд со второго акселя. В итоге любимица питерской публики по сумме двух прокатов смогла обойти новую чемпионку России, Софью Акатьеву, оставив ее на четвёртом месте.

Произвольную Софья выдала неплохую, но справившись почти со всеми ультра-си. Вместо тройного лутца в середине программы она исполнила квад-тулуп. Но выезд в степ-аут.

«Интересно пробовать что-то новое, хотелось усложняться, идти дальше, — рассказывает Акатьева, — не получилось выполнить чисто.

Но будем работать дальше и стабильно прыгать тулуп во второй половине.

Сложновато, но буду работать. Рада, что получились два тройных акселя, над тулупом еще предстоит работа. На старте зажалась, не очень получилось».

Елизавета Туктамышева же с бронзой. «Я довольна своим выступлением, —делится эмоциями фигуристка, —И сезоном, и тем, как провела серию Гран‑при, чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.

Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки.

Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то начинаешь более ответственно относиться к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.

Узнают ли меня на улице? В Питере меня узнают довольно часто. В ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два‑три года».

Победительницей Финала Гран-при России в женском одиночном стала Аделия Петросян. Она очень круто, с французским настроением откатала свою короткую программу «Вуаля» с трикселем. В произвольной не все было чисто, но настолько мощно — четверной флип, квад-тулупы в каскаде и сольный(нечисто). Тройной аксель в произвольной не покорился. 169,39 — во второй день Петросян тоже первая. Аделия, на данный момент, обладает самым дорогим набором прыжков в женской одиночке, и она грамотно пользуется этим. Хотя, четверного риттбергера мы не увидели.

«Я довольна результатом, немного расстроилась из-за акселя, но буду работать над этим. Я думала о произвольной, она закончилась, но я пока ещё мыслями там. Пока хочу хорошо провести выходной.

Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше.

Ждала ли вызов на Финал? Я не останавливала подготовку, в любой момент могло прийти сообщение. Я поддерживала форму, накатывала программу. Всё шло своим чередом, я получила приглашение и продолжила с новыми силами готовиться к финалу».

МЕНЬШЕ БАЛЛА

У пар борьба, как и ожидалось, развернулась между тремя ведущими парами.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали бронзовыми призерами. Обе программы были выполнены с ошибками. Но порадовало то, что рыжики имеют желание продолжать карьеру.

«Есть определенное желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы, — сказал Морозов, — Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть».

Настоящая жара была между парами Тамары Москвиной — Бойковой-Козловским и Мишиной-Галлямовым. «Мишки» решили рискнуть и прыгнули в короткой тройной лутц вместо привычного сальхова. В итоге партнёрша упала. В произвольной все было выполнено безукоризненно. Но по сумме двух прокатов они уступили всего 0,73 балла.

«Мы довольны соревнованиями, — сказал Галлямов, — Да, мы пошли на риск в короткой программе, вставив более сложный прыжок. Мы понимали, что это может не обернуться успехом. Был азарт, хотелось попробовать усложняться, не стоять на месте. Мы хотели начать напрыгивать его уже в этом сезоне, чтобы в следующем еще лучше подойти к этому прыжку, как к дежурному элементу».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идеально откатали короткую с риттбергером. В произвольной были шероховатости, но «Анна Каренина» прозвучала эффектно. Золото Финала Гран-при.

«Мы очень рады окончанию соревновательного сезона, — говорит Дмитрий Козловский, — Это не просто победа и золотая медаль, это победа силы воли над вероятностью. Если бы я был посторонним человеком и неделю назад мне бы сказали, что мы победим в Санкт Петербурге, я бы усомнился в этом.

Мы подходили к турниру в абсолютно разобранном состоянии, без физической формы, без стабильных качественных элементов. Но мы не теряли ни надежду, ни дух. Мы собрали не физическую форму, а силу воли. Это единственная причина, по которой мы сегодня победили. Тяжело побеждать, когда ты понимаешь, что физически к этому не готов».

МУЖСКОЕ ДЕЛО

У мужчин заслуженное золото завоевал Пётр Гуменник, стабильно откатавший обе программы с квадами, в том числе квад-риттбергером: «Катать было довольно сложно, но очень хотелось победить. Боролся за каждый элемент, отдал все силы на льду, поэтому и получил желаемый результат. В этом сезоне в мужском одиночном катании стало больше болельщиков. Не вспомню, чтобы лично мне кто‑то что‑то плохое написал.

В конце прошлого сезона у меня не было особо успехов, а в этом случился прорыв. Но это не случайность, я на это рассчитывал, работал».

На второе итоговое место с 11-го после короткой программы, словно птица феникс поднялся Дмитрий Алиев, показавший чистейший прокат во второй соревновательный день: «На чемпионате России вроде как попал в сборную, это меня держит. Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но паузу не брал, сезон выдался на позитивной ноте. Не хочу забегать туда, это слишком далеко. Это только март».

Третьим стал лидировавший после первого дня соревнований Марк Кондратюк. Если с джазом в короткой все было по максимуму, то в произвольной фигурист допустил очень много ошибок: «Были проблемы, из-за которых не удалось достойно выступить на ряде турниров. Я рад, что просто удалось более-менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом проблем и сложностей, которые были. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше и не столь проблематично».

Сезон в фигурном катании можно считать завершенным. Остался лишь новый турнир шоу-программ, но это скорее зрелище, нежели спорт.